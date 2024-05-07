Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО
Бійці 118-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів. Один з росіян, отримавши поранення, покінчив життя самогубством.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Wild MadDog
показати весь коментар07.05.2024 16:18
+17 Влад В #552760
показати весь коментар07.05.2024 16:24
+15 Pavel Bortsevych
показати весь коментар07.05.2024 16:22
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То шо, щоби здохнути, тобі пі@ару тре було пертися в Україну?!
Сподіваємось, що таких випадків значно побільшає. А там, дивишся, в же "фєвральска рєволюция". А згодом і громадянська війна в засрашці... Все повинно бути як у дідів!
припхалися на нашу землю😉
.
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!
Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...
"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!
Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"
Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!
Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)