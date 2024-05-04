Окупанти відпрацьовують стрибки у воду під керівництвом вправних тренерів з лав ЗСУ. ВIДЕО
На Мар’їнському напрямку фронту аеробомбери РУБпАК "АЛЬКОР" 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ ефективно знищують ворога.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"На Париж! Українські воїни ефективно навчають стрибків у воду російських окупантів. Олімпіада вже близько...", - ідеться в описі до відео, наданому аеробомберами РУБпАК "АЛЬКОР" 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.
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