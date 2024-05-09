105 кг провизии и 8 ликвидаций за сутки: Воины роты ударных БПЛА 37-й ОБрМП рассказали о работе FPV-дронов на фронте. ВИДЕО

Дроны на передовой могут не только поражать цели врага, но и спасать жизни, в частности - делать доразведку и доставлять гуманитарные грузы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Українського свідка".

Воины роты ударных БПЛА Александр ("Жулик"), Андрей ("Лимбо"), командир роты Александр ("Easy") и главный сержант Кирилл ("Фотограф") рассказали о снарядах, которыми уничтожают оккупантов, а также о гуманитарных миссиях дронов на фронте.

"В своей работе мы используем суббоеприпасы от РСЗО (реактивная система залпового огня) "Ураган". Они прилетают не только по нашим позициям, но и по мирному населению. Некоторые из них не взрываются, наши саперы их достают и разбирают, а потом мы отправляем эти "подарки" противнику обратно", - говорит Александр ("Easy").

Какие снаряды используют военные на FPV

В то же время, "Жулик" рассказал о снарядах от минометов, которыми он и его подразделение уничтожают оккупантов.

"Осколочные мины можно использовать для сбросов. Их мы также приспосабливаем для своей работы - 120 мм, осколочные мины калибра 69 мм и т.д.", - объяснил он.

В чем заключается универсальность FPV-дронов

По словам командира роты, стоимость одного дрона составляет $450-500.

"Но ведь дроны могут не только поражать цели противника, они еще и способны спасать жизни", - добавил он.

"Фотограф" объяснил, что дроны могут делать доразведку и доставлять гуманитарные грузы.

Так, воин Сергей ("Бока") с помощью FPV за один световой день доставил 105 кг провизии.

"Он совершил 71 вылет, - рассказывает "Жулик". - А еще были боевые, во время которых "Бока" поразил 8 целей".

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