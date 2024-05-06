Подразделение BULAVA отразило танковое наступление российских оккупантов дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Воины из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили дронами "Дикие Шершни" российские танки, которыми оккупанты шли в наступление.

Ситуация на том участке фронта очень сложная, военные нуждаются в вашей помощи, передает Цензор.НЕТ.

Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких шершней" на новые дроны:

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