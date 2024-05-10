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Мощная детонация российского танка после сброса с дрона гранаты в открытый люк. ВИДЕО

Уничтожение вражеского танка сбросом с дрона гранаты М67 привело к детонации боекомплекта, вследствие чего загорелся еще один брошенный танк противника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Работа экипажа пилотов подразделения аэроразведки Shadow.

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Автор: 

танк (2256) дроны (3912)


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Топ комментарии
+5
Почему советские танки так поражаемы ? ,бабы нарожают новых "танкистов " .... Потому что танк создавался в тюрме народов ! . Сталин нераз высказывал : танк нужен чтобы уничтожил хоть один вражеский танк и все , истребитель нужен чтобы продержался 45 минут в воздухе и уничтожил другой вражеский истребитель. человеческое жизнь ,это винтик в большой национал-фашиской машине и равна = 0.
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10.05.2024 19:32
+4
Кремлюха - на черзі? Бо ж там всі промьєжності вікриті - лише влучити та засадити!
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10.05.2024 19:22
+2
Частенько коли тікають не закривають за собою *двері*.
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10.05.2024 20:04
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Кремлюха - на черзі? Бо ж там всі промьєжності вікриті - лише влучити та засадити!
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10.05.2024 19:22 Ответить
А шо моднявий мангал? А шо ховрашок-мехвод таке під сєдушкою ховав?
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10.05.2024 19:24 Ответить
Почему советские танки так поражаемы ? ,бабы нарожают новых "танкистов " .... Потому что танк создавался в тюрме народов ! . Сталин нераз высказывал : танк нужен чтобы уничтожил хоть один вражеский танк и все , истребитель нужен чтобы продержался 45 минут в воздухе и уничтожил другой вражеский истребитель. человеческое жизнь ,это винтик в большой национал-фашиской машине и равна = 0.
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10.05.2024 19:32 Ответить
Частенько коли тікають не закривають за собою *двері*.
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10.05.2024 20:04 Ответить
танк вже був пошкоджений-гусінь розмотана.Кацапи його покинули в надії повернутися пізніше. Шкода що екіпаж не здох.Але спалений кацапський танк то вже добре. На башті встановлений РЕБ-мангали вийшли з моди )
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10.05.2024 20:09 Ответить
На останніх кадрах видно нескрєпний напис на бочині мовою НАТИ- Анаконда Невже не можна було монголотатарською "гадюка" чи " щітоморднік" ?
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10.05.2024 20:26 Ответить
бачу, що дали танку прикурити. а автор роліку ще той митець - цілий кліп вийшов.
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10.05.2024 20:44 Ответить
Цікаво, а хто там міни протитанкові рядком біля танчика поклав. Якшо рашисти то дуже влучно.
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10.05.2024 21:21 Ответить
В баскетболі який там є -- триочковий? Тоді цей кидок (на відео) -- десятиочковий 👍
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10.05.2024 23:22 Ответить
кацапчики ставят по бокам пассивную защиту шо на Абрамсах
а учится весь мир у израильтян в системах КАЗ. Но от удара сверху и ихние Меркавы еще не защищены. Но там как-бы никто и не претендует их в****** с верней полусферы, кроме дронов
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11.05.2024 00:08 Ответить
Ой,епічно цілу башту зриває
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11.05.2024 00:20 Ответить
 
 