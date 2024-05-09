Прикордонники дронами знищили 6 мотоциклів окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Шість мотоциклів російських окупантів знищили прикордонники бригади "Помста" на Бахмутському напрямку. Ворожу техніку знищували як fpv-дронами, так і скидами боєприпасів з безпілотника.
Відповідне відео опубліковано на сторінці Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Nick Nemo
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+6 Валентин Коваль #587289
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+3 Urs
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