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Нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России". Остановить это, как и в 1945, способен только объединенный свободный мир, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский 8 мая обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано в телеграм-канале президента.

"Мир проспал возрождение нацизма - в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, испытывают дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных", - отметил он.

Читайте: День памяти и победы над нацизмом будут отмечать 8 мая

Он отметил, что страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился.

"Только с новой маркировкой: "Сделано в России". Остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию.

Не словами, а действиями способен остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а затем и на весь мир. Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным", - подчеркнул глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не отдадим ни частицы своей земли, ни истории. Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) День памяти и примирения (63) День победы над нацизмом (35)


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Топ комментарии
+22
"Світ проспав відродження нацизму - о 5-й ранку 24 лютого 2022 року" - точно світ? А не Зєлька-шашличник зі своєю ЗЕКО-****** та Дєрьмаком??? Скільки разів світ попереджав його про напад, не хоче пригадати??? Ох і наглюче ж...
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08.05.2024 09:51
+19
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08.05.2024 09:54
+15
А сам, сам то до шашликів закликав. А тепер світ винен що дехто три роки ракети в асфальт закатувало!
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08.05.2024 09:55
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Ну добре що хоч назвав росію нацистами ,а то все говорив та сторона.
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08.05.2024 09:47 Ответить
Хлопчику не завадило б почитати чим нацизм відрізняється від фашизму.

Нацизм в країні безродних метисів - це нонсенс.
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08.05.2024 09:47 Ответить
в срср, у період з 1917 року і а ж до його розпаду був червиний вид нацизму - комунізм !!!

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08.05.2024 10:09 Ответить
Нацисти ульраправі, комуністи ультраліві.
Нацизм подудований на домінуванні нації, комунізм на домінуванні класу.

Спільного у них тільки нелюдскість методів.
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08.05.2024 10:18 Ответить
Але фактично ефемерних "руських" вони вважають за націю, і навіть решту населення своєї *********, які трохи не схожі, вони відправляють на війну в першу чергу, щоб розчистити території для китайців. Власне, китайцям ця війна була вигідна, бо вони, поміж іншим, зменшують кількість проблемного в майбутньому населення люмпенів. Але щось пішло не так, як вори б хотіли
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08.05.2024 10:12 Ответить
Щось ти сам себе заплутав. То це виходить китайський нацизм у викоганні російських унтерменшів? 😁
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08.05.2024 10:20 Ответить
Нацизм-гітлеризм,рашизм-путінизм,фашизм-муссолінізм все це одні яйця тільки в профіль...
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08.05.2024 10:26 Ответить
Філателія та гемофілія теж схожі для тих, хто ніфіга не розуміє.
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08.05.2024 11:39 Ответить
Імперці! - імперію ім захотілось - землі ім мало і клепки
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08.05.2024 09:48 Ответить
"Світ проспав відродження нацизму - о 5-й ранку 24 лютого 2022 року" - точно світ? А не Зєлька-шашличник зі своєю ЗЕКО-****** та Дєрьмаком??? Скільки разів світ попереджав його про напад, не хоче пригадати??? Ох і наглюче ж...
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08.05.2024 09:51 Ответить
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08.05.2024 09:54 Ответить
Краще б СБУ постукало по голові Мосейчукчі та їй подібним (((
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08.05.2024 10:04 Ответить
28 разів попереджали!!! навіть тупий зрозумів би, а цей знав і спеціально все приготував до здачі - бо оманські договорняки треба було виконувати...
тепер носиться з "безпековими гарантіями" як дурник з яйцем - хоче підписати 10005000 штук зі всіма, мабуть підпише і з пінгвінами та білими ведмедями. Але ці бумаги не ратифікує жодна з країн у своєму парламенті - отже, це просто обіцянки а не гарантії.
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08.05.2024 10:58 Ответить
А якже його слова,що расіянє тоже люди і вони не підуть війной.Це відбулося на конференціі по безпеки за місяць з гаком до повномаштабного вторгнення.
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08.05.2024 09:52 Ответить
Нацизм заснований на ідеї переваги однієї нації (націй) над іншою (іншими). До рф нацизм не має ніякого відношення, там рашизм.
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08.05.2024 09:53 Ответить
для зеленського то зависока і недосяжна матерія.
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08.05.2024 10:21 Ответить
Тим не менше, вони себе називають "рускімі" і пхають усюди свій "рускій мір". Нехай це і не нація у класичному розумінні, а якийсь наднаціональний ідейний покруч (щось типу "савєцкого чєлавєка"), але позиціонування саме таке. Тому не буде виликою помилкою вважати рашизм різновидом нацизму.
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08.05.2024 10:39 Ответить
Гітлер не намагався зробити євреїв німцями. Отже, це не нацизм. Це навіть імперіалізмом складно назвати. Назвемо поки рашизм.
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08.05.2024 10:49 Ответить
Ну "красавцев" же путин воспитал - истинных фашисто-рашисто-нацистов
Вот взять хотя би "халь петровича уткина"
Казненного вместе с женей пирожиным
Тут, ты как хрен не называй - он от редьки не слаще
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08.05.2024 14:19 Ответить
це він нам розказує?
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08.05.2024 09:53 Ответить
У тому то і справа, що цей наратив варто було б усюди просувати на Заході. Про те, що саме кацапи є послідовниками нацистів і усі їхні дії спрямовані на це. Бити кацапів їхньою ж інформаційною зброєю, а не виправдовуватися від їхньої брехні. Але ж так рейтинг не піднімеш...
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08.05.2024 10:42 Ответить
То все добре, класно поставлене освітлення, трагізм у голосі, навіть надрив, я б сказав. А коли Залужного і його команду повертати будете, Володимире Олександровичу? Годинник тікає.
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08.05.2024 09:54 Ответить
А сам, сам то до шашликів закликав. А тепер світ винен що дехто три роки ракети в асфальт закатувало!
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08.05.2024 09:55 Ответить
Кріпацтво, феодалізм та рабовласництво відродилося під маркою "Зроблено в Україні"
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08.05.2024 09:57 Ответить
д'ятєл
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08.05.2024 10:00 Ответить
Аби кацапи зайшли в Київ, то воно казало б сьогодні інше. "Рабство відновлено Штатами знову! Мене не купали бакси." (я продався за рублі ) А що нам скаже товариш дЄрмак ? Мовчить ? Значить рублі й досі зберігаються у запечатаному вагоні ! Ось не треба нас дурити, бовдуре !
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08.05.2024 10:04 Ответить
Москалі не нацисти,а імперці.Нацисти,це про націю.А яка нація в москалів.Її немиає.
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08.05.2024 10:05 Ответить
А у американців, наприклад, є?
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08.05.2024 10:12 Ответить
Американці нацисти?
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08.05.2024 10:14 Ответить
Ні.
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08.05.2024 10:16 Ответить
Ну і все.
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08.05.2024 10:18 Ответить
нацисти - це не про націю, а про ненависть до інших націй.
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08.05.2024 13:09 Ответить
Ну от нахіба так ускладнювати! Об"єднаний світ і таке інше. Треба просто заглянути в очі путлєру і всьо! Ну можна ще перестати "стрєлять, сайтісь пасрєдінє!"і вперед на шашлики! Да,придурок?
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08.05.2024 10:06 Ответить
У нацистів були свої слуги і в рашистів є "зелені"(Світ попереджав,а не проспав)На попередження світу "зелені зрадники " по вказівці і за гроші куйла "забили зелений болт" і продовжували асвальтувати дороги по основних напрямках майбутньої рашистської окупації...(((https://republic.com.ua/article/u-veresni-2021-roku-u-derzhdepartamenti-ssha-nam-z-%D1%94rmakom-skazali-hlopczi-kopajte-transhe%D1%97-glava-mzs-kuleba.html ))
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08.05.2024 10:08 Ответить
лєнка точно записувала!
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08.05.2024 10:14 Ответить
https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4684952-stiven-kinh-zaproponuvav-putinu-ta-zelenskomu-vlashtuvaty-poiedynok Стівен Кінг запропонував Путіну та Зеленському влаштувати поєдинок


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08.05.2024 10:14 Ответить
як колись там видав дарагой ліанід іллічь, відносно нового визначення совкової нації - виникла нова історична спільність людей, совецький нарід (десь так, облом гуглить цю фігню). от цей совіцький нарід тепер вийшов на новий рівень свого розвитку - розвитий постсовіцький нарід, перша фаза рашистського комуністічєского наріду.
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08.05.2024 10:21 Ответить
Хомосовєтікус
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08.05.2024 11:26 Ответить
До Президента багато питань, а саме велике, як винищити корупцію в країні. Але сказав гарно, цього у нього не відбереш.
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08.05.2024 10:21 Ответить
Бо це його "детище" - красиво пи..ти для свого електорату.
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08.05.2024 14:19 Ответить
Влаштувавши в Україні концентрацій табір, позбавив людей волі, бреше більше ніж дихає, доречі ми дихаємо не безкоштовно, буде нам, народу України, розповідати про нацизм та фашизм.
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08.05.2024 10:34 Ответить
Шашлікі жаріть ілі варіть?
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08.05.2024 10:39 Ответить
***** - новий Гітлер, а Зєля, що йому дермак будує свою нову недодиктатуру - новий Сталін?..
для початку, звільни Червінського, увімкни на Т2 прямий 5й еспресо, повертай до ЗСУ звільнених генералів-професіоналів, посади своїх дермово-арахнідних зрадників-мародерів, переставай красти та гальмувати розвиток України..., а тоді вже виступай з чужими текстами про правильні речі, що не відповідають твоїм з бандою вчинкам... нелегітимний ти наш, узурпатор, в.о. президента, Зе Зевара випадкова..
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08.05.2024 11:27 Ответить
Це перший нормальний спич про руский нацизм. По цій темі кацапів треба валити кожний день, поки вони не розваляться.
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08.05.2024 11:46 Ответить
Знову ********* хромакєй на фоні якогось забацаного підвалу
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08.05.2024 12:13 Ответить
Він не відродився, він нікуди не зникав(
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08.05.2024 12:58 Ответить
Тебя тоже будили.
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08.05.2024 13:22 Ответить
Господи, помилуй нас. Презри на нас світлим лицем своїм і спаси.
Зверни на Україну світле лице Твоє і даруй синам і дочкам Твоїм мир.
Господи, пробач наші гріхи, пробач нам недолугі наші вчинки.
Благаємо Тебе Всемилостивий, збеоежи нас і нашу країну. Захисти, Господи, наших воїнів, які захищають наш народ.
Прости нас, покарання Твоє справедливе, бо самі поклонялися сатані і поставили в Україні його прислужника.
Дай нам- українцям розуму і відкрий очі, ще тим які не бачать яке зло засідає у нас у владі.
Захисти від нечисті диявольскої яка напала на нас зовні і від тієї яка знищує нас зовні.
Дякую Тобі і вірю, Ти є Бог істинний.
В ім'я Ісуса Христа Амінь
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08.05.2024 14:01 Ответить
Самый первый признак нацизма - нацисты всегда бомбят Киев!
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08.05.2024 20:35 Ответить
 
 