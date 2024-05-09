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Прикордонники дронами знищили 6 мотоциклів окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Шість мотоциклів російських окупантів знищили прикордонники бригади "Помста" на Бахмутському напрямку. Ворожу техніку знищували як fpv-дронами, так і скидами боєприпасів з безпілотника.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили близько десятка позицій окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) дрони (4695)


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Топ коментарі
+10
В кустах косметичками меряются
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09.05.2024 17:49
+6
А де ж баикери?
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09.05.2024 16:44
+3
дєті залдостанова?
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09.05.2024 16:57
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А де ж баикери?
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09.05.2024 16:44 Відповісти
В кустах косметичками меряются
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09.05.2024 17:49 Відповісти
Відео не працює🙁
Нашим хлопцям респект і подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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09.05.2024 16:47 Відповісти
Бай, байкери!
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09.05.2024 16:54 Відповісти
дєті залдостанова?
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09.05.2024 16:57 Відповісти
Бой-френди)
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09.05.2024 17:00 Відповісти
Жирують, палива для байків ще трохи є, проте активно пересідають і при цьому ще й вихваляють ровери.
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09.05.2024 17:09 Відповісти
6 мотоцмклів і "жаб'ячу лапу" так що на завтра буде 350 лаптєльотов
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09.05.2024 16:57 Відповісти
Чомусь на думку спали ті потвори, що гасають ночами по нашім містам на мотоциках без глушників...
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09.05.2024 17:02 Відповісти
ой-ой-ой... а сами не гасали, чи взрывпакеты не взрывали, або самопалами не баловались...
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10.05.2024 20:13 Відповісти
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09.05.2024 17:24 Відповісти
Скільки коштує дрон і скільки байк розбитий. Байк без байкера нічого не вартий, дрон коштує, самі знаєте скільки, всі передаємо кошти.
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09.05.2024 19:53 Відповісти
"Мацатиклісти, сталін дал пріказ !"
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09.05.2024 21:10 Відповісти
Дрон может стоить дороже мотоцикла.
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10.05.2024 21:24 Відповісти
 
 