Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России". Зупинити це, як і в 1945, здатен тільки об’єднаний в антипутінську коаліцію вільний світ, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський 8 травня звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковано в телеграм-каналі президента.
"Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених", - зазначив він.
Він зауважив, що сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився.
"Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России". Зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ. Об’єднаний в антипутінську коаліцію.
Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам "Ніколи знову!", щоб "Ніколи знову!" знову було актуальним", - наголосив глава держави.
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Нацизм в країні безродних метисів - це нонсенс.
Нацизм подудований на домінуванні нації, комунізм на домінуванні класу.
Спільного у них тільки нелюдскість методів.
тепер носиться з "безпековими гарантіями" як дурник з яйцем - хоче підписати 10005000 штук зі всіма, мабуть підпише і з пінгвінами та білими ведмедями. Але ці бумаги не ратифікує жодна з країн у своєму парламенті - отже, це просто обіцянки а не гарантії.
Вот взять хотя би "халь петровича уткина"
Казненного вместе с женей пирожиным
Тут, ты как хрен не называй - он от редьки не слаще
для початку, звільни Червінського, увімкни на Т2 прямий 5й еспресо, повертай до ЗСУ звільнених генералів-професіоналів, посади своїх дермово-арахнідних зрадників-мародерів, переставай красти та гальмувати розвиток України..., а тоді вже виступай з чужими текстами про правильні речі, що не відповідають твоїм з бандою вчинкам... нелегітимний ти наш, узурпатор, в.о. президента, Зе Зевара випадкова..
Зверни на Україну світле лице Твоє і даруй синам і дочкам Твоїм мир.
Господи, пробач наші гріхи, пробач нам недолугі наші вчинки.
Благаємо Тебе Всемилостивий, збеоежи нас і нашу країну. Захисти, Господи, наших воїнів, які захищають наш народ.
Прости нас, покарання Твоє справедливе, бо самі поклонялися сатані і поставили в Україні його прислужника.
Дай нам- українцям розуму і відкрий очі, ще тим які не бачать яке зло засідає у нас у владі.
Захисти від нечисті диявольскої яка напала на нас зовні і від тієї яка знищує нас зовні.
Дякую Тобі і вірю, Ти є Бог істинний.
В ім'я Ісуса Христа Амінь