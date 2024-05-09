Пограничники дронами уничтожили 6 мотоциклов оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Шесть мотоциклов российских оккупантов уничтожили пограничники бригады "Месть" на Бахмутском направлении. Вражескую технику уничтожали как fpv-дронами, так и сбросами боеприпасов с беспилотника.
Соответствующее видео опубликовано на странице Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий09.05.2024 17:49
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