Подразделение BULAVA отразило танковое наступление российских оккупантов дронами "Дикие шершни". ВИДЕО
Воины из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили дронами "Дикие Шершни" российские танки, которыми оккупанты шли в наступление.
Ситуация на том участке фронта очень сложная, военные нуждаются в вашей помощи, передает Цензор.НЕТ.
Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких шершней" на новые дроны:
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Так ось куди донатить перша скумбрія взесвіту кошти, що надходять від кацапів, що проживають на її віллі в Італії... А найвеличніший, інкогніто, роялті за показ "Скотів", "Розсміши гомника" та Gидоврального "******************"- котрі отримує від партнерів-шиферів із ерефії...
https://www.youtube.com/watch?v=k2JZD_kOHtM гріє мисль що якогось кацапа на мої гроші прожарять 😁
Танчиків у росіян виявилось більше, ніж про це брехав Аристович.