Потужна детонація російського танка після скиду з дрона гранати у відкритий люк. ВIДЕО
Знищення ворожого танка скидом з дрона гранати М67 призвело до детонації боєкомплекту, унаслідок чого загорівся ще один кинутий танк противника.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Робота екіпажу пілотів підрозділу аеророзвідки Shadow.
Топ коментарі
+5 Markus #531371
показати весь коментар10.05.2024 19:32
+4 Виталий Коломиец
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+2 Pol Chopa #550667
показати весь коментар10.05.2024 20:04
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а учится весь мир у израильтян в системах КАЗ. Но от удара сверху и ихние Меркавы еще не защищены. Но там как-бы никто и не претендует их в****** с верней полусферы, кроме дронов