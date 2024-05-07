Оккупант подорвал себя гранатой на поле боя. ВИДЕО
Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов. Один из россиян, получив ранения, покончил жизнь самоубийством.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Оперативний ВСУ", информирует Цензор.НЕТ.
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+33 Wild MadDog
показать весь комментарий07.05.2024 16:18
+17 Влад В #552760
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+15 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий07.05.2024 16:22
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То шо, щоби здохнути, тобі пі@ару тре було пертися в Україну?!
Сподіваємось, що таких випадків значно побільшає. А там, дивишся, в же "фєвральска рєволюция". А згодом і громадянська війна в засрашці... Все повинно бути як у дідів!
припхалися на нашу землю😉
.
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!
Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...
"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!
Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"
Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!
Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)