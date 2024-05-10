Мощная детонация российского танка после сброса с дрона гранаты в открытый люк. ВИДЕО

Уничтожение вражеского танка сбросом с дрона гранаты М67 привело к детонации боекомплекта, вследствие чего загорелся еще один брошенный танк противника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Работа экипажа пилотов подразделения аэроразведки Shadow.

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