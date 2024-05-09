105 кг провізії та 8 уражень за добу: Воїни роти ударних БПЛА 37 ОБрМП розповіли про роботу FPV на фронті. ВIДЕО

Дрони на передовій можуть не тільки уражати цілі ворога, але й рятувати життя, зокрема робити дорозвідку та доставляти гуманітарні вантажі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Українського свідка".

Воїни роти ударних БПЛА Олександр (Жулік), Андрій "Лімбо", командир роти Олександр (Easy) та головний сержант Кирило (Фотограф) розповіли про снаряди, якими знищують окупантів, а також про гуманітарні місії дронів на фронті.

"У своїй роботі ми використовуємо суббоєприпаси від РСЗВ (реактивна система залпового вогню) "Ураган". Вони прилітають не тільки по наших позиціях, але й по мирному населенню. Деякі з них не вибухають, наші сапери їх дістають та розбирають, а потім ми відправляємо ці "подарунки" назад до противника", - каже Олександр (Easy).

Які снаряди використовують військові на FPV.

Водночас Жулік розповів про снаряди від мінометів, якими він та його підрозділ нищать окупантів.

"Осколкові міни можна використовувати для скидів. Їх ми також пристосовуємо для своєї роботи - 120 мм, осколкові міни калібру 69 мм тощо", - пояснив він.

У чому полягає універсальність FPV-дронів.

За словами командира роти, вартість одного дрона складає $450-500.

"Але ж дрони можуть не тільки вражати цілі противника, вони ще й здатні рятувати життя", - додав він.

Фотограф пояснив, що дрони можуть робити дорозвідку та доставляти гуманітарні вантажі.

Так, воїн Сергій (Бока) за допомогою FPV за один світловий день доставив 105 кг провізії.

"Він зробив 71 виліт, - розповідає Жулік. - А ще були бойові, під час яких "Бока" вразив 8 цілей".

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