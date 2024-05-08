Нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России". Остановить это, как и в 1945, способен только объединенный свободный мир, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский 8 мая обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано в телеграм-канале президента.

"Мир проспал возрождение нацизма - в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, испытывают дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных", - отметил он.

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Он отметил, что страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился.

"Только с новой маркировкой: "Сделано в России". Остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию.

Не словами, а действиями способен остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а затем и на весь мир. Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным", - подчеркнул глава государства.

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