Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО

Бійці 118-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів. Один з росіян, отримавши поранення, покінчив життя самогубством.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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