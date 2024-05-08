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За минувшие сутки россияне запустили по Украине почти 60 ракет и более 20 "Шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал о российской воздушной атаке против украинской энергосистемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет Главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и громад, срыв любых попыток российских наступательных действий - это неотложные приоритеты.

Я благодарю каждого нашего воина, чья смелость и стойкость все это реализует. Всем в Силах обороны Украины: в наших боевых бригадах, во всех задействованных подразделениях, в силах ПВО, в Воздушных силах, в Силах безопасности.

Благодарен всем, кто сегодня в течение дня в разных наших регионах ликвидирует последствия удара российских нацистов: Винницкая область, Франковщина, Львовщина, Запорожье, Полтавщина, Кировоградская область. Так Кремль отмечает день завершения Второй мировой войны в Европе - массированным ударом, своими попытками сломать жизнь нашего народа, своим нацизмом. За одни эти сутки - почти 60 российских ракет и более 20 "шахедов". Это был просчитанный, комбинированный удар против нашей энергосистемы - против электрогенерации, дамбы ГЭС, газовой инфраструктуры. Часть ракет и большинство "шахедов" удалось сбить.

Каждый и каждая, кто сейчас на передовой, кто защищает Украину на земле, в небе и на море - все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу - для нашей независимости, для нашей дипломатии, для нашей жизни. Слава всем нашим воинам! Слава нашему народу!" - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+9
Звісно, "найвеличніший" не міг залишити це варварство без гідної відповіді - отже, мужньо записав потужний відосик.
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08.05.2024 22:03
+8
український ЗРК від "Луча" - дальність 100 км, термін розробки - 2 роки, вартість 40 млн. дол.
пропозиція 2020 року
ЗЄлєнський не дав НІ копійки !
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08.05.2024 22:13
+7
Ми це і без тебе знаємо, гундос усратий. Скажи краще ЩО ти зробив, аби унеможливити атаки по Україні, що ти зробив, аби захистити Україну? Велике *****?
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08.05.2024 22:07
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Підробляє коментатором? На півставки?
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08.05.2024 22:00 Ответить
Слишком дорогой комментатор для Украины получился, умылись кровью
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09.05.2024 00:28 Ответить
Звісно, "найвеличніший" не міг залишити це варварство без гідної відповіді - отже, мужньо записав потужний відосик.
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08.05.2024 22:03 Ответить
Ми це і без тебе знаємо, гундос усратий. Скажи краще ЩО ти зробив, аби унеможливити атаки по Україні, що ти зробив, аби захистити Україну? Велике *****?
показать весь комментарий
08.05.2024 22:07 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2024 22:09 Ответить
український ЗРК від "Луча" - дальність 100 км, термін розробки - 2 роки, вартість 40 млн. дол.
пропозиція 2020 року
ЗЄлєнський не дав НІ копійки !
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08.05.2024 22:13 Ответить
Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ" -
від малої до великої дальності 2020 рік

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
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08.05.2024 22:15 Ответить
Озвучить это количество может и человек с минимальной зарплатой. А тот, только понюшки которого каждый день + детокс на следующее утро стОят как 100 минимальных зарплат за месяц, может припарковать свой гундосый язык себе в вонючую дупу.
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08.05.2024 22:16 Ответить
Щоб допомогти Україні протистояти оркам прутіна, на час правового режиму воєнного стану та Особливого періоду, з усієї структурИ ОПУ замінити на посадах чоловіків-військовозобов'язаних, жінками!!
Кадровики ДУС це зроблять за 2-3 тижня, безболісно, щоб в ТЦК районів та ВЛК, не було стовпотворіння через них!!
Але ж, саме єрмак+татаров+гетьманцев з директоратом департаментів, ховаються за броньованими посадами і професіями, згідно з Переліком КМУ!!
Але Зеленський скорше утіче, ніж піде на це просте рішення!!
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08.05.2024 22:32 Ответить
Бастардо.
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08.05.2024 22:42 Ответить
....советикус
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09.05.2024 00:50 Ответить
Гундосики
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09.05.2024 00:09 Ответить
Цей придуркуватий підор вже виконує функції інформативного диктора, на більше у нього розуму не вистачає.
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09.05.2024 03:24 Ответить
 
 