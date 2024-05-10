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Потужна детонація російського танка після скиду з дрона гранати у відкритий люк. ВIДЕО

Знищення ворожого танка скидом з дрона гранати М67 призвело до детонації боєкомплекту, унаслідок чого загорівся ще один кинутий танк противника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Робота екіпажу пілотів підрозділу аеророзвідки Shadow.

Також дивіться: БМП Bradley ракетою TOW знищив російський танк Т-80. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) дрони (4695)


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Топ коментарі
+5
Почему советские танки так поражаемы ? ,бабы нарожают новых "танкистов " .... Потому что танк создавался в тюрме народов ! . Сталин нераз высказывал : танк нужен чтобы уничтожил хоть один вражеский танк и все , истребитель нужен чтобы продержался 45 минут в воздухе и уничтожил другой вражеский истребитель. человеческое жизнь ,это винтик в большой национал-фашиской машине и равна = 0.
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10.05.2024 19:32
+4
Кремлюха - на черзі? Бо ж там всі промьєжності вікриті - лише влучити та засадити!
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10.05.2024 19:22
+2
Частенько коли тікають не закривають за собою *двері*.
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10.05.2024 20:04
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Кремлюха - на черзі? Бо ж там всі промьєжності вікриті - лише влучити та засадити!
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10.05.2024 19:22 Відповісти
А шо моднявий мангал? А шо ховрашок-мехвод таке під сєдушкою ховав?
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10.05.2024 19:24 Відповісти
Почему советские танки так поражаемы ? ,бабы нарожают новых "танкистов " .... Потому что танк создавался в тюрме народов ! . Сталин нераз высказывал : танк нужен чтобы уничтожил хоть один вражеский танк и все , истребитель нужен чтобы продержался 45 минут в воздухе и уничтожил другой вражеский истребитель. человеческое жизнь ,это винтик в большой национал-фашиской машине и равна = 0.
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10.05.2024 19:32 Відповісти
Частенько коли тікають не закривають за собою *двері*.
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10.05.2024 20:04 Відповісти
танк вже був пошкоджений-гусінь розмотана.Кацапи його покинули в надії повернутися пізніше. Шкода що екіпаж не здох.Але спалений кацапський танк то вже добре. На башті встановлений РЕБ-мангали вийшли з моди )
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10.05.2024 20:09 Відповісти
На останніх кадрах видно нескрєпний напис на бочині мовою НАТИ- Анаконда Невже не можна було монголотатарською "гадюка" чи " щітоморднік" ?
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10.05.2024 20:26 Відповісти
бачу, що дали танку прикурити. а автор роліку ще той митець - цілий кліп вийшов.
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10.05.2024 20:44 Відповісти
Цікаво, а хто там міни протитанкові рядком біля танчика поклав. Якшо рашисти то дуже влучно.
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10.05.2024 21:21 Відповісти
В баскетболі який там є -- триочковий? Тоді цей кидок (на відео) -- десятиочковий 👍
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10.05.2024 23:22 Відповісти
кацапчики ставят по бокам пассивную защиту шо на Абрамсах
а учится весь мир у израильтян в системах КАЗ. Но от удара сверху и ихние Меркавы еще не защищены. Но там как-бы никто и не претендует их в****** с верней полусферы, кроме дронов
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11.05.2024 00:08 Відповісти
Ой,епічно цілу башту зриває
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11.05.2024 00:20 Відповісти
 
 