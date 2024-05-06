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Новости Видео Война
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Подразделение BULAVA отразило танковое наступление российских оккупантов дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Воины из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили дронами "Дикие Шершни" российские танки, которыми оккупанты шли в наступление.

Ситуация на том участке фронта очень сложная, военные нуждаются в вашей помощи, передает Цензор.НЕТ.

Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор "Диких шершней" на новые дроны:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На небольшом участке фронта догорают 42 единицы вражеской бронетехники. ВИДЕО

Автор: 

Отдельная президентская бригада (68) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+12
Воінам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.05.2024 16:43
+7
Єкіпаж кацапів пішов на шашлик
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06.05.2024 16:45
+5
І курятники на даху не допомоги.
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06.05.2024 17:20
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Воінам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.05.2024 16:43 Ответить
Єкіпаж кацапів пішов на шашлик
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06.05.2024 16:45 Ответить
Конвеєр.
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06.05.2024 16:54 Ответить
з Окремої президентської бригади Джерело:


Так ось куди донатить перша скумбрія взесвіту кошти, що надходять від кацапів, що проживають на її віллі в Італії... А найвеличніший, інкогніто, роялті за показ "Скотів", "Розсміши гомника" та Gидоврального "******************"- котрі отримує від партнерів-шиферів із ерефії...
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06.05.2024 17:07 Ответить
І курятники на даху не допомоги.
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06.05.2024 17:20 Ответить
Що 3.14дари там курять - що такий дим пре?
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06.05.2024 17:30 Ответить
на дрони дати 🤑 не жалко
https://www.youtube.com/watch?v=k2JZD_kOHtM гріє мисль що якогось кацапа на мої гроші прожарять 😁
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06.05.2024 18:12 Ответить
Судячи з відео, переговори розпочнуться, коли в Росії закінчаться танчики і залишаться тільки гольфкари.
Танчиків у росіян виявилось більше, ніж про це брехав Аристович.
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06.05.2024 21:52 Ответить
Кацапи заявили про втрату в Бєлгородській області винищувача-бомбардувальника Су-34, на кораблі якого загинув "кращий екіпаж кращого Су".
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07.05.2024 08:15 Ответить
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07.05.2024 10:33 Ответить
 
 