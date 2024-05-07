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Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО

Бійці 118-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів. Один з росіян, отримавши поранення, покінчив життя самогубством.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Бійці 47 ОМБр ліквідували двох російських окупантів одним дроном-камікадзе на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+33
дебіл кацапський!
То шо, щоби здохнути, тобі пі@ару тре було пертися в Україну?!
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07.05.2024 16:18
+17
За Аквадискатеку !
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07.05.2024 16:24
+15
Очень плохо, что такие умные мысли приходят так поздно в их безмозглые головы
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07.05.2024 16:22
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дебіл кацапський!
То шо, щоби здохнути, тобі пі@ару тре було пертися в Україну?!
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07.05.2024 16:18 Відповісти
Знав падлюка, що ось-ось сканає і все-одно зіпсував "лімонку".
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07.05.2024 16:27 Відповісти
красава. кров з нього тече, кишки лізуть,.... )))
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07.05.2024 16:21 Відповісти
Двіженьє - жізнь! Но це не точно...
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07.05.2024 16:32 Відповісти
Это глисты лезут
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07.05.2024 16:47 Відповісти
Очень плохо, что такие умные мысли приходят так поздно в их безмозглые головы
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07.05.2024 16:22 Відповісти
Ну, вже була новина про кацапа, який "пристрелив командира роти за те, що примушував ходити в м'ясні штурми".

Сподіваємось, що таких випадків значно побільшає. А там, дивишся, в же "фєвральска рєволюция". А згодом і громадянська війна в засрашці... Все повинно бути як у дідів!
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07.05.2024 17:47 Відповісти
Скабєєва відпрацьовує ********** мільйони на 200%.
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07.05.2024 16:23 Відповісти
Як казав мій прєпод на "судєбці", не має у нашого населення культури суіциду
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07.05.2024 16:24 Відповісти
Угу...Ні щоб поголитися,помитися,первдягнутися в чисте та випити яду.
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07.05.2024 16:29 Відповісти
для сепукку потрібні двоє
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08.05.2024 08:44 Відповісти
За Аквадискатеку !
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07.05.2024 16:24 Відповісти
Приєднав свою могилу (ямку) до московії ?
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07.05.2024 16:27 Відповісти
Розібрався з собою
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07.05.2024 16:27 Відповісти
А чому ще в рашкі поряд з власною ізбою кільце з гранати не висмикнув. Це шо для цього було до України їхати? Ну нехай буде, як добриво….
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07.05.2024 16:28 Відповісти
Заощадив Збройним Силам України дрона.
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07.05.2024 16:30 Відповісти
В письме родственникам можно иносказательно сообщить,что у ихней белой лады отвалились задние колеса,но она на передних доехала до стены и самоубилась об нее.Гойда.
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07.05.2024 16:37 Відповісти
а навіщо ви його заретушували? увесь кайф зломали
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07.05.2024 16:38 Відповісти
орк відмітив інавгурацію карліка у найбільш безпечний для людства спосіб.
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07.05.2024 16:45 Відповісти
А міг би лапті плести та Гойду орати
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07.05.2024 16:46 Відповісти
Так би вчинили з собою всі русофашисти , які
припхалися на нашу землю😉
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07.05.2024 16:52 Відповісти
Добрий вчинок! Аплодую стоючи! Але краще це робити у своєму штабі або на складі БП!
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07.05.2024 17:26 Відповісти
А куди кацапчику-зайчику діваться? Айболить був євреєм і давно виїхав до Ізраїлю Тому відірвану ніжку пришивать нікому От і "покончил в себя ат безнадёги"
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07.05.2024 17:55 Відповісти
Гетьманцева на них немає - куди тому PornHub'у до цих ізвращєнцев? Ось з кого податки драти треба І ти диви, знову ота бл@дь "сіськадовська" своїми цицьками виграє, більше ж нічим
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07.05.2024 18:19 Відповісти
Догулялся по Украине дурилка... А дома дурня ждут и жена и дети и отец и мать.
.
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07.05.2024 19:10 Відповісти
Пришла с военкомата мне повестка...
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня!

Жена и тёща подгоняют:
"Иди скорей в военкомат!"
Рюкзак мне старый собирают:
Буханку, кружку, "Доширак"...

"Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили - как надо!
И "гробовые" к нам пришли!

Не шуткали: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ!
Мы купим всё, что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!"

Жена кричит: "Куплю машину!"
Сынишка: "Новый самокат!"
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат!

Вот тесть кричит: "Ты будь героем!
В атаку первым там иди!"
И тут я, наконец-то, понял
Как много значу для семьи!...
(Андрей Поляков)
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08.05.2024 03:37 Відповісти
......яке прикре самогубство........
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07.05.2024 20:01 Відповісти
Він рішуче гранату рвонув, наче це стакан денатурату бухнути! Які дебіли, блд!
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07.05.2024 22:38 Відповісти
Кацапы - дома, дома нужно самоподрываться. Так всем дешевле будет.
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07.05.2024 23:43 Відповісти
От і добре. Пальоний був орк.
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08.05.2024 03:21 Відповісти
 
 