За минувшие сутки россияне запустили по Украине почти 60 ракет и более 20 "Шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал о российской воздушной атаке против украинской энергосистемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет Главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и громад, срыв любых попыток российских наступательных действий - это неотложные приоритеты.

Я благодарю каждого нашего воина, чья смелость и стойкость все это реализует. Всем в Силах обороны Украины: в наших боевых бригадах, во всех задействованных подразделениях, в силах ПВО, в Воздушных силах, в Силах безопасности.

Благодарен всем, кто сегодня в течение дня в разных наших регионах ликвидирует последствия удара российских нацистов: Винницкая область, Франковщина, Львовщина, Запорожье, Полтавщина, Кировоградская область. Так Кремль отмечает день завершения Второй мировой войны в Европе - массированным ударом, своими попытками сломать жизнь нашего народа, своим нацизмом. За одни эти сутки - почти 60 российских ракет и более 20 "шахедов". Это был просчитанный, комбинированный удар против нашей энергосистемы - против электрогенерации, дамбы ГЭС, газовой инфраструктуры. Часть ракет и большинство "шахедов" удалось сбить.

Каждый и каждая, кто сейчас на передовой, кто защищает Украину на земле, в небе и на море - все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу - для нашей независимости, для нашей дипломатии, для нашей жизни. Слава всем нашим воинам! Слава нашему народу!" - сказал Зеленский.

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