За минулу добу росіяни запустили по Україні майже 60 ракет і понад 20 "Шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про російську повітряну атаку проти української енергосистеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт Головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети.

Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість все це реалізовує. Усім в Силах оборони України: у наших бойових бригадах, у всіх задіяних підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки.

Вдячний усім, хто сьогодні протягом дня в різних наших регіонах ліквідовує наслідки удару російських нацистів: Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область. Так Кремль відзначає день завершення Другої світової війни у Європі – масованим ударом, своїми намаганнями зламати життя нашого народу, своїм нацизмом. За одну цю добу – майже 60 російських ракет і понад 20 "шахедів". Це був прорахований, комбінований удар проти нашої енергосистеми – проти електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури. Частину ракет і більшість "шахедів" вдалося збити.

Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та на морі – всі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу – для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу!" - сказав Зеленський.

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