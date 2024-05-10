Мощная детонация российского танка после сброса с дрона гранаты в открытый люк. ВИДЕО
Уничтожение вражеского танка сбросом с дрона гранаты М67 привело к детонации боекомплекта, вследствие чего загорелся еще один брошенный танк противника.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Работа экипажа пилотов подразделения аэроразведки Shadow.
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+5 Markus #531371
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+4 Виталий Коломиец
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+2 Pol Chopa #550667
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а учится весь мир у израильтян в системах КАЗ. Но от удара сверху и ихние Меркавы еще не защищены. Но там как-бы никто и не претендует их в****** с верней полусферы, кроме дронов