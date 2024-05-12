На Харьковщине продолжаются оборонные бои, жестокие бои - на значительной части нашей приграничной полосы, - Зеленский. ВИДЕО

ВСУ ведут оборонительные бои в приграничной полосе Харьковской области, сдерживая российское наступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Особое внимание - Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть - просто использовать для дальнейшего продвижения. Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны - все, кто задействован, и задействован точно, - я вас благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту как можно большие потери.

Неизменное внимание также - другим направлениям боевых действий: не менее обостренные сейчас - донецкие направления. Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря на все, - наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие - Лиманское, Часовоярское направления, Краматорское, Купянское.

Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, а часто - и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать - отвечать оккупанту огнем", - зачитал Зеленский.

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