Прикордонники дронами знищили 6 мотоциклів окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Шість мотоциклів російських окупантів знищили прикордонники бригади "Помста" на Бахмутському напрямку. Ворожу техніку знищували як fpv-дронами, так і скидами боєприпасів з безпілотника.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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