Окупанти відпрацьовують стрибки у воду під керівництвом вправних тренерів з лав ЗСУ. ВIДЕО

На Мар’їнському напрямку фронту аеробомбери РУБпАК "АЛЬКОР" 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ ефективно знищують ворога.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"На Париж! Українські воїни ефективно навчають стрибків у воду російських окупантів. Олімпіада вже близько...", - ідеться в описі до відео, наданому аеробомберами РУБпАК "АЛЬКОР" 116-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

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