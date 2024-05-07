Оккупант подорвал себя гранатой на поле боя. ВИДЕО

Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов. Один из россиян, получив ранения, покончил жизнь самоубийством.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Оперативний ВСУ", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 47-й ОМБр ликвидировали двух российских оккупантов одним дроном-камикадзе на Авдеевском направлении. ВИДЕО