Пограничники дронами уничтожили 6 мотоциклов оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Шесть мотоциклов российских оккупантов уничтожили пограничники бригады "Месть" на Бахмутском направлении. Вражескую технику уничтожали как fpv-дронами, так и сбросами боеприпасов с беспилотника.

Соответствующее видео опубликовано на странице Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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