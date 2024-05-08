За минувшие сутки россияне запустили по Украине почти 60 ракет и более 20 "Шахедов", - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский рассказал о российской воздушной атаке против украинской энергосистемы.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет Главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и громад, срыв любых попыток российских наступательных действий - это неотложные приоритеты.
Я благодарю каждого нашего воина, чья смелость и стойкость все это реализует. Всем в Силах обороны Украины: в наших боевых бригадах, во всех задействованных подразделениях, в силах ПВО, в Воздушных силах, в Силах безопасности.
Благодарен всем, кто сегодня в течение дня в разных наших регионах ликвидирует последствия удара российских нацистов: Винницкая область, Франковщина, Львовщина, Запорожье, Полтавщина, Кировоградская область. Так Кремль отмечает день завершения Второй мировой войны в Европе - массированным ударом, своими попытками сломать жизнь нашего народа, своим нацизмом. За одни эти сутки - почти 60 российских ракет и более 20 "шахедов". Это был просчитанный, комбинированный удар против нашей энергосистемы - против электрогенерации, дамбы ГЭС, газовой инфраструктуры. Часть ракет и большинство "шахедов" удалось сбить.
Каждый и каждая, кто сейчас на передовой, кто защищает Украину на земле, в небе и на море - все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу - для нашей независимости, для нашей дипломатии, для нашей жизни. Слава всем нашим воинам! Слава нашему народу!" - сказал Зеленский.
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пропозиція 2020 року
ЗЄлєнський не дав НІ копійки !
від малої до великої дальності 2020 рік
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
Кадровики ДУС це зроблять за 2-3 тижня, безболісно, щоб в ТЦК районів та ВЛК, не було стовпотворіння через них!!
Але ж, саме єрмак+татаров+гетьманцев з директоратом департаментів, ховаються за броньованими посадами і професіями, згідно з Переліком КМУ!!
Але Зеленський скорше утіче, ніж піде на це просте рішення!!