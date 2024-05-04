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Новини Відео Війна
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Окупанти відпрацьовують стрибки у воду під керівництвом вправних тренерів з лав ЗСУ. ВIДЕО

На Мар’їнському напрямку фронту аеробомбери РУБпАК "АЛЬКОР" 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ ефективно знищують ворога.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"На Париж! Українські воїни ефективно навчають стрибків у воду російських окупантів. Олімпіада вже близько...", - ідеться в описі до відео, наданому аеробомберами РУБпАК "АЛЬКОР" 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скид з дрона 110-ї ОМБр зіпсував відпочинок на сонці двом окупантам. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) тероборона (386)


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Топ коментарі
+10
А раки там по 5 - большиє, ну очєнь большиє!
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04.05.2024 17:37
+8
З два рочки гидую ракiв iсти.
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04.05.2024 17:31
+7
Не, не, не - так не піде - ноги розтавлені, багато бризг - ще тренуватись і тренуватись. Наступний - давай.
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04.05.2024 17:38
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Вах-вах... сльюшай, какой хАрошій пріжок
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04.05.2024 17:30 Відповісти
бУДЕ ПІ.ОР ГНИТИ ЧИСТИМ.
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04.05.2024 17:39 Відповісти
Слухай, вкінці то кінців ракам та рибам теж треба шось їсти...
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04.05.2024 17:42 Відповісти
Нада павтаріть! Снова і снова, пака кандідати нє закончаца
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04.05.2024 18:37 Відповісти
Рєдкій орк долєтіт до сєрєдіни Дніпра
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04.05.2024 19:13 Відповісти
Сомікі-- ето нє только ценний мєх...
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04.05.2024 19:51 Відповісти
З два рочки гидую ракiв iсти.
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04.05.2024 17:31 Відповісти
А раки там по 5 - большиє, ну очєнь большиє!
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04.05.2024 17:37 Відповісти
як кабанці, і сала на три пальці
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04.05.2024 20:51 Відповісти
Не, не, не - так не піде - ноги розтавлені, багато бризг - ще тренуватись і тренуватись. Наступний - давай.
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04.05.2024 17:38 Відповісти
відбір на олімпіаду не пройшов .
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04.05.2024 17:43 Відповісти
Звісно ні. Тіло дуже розслаблене.
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04.05.2024 17:49 Відповісти
тоді точно не спортсмен , відпочивальник русо - туристо відстав від екскурсії .
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04.05.2024 17:54 Відповісти
Наши лучшиє друзья -
Солнце, воздух і вода!

Гудбай, Іхтіандри!
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04.05.2024 17:42 Відповісти
нр дочекався Парижу олімпієць...
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04.05.2024 17:44 Відповісти
Рыбкам на корм!
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04.05.2024 17:49 Відповісти
Акі птах ... Доброго польоту, оркі ...
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04.05.2024 17:54 Відповісти
Хоча, народжений втопитися, літати не буде ...
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04.05.2024 18:06 Відповісти
незалiк,треба повторити
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04.05.2024 17:55 Відповісти
Яка Олімпіада?????!!!!!! Накабздоніада!
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04.05.2024 17:56 Відповісти
Переходим к водным працедурам...
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04.05.2024 18:09 Відповісти
і ракі давольни...
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04.05.2024 18:10 Відповісти
..ну да,в рай мокшанских немытыми не берут.. А если еще подпалить тварей то будет и очищение...
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04.05.2024 18:23 Відповісти
По-моєму, воно вже дохле на боку лежало.
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04.05.2024 18:39 Відповісти
Та нє, воно кудись цілилось...
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04.05.2024 19:12 Відповісти
Следующий!
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04.05.2024 18:55 Відповісти
Агонь, вада, цікаво - через яку "мідну" каналізаційну трубу воно пропливе, ну щоб завершити відому приказку?
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04.05.2024 19:10 Відповісти
Який сенс скидати на дохлого кацапа? Для відосіка? Скидайте на ще живих!
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04.05.2024 19:33 Відповісти
Гарна робота.
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04.05.2024 20:36 Відповісти
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04.05.2024 21:34 Відповісти
 
 