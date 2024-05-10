Потужна детонація російського танка після скиду з дрона гранати у відкритий люк. ВIДЕО

Знищення ворожого танка скидом з дрона гранати М67 призвело до детонації боєкомплекту, унаслідок чого загорівся ще один кинутий танк противника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Робота екіпажу пілотів підрозділу аеророзвідки Shadow.

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