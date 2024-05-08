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За минулу добу росіяни запустили по Україні майже 60 ракет і понад 20 "Шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про російську повітряну атаку проти української енергосистеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт Головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети.

Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість все це реалізовує. Усім в Силах оборони України: у наших бойових бригадах, у всіх задіяних підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки.

Вдячний усім, хто сьогодні протягом дня в різних наших регіонах ліквідовує наслідки удару російських нацистів: Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область. Так Кремль відзначає день завершення Другої світової війни у Європі – масованим ударом, своїми намаганнями зламати життя нашого народу, своїм нацизмом. За одну цю добу – майже 60 російських ракет і понад 20 "шахедів". Це був прорахований, комбінований удар проти нашої енергосистеми – проти електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури. Частину ракет і більшість "шахедів" вдалося збити.

Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та на морі – всі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу – для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу!" - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+9
Звісно, "найвеличніший" не міг залишити це варварство без гідної відповіді - отже, мужньо записав потужний відосик.
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08.05.2024 22:03
+8
український ЗРК від "Луча" - дальність 100 км, термін розробки - 2 роки, вартість 40 млн. дол.
пропозиція 2020 року
ЗЄлєнський не дав НІ копійки !
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08.05.2024 22:13
+7
Ми це і без тебе знаємо, гундос усратий. Скажи краще ЩО ти зробив, аби унеможливити атаки по Україні, що ти зробив, аби захистити Україну? Велике *****?
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08.05.2024 22:07
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Підробляє коментатором? На півставки?
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08.05.2024 22:00 Відповісти
Слишком дорогой комментатор для Украины получился, умылись кровью
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09.05.2024 00:28 Відповісти
Звісно, "найвеличніший" не міг залишити це варварство без гідної відповіді - отже, мужньо записав потужний відосик.
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08.05.2024 22:03 Відповісти
Ми це і без тебе знаємо, гундос усратий. Скажи краще ЩО ти зробив, аби унеможливити атаки по Україні, що ти зробив, аби захистити Україну? Велике *****?
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08.05.2024 22:07 Відповісти
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08.05.2024 22:09 Відповісти
український ЗРК від "Луча" - дальність 100 км, термін розробки - 2 роки, вартість 40 млн. дол.
пропозиція 2020 року
ЗЄлєнський не дав НІ копійки !
показати весь коментар
08.05.2024 22:13 Відповісти
Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ" -
від малої до великої дальності 2020 рік

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
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08.05.2024 22:15 Відповісти
Озвучить это количество может и человек с минимальной зарплатой. А тот, только понюшки которого каждый день + детокс на следующее утро стОят как 100 минимальных зарплат за месяц, может припарковать свой гундосый язык себе в вонючую дупу.
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08.05.2024 22:16 Відповісти
Щоб допомогти Україні протистояти оркам прутіна, на час правового режиму воєнного стану та Особливого періоду, з усієї структурИ ОПУ замінити на посадах чоловіків-військовозобов'язаних, жінками!!
Кадровики ДУС це зроблять за 2-3 тижня, безболісно, щоб в ТЦК районів та ВЛК, не було стовпотворіння через них!!
Але ж, саме єрмак+татаров+гетьманцев з директоратом департаментів, ховаються за броньованими посадами і професіями, згідно з Переліком КМУ!!
Але Зеленський скорше утіче, ніж піде на це просте рішення!!
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08.05.2024 22:32 Відповісти
Бастардо.
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08.05.2024 22:42 Відповісти
....советикус
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09.05.2024 00:50 Відповісти
Гундосики
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09.05.2024 00:09 Відповісти
Цей придуркуватий підор вже виконує функції інформативного диктора, на більше у нього розуму не вистачає.
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09.05.2024 03:24 Відповісти
 
 