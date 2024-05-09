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Новости Видео Война
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Пограничники дронами уничтожили 6 мотоциклов оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Шесть мотоциклов российских оккупантов уничтожили пограничники бригады "Месть" на Бахмутском направлении. Вражескую технику уничтожали как fpv-дронами, так и сбросами боеприпасов с беспилотника.

Соответствующее видео опубликовано на странице Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили около десятка позиций оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) дроны (3912)


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Топ комментарии
+10
В кустах косметичками меряются
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09.05.2024 17:49
+6
А де ж баикери?
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09.05.2024 16:44
+3
дєті залдостанова?
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09.05.2024 16:57
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А де ж баикери?
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09.05.2024 16:44 Ответить
В кустах косметичками меряются
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09.05.2024 17:49 Ответить
Відео не працює🙁
Нашим хлопцям респект і подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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09.05.2024 16:47 Ответить
Бай, байкери!
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09.05.2024 16:54 Ответить
дєті залдостанова?
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09.05.2024 16:57 Ответить
Бой-френди)
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09.05.2024 17:00 Ответить
Жирують, палива для байків ще трохи є, проте активно пересідають і при цьому ще й вихваляють ровери.
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09.05.2024 17:09 Ответить
6 мотоцмклів і "жаб'ячу лапу" так що на завтра буде 350 лаптєльотов
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09.05.2024 16:57 Ответить
Чомусь на думку спали ті потвори, що гасають ночами по нашім містам на мотоциках без глушників...
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09.05.2024 17:02 Ответить
ой-ой-ой... а сами не гасали, чи взрывпакеты не взрывали, або самопалами не баловались...
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10.05.2024 20:13 Ответить
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09.05.2024 17:24 Ответить
Скільки коштує дрон і скільки байк розбитий. Байк без байкера нічого не вартий, дрон коштує, самі знаєте скільки, всі передаємо кошти.
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09.05.2024 19:53 Ответить
"Мацатиклісти, сталін дал пріказ !"
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09.05.2024 21:10 Ответить
Дрон может стоить дороже мотоцикла.
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10.05.2024 21:24 Ответить
 
 