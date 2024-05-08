Нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России". Остановить это, как и в 1945, способен только объединенный свободный мир, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский 8 мая обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано в телеграм-канале президента.
"Мир проспал возрождение нацизма - в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, испытывают дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных", - отметил он.
Он отметил, что страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился.
"Только с новой маркировкой: "Сделано в России". Остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию.
Не словами, а действиями способен остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а затем и на весь мир. Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нацизм в країні безродних метисів - це нонсенс.
Нацизм подудований на домінуванні нації, комунізм на домінуванні класу.
Спільного у них тільки нелюдскість методів.
тепер носиться з "безпековими гарантіями" як дурник з яйцем - хоче підписати 10005000 штук зі всіма, мабуть підпише і з пінгвінами та білими ведмедями. Але ці бумаги не ратифікує жодна з країн у своєму парламенті - отже, це просто обіцянки а не гарантії.
Вот взять хотя би "халь петровича уткина"
Казненного вместе с женей пирожиным
Тут, ты как хрен не называй - он от редьки не слаще
для початку, звільни Червінського, увімкни на Т2 прямий 5й еспресо, повертай до ЗСУ звільнених генералів-професіоналів, посади своїх дермово-арахнідних зрадників-мародерів, переставай красти та гальмувати розвиток України..., а тоді вже виступай з чужими текстами про правильні речі, що не відповідають твоїм з бандою вчинкам... нелегітимний ти наш, узурпатор, в.о. президента, Зе Зевара випадкова..
Зверни на Україну світле лице Твоє і даруй синам і дочкам Твоїм мир.
Господи, пробач наші гріхи, пробач нам недолугі наші вчинки.
Благаємо Тебе Всемилостивий, збеоежи нас і нашу країну. Захисти, Господи, наших воїнів, які захищають наш народ.
Прости нас, покарання Твоє справедливе, бо самі поклонялися сатані і поставили в Україні його прислужника.
Дай нам- українцям розуму і відкрий очі, ще тим які не бачать яке зло засідає у нас у владі.
Захисти від нечисті диявольскої яка напала на нас зовні і від тієї яка знищує нас зовні.
Дякую Тобі і вірю, Ти є Бог істинний.
В ім'я Ісуса Христа Амінь