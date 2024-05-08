Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России". Зупинити це, як і в 1945, здатен тільки об’єднаний в антипутінську коаліцію вільний світ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський 8 травня звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених", - зазначив він.

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Він зауважив, що сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився.

"Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России". Зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ. Об’єднаний в антипутінську коаліцію.

Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам "Ніколи знову!", щоб "Ніколи знову!" знову було актуальним", - наголосив глава держави.

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