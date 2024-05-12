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На Харьковщине продолжаются оборонные бои, жестокие бои - на значительной части нашей приграничной полосы, - Зеленский. ВИДЕО

ВСУ ведут оборонительные бои в приграничной полосе Харьковской области, сдерживая российское наступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Особое внимание - Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть - просто использовать для дальнейшего продвижения. Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны - все, кто задействован, и задействован точно, - я вас благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту как можно большие потери.

Неизменное внимание также - другим направлениям боевых действий: не менее обостренные сейчас - донецкие направления. Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря на все, - наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие - Лиманское, Часовоярское направления, Краматорское, Купянское.

Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, а часто - и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать - отвечать оккупанту огнем", - зачитал Зеленский.

Также читайте: Срывать российские наступательные замыслы - это сейчас задача номер один, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+62
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12.05.2024 19:39
+37
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12.05.2024 19:42
+36
Зеля, де розпіарені тобою укріплення???
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12.05.2024 19:41
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12.05.2024 19:39 Ответить
Ми почуємо, що Конгрес заблокував нам поставки бетону, арматури, щебіню і карпатського рудстояку. Цікаво, Зєлєнскій сам вірить у те, що читає, чи свідомо бреше? Бої ж точаться в оперативній глибині української територі', ч не на прикордонних рубежах.
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12.05.2024 19:47 Ответить
він чий прес-секретар?...зачитує тут сводки з передової..
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12.05.2024 23:11 Ответить
"Байден, де бетономішалки?!"
ТСК не буде, бо то ж свої, пересадять на іншу посаду, якщо дуже зашкварився - то на іншу посаду через кілька місяців (як кірюша тімошенко).
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12.05.2024 19:49 Ответить
Тепер зрозуміло чому 26 замахів на життя Зельца не вдалися - бо кращого варіанта для кацапів не можна навіть уявити, повна бездарність
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12.05.2024 20:03 Ответить
Помиляєтесь , він їх гарантія захоплення України.
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12.05.2024 20:08 Ответить
Майже 🤢🤡 , а на хера , ти , МАРОДЕРА з великим досвідом КИРИЛКУ ТИМОШЕНКО ( стирав 50 броньованих авто для порятунку поранених ………), призначив в МО на схематоз по фортифікаціям
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12.05.2024 20:45 Ответить
Нелегетимний
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12.05.2024 20:46 Ответить
Через 9 днів!
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12.05.2024 22:26 Ответить
І чому ти не там ?
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12.05.2024 19:39 Ответить
Зеля, де розпіарені тобою укріплення???
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12.05.2024 19:41 Ответить
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12.05.2024 19:42 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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12.05.2024 20:51 Ответить
У тєлємарафоні і на карті у Єрмака.
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12.05.2024 19:48 Ответить
Як де, на фото для зщеленодупих лохів 73%.. Там є все і гарненькі укріплення і у відосі запевнення, що ворог на Харківщині не пройде.
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12.05.2024 22:27 Ответить
Ага, розповідай краще, де обладнені інженерні споруди, де залиті бетоном смуги оборони, знов все просрали, хоча вже хєр знає скільки місяців розповідали, що вони до всього готові на Харківщині.
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12.05.2024 19:42 Ответить
Ніяких оборонних споруд..все було СПІЗДЖЕННО....ворог у ВОВЧАНЬСЬКУ, якщо ворог візьме ЛИПЦІ, то ХАРКІВ будуть гатити АРТОЮ...як у ТІРІ...все добре у НАР....
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12.05.2024 19:42 Ответить
Звичайно будуть, вже завтра.
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12.05.2024 20:05 Ответить
Гнида, їдь разом з єрмаком копати окопи
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12.05.2024 19:42 Ответить
Чмо тупориле! Ну зроби врешті - решт щось корисне для держави, для суспільства! На мотузку і мило з великою радістю скинемось.
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12.05.2024 19:42 Ответить
Не потрібно на мотузку і мило, йому ще потрібно відповідати за скоєне. Самий гарний буде його поступок, якщо 20 травня 2024 року він поступить так, як написано в Конституції.
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12.05.2024 22:29 Ответить
ПИ-да-РА.....СИ-НА
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12.05.2024 19:44 Ответить
Коментуючи нещодавні успіхи російських військ в Україні, глава Держдепу заявив, що нинішній момент є "важким", але Київ все ще може розраховувати на допомогу західних союзників. "Ми нікуди не збираємося йти, як і близько 50 країн, які підтримують Україну", - наголосив він. "Це (надання підтримки Україні.) буде продовжуватися. І якщо Путін думає, що у нього більше витривалості, ніж у України та її прихильників, то він помиляється".

Водночас Блінкен визнав, що затримка, яка тривала кілька місяців, з узгодженням нової фінансової допомоги Києву від США та відправкою зброї в Україну "мала свою ціну". Однак зараз Вашингтон "робить все можливе, щоб дуже швидко відправити" допомогу Україні, "і європейці роблять те саме", заявив глава Держдепу. Водночас він нагадав про оприлюднений 10 травня указ президента США Джо Байдена про виділення Києву 400 мільйонів доларів військової допомоги.
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12.05.2024 19:44 Ответить
Україна спроможна ефективно утримувати лінію фронту на Сході, про що заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю американському телеканалу CBS News у неділю, 12 травня. Таким чином він прокоментував новий наступ російської армії в Харківській області.

"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі..., а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", - зазначив він.

Також він визнав, що багатомісячна затримка в отриманні Україною додаткової військової допомоги від США призвела до просування РФ на фронті. Втім, зазначив Блінкен, Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю, і "те саме роблять європейці".
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12.05.2024 20:07 Ответить
Ми вже зрозуміли, що в відсутності фортифікацій і у розмінуванні після звільнення території, куди тепер зайшов ворог, винні США.
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12.05.2024 20:14 Ответить
Так Зеленський же каже, що без $USA і окопи копати ніхто не буде!
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12.05.2024 20:21 Ответить
Спасибі за все, "папа" нації...
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12.05.2024 19:46 Ответить
Для цього в інформаційному просторі й створено війну з "ухилянтами", щоб бидло не звертало увагу на здачу нових територій. На мою думку, ******* здадуть Харків
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12.05.2024 19:49 Ответить
Москалі ще не мають достатньо сил щоб брати таке велике місто. Такі агломерації треба оточувати і брати гарнізон виснаженням. Або супер блискучим наскоком на спині відступаючих військ, але все одно треба мати гігантські сили.
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12.05.2024 21:33 Ответить
У маскалів є зеленський і сирський в тилу ЗСУ
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12.05.2024 21:57 Ответить
Сегодня миг29 над Алексеевкой летал. Такого давно не было
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12.05.2024 19:51 Ответить
То не міг, то f-16
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12.05.2024 20:52 Ответить
Страшно подумать, якщо так же "замінували" білоруський кордон, то і наступ на Київ можливий?
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12.05.2024 19:51 Ответить
Можливий. Атака на Харківщині це підтверджує.
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12.05.2024 21:35 Ответить
Ніхто не буде наступати на Харків! Всі на шашличкі. Да, Вова?😡
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12.05.2024 19:52 Ответить
А у мене пропозиція :
взяти зільонского і ще тьму ухилянтів , таких самих як він , створити з них окрему бригаду і послати захищати Харків!
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12.05.2024 19:53 Ответить
Щоб *****....ати місто ? Воно на коліна встане одразу ж.
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12.05.2024 20:04 Ответить
ГУР: Росія розпочала наступ на Харківщині за графіком, вживаємо необхідних заходів.

Тобто вони знову знали все зазделегідь як в 22 році, і знову не провели евакуацію ,не попередили і саме головне не підготували лінію оборони( є новина нижче про цю зраду). Я не можу зрозуміти людей які досі трясуться за шашличником. Хворі люди.
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12.05.2024 19:54 Ответить
Кулєба,де лопати ?ахмет , де арматура і катанка, де щебінь ???Все згідно калькуляції .Правда два екскаватори Петро ,той що Порошенко привіз маємо на всі 500 км і то за них з бюджету гроші "зелені" скомуніздили"
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12.05.2024 19:59 Ответить
та зараз уже пізно "пить боржом", треба було вчасно копать.
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12.05.2024 20:04 Ответить
Тобто ви за те щоб під обстрілами щось робити, бо ще ж архангели не співають?
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12.05.2024 21:37 Ответить
От засада. І нема на кого свої пройоби повісити...
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12.05.2024 19:59 Ответить
Ну що догралися?! Хто тепер винний і де будуть Харківські Мощуни,що зупинять ворога? Поговоримо про захист тільки столиці чи про захист усієї України?! Чи знову мене в бан?! Чи знову послухаємо марафон,малюска про законність презе і звинуватимо усіх, а не свої дивани.
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12.05.2024 20:06 Ответить
А Залужного, який ці Мощуни кацапам зробив, вже немає. Як і його людей.
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12.05.2024 20:25 Ответить
ЗСУ це не тільки Залужний, поважайте захисників, бо наразі Стальний Генерал в Лондоні, а Київ визволяв не тільки Залужний, а уся Україна, сьогодні єднання більше не має, чекають на когось
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12.05.2024 20:53 Ответить
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12.05.2024 20:10 Ответить
Керівника СБУ на харьківщині , що у лютому 2022 роздавав зброю людям Боневтік з Дерьмаком вже зняли , тепер можна і Харків залавати кацапам.
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12.05.2024 20:11 Ответить
Не тільки зняли, але й садять зараз "за зраду". Будуть з Червінським сиділи в одній тюрмі з наводчиками і колаборантами, і ще невідомо, кого раніше випустять.
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12.05.2024 20:20 Ответить
ОЙ ТА ЩО ВИ ТАК ВОЛНУЕТЕСЬ....С ИЗРАИЛЯ ВИДАЧІ НЕТ
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12.05.2024 20:15 Ответить
Кто там расказывал что цель рашистов захватить только дамбас по административную границу? Вот вам наглядный пример что рашисты не оставили свою цель захватить всю Украину. Просто рашистам очень нужны переговоры чтобы Украина подписала очередной *минск 3* и признала окупированные территории территорией РФ. А ето значит что Запад уже не разрешит нам бить по крайней мере западным оружием по новопризнанным территориям. Рашистам же конечно никто и ничто не помешает стралять по оставшейся Украине чем угодно и откуда угодно
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12.05.2024 20:21 Ответить
Ви все добре говорите тільки от з поточним перебігом справ мінск3 дав б нам можливість реформувати управління а без цього ситуація буде тільки погіршуватись... рівень мотивації падає що найгірше

Є виликі проблеми з совком в армії, проблема з будівництвом укріплень та виробництвом озброєння...

ми їх не вирішимо ніяк в поточних умовах.... раз за 2 роки їх не змогли вирішити
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12.05.2024 20:40 Ответить
Если мы дадим рашистам хоть 5 минут передышки то ето для рашистов больше пользы принесет чем нам. Если у нас за 2 года нихера власть не сделала то уже и не сделает. А наш оставшийся народ воспользуется временным перемирием чтобы драпануть за границу. Я уже молчу что Запад остановит все поставки нам вооружения *чтобы не сорвать перемирие*. А вот рашисты которые всю страну на военные рельсы поставили за пару месяцев выстроят возле наших границ вооруженную до зубов 2-х миллионную армию. И что тогда? Украина еще существует пока каждый день воюет и не дает рашистам скопить вооружение и накопить мобилизационный ресурс.
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12.05.2024 21:27 Ответить
Кому і скільки давати передишки українці аж ніяк не вирішують. Згідні? Тому ваш допис безглуздий.
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12.05.2024 21:41 Ответить
Ви повністю праві в тому шо орки накопичать озброєння і армію при угоді.....
але зараз вони так само накопичують озброєння через позицію поточної штатівської адміністрації, яка перед виборами хоче тримати показник інфляції за рахунок дешевих ресурсів з раші... і не факт що після виборів вони змінять політику

І ще я бачу що поточний напрямок куди ми ідемо - тупиковий,

від нестачі озброєння ми втрачаємо людський ресурс на передовій.. який є обмежений, тому що багато виїхало..... та головне втрачаємо промисловість від ракетних ударів, невизначеності в майбутньому та податкової політики по общипуванню гусака
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12.05.2024 22:12 Ответить
Не знаю якщо чесно... всі варіанти тупикові.... в даному випадку хіба що політика штатів зміниться і вони почнуть надавати нам озброєння для ударів по тилах орків на їх не території і багато авіації.... І штати введуть санкції проти екпорту з раші не щодо окремих компаній а взагальному.... та це нажаль малоймовірно...

інший вихід тільки зміна моделі управління, виробництво далекобійного озброєння і т.д. але на разі зміна не можлива... та і ніхто не хоче це змінювати добровільно....

До того навіть якщо ця зміна відбудеться орки уже набрали обороти по виробництву озброєння і ми відстаємо у часі...
та чи взагалі ми зможемо уже налагодити виробництво озброєння якщо збиваємо тільки 43% ракет...

Просто воювати щоб воювати і надіятись що орки колись передумають свою політику коли вони за 3 місяці 24 року заробили 100 млрд.. дол... це шлях в нікуди .... або надіятись що ху..ло помре коли статки їх олігархів ростуть за час війни і це їм вигідно
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13.05.2024 11:33 Ответить
А де, пане, в "мінську" 1 чи "мінську" 2 визнані окуповані вором території російськими? Ви ті "мінські" читали? А "оманські" читали?
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12.05.2024 22:32 Ответить
Він готовий був здати Харків ху@лу ще в 2022: "Харків може бути окупований".
Залужний, ЗСУ та добровольці завадили цьому.
Залужного він вже прибрав.
Тих, хто роздавали зброю добровольцям в Харкові в 2022, кинув за грати.
Харків'янам, які віддали за Зєлю понад 80% голосів в 2019, подобається їхній обранець в якості верховного головнокомандувача? Може для них зараз все Ок?
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12.05.2024 20:21 Ответить
Не ок, але зєля найвеличніший подобається однозначно. Ідіотів не лікується.
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12.05.2024 21:43 Ответить
Гнила, порхата влада повинна як скоріше згинути.!
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12.05.2024 20:23 Ответить
Зеленський, ти вкрав гроші на оборонні споруди?
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12.05.2024 20:24 Ответить
Шашличник *******!
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12.05.2024 20:28 Ответить
На жаль там немає "жорстоких боїв". Кацапи рухаються поки що майже парадним маршем. Що не могли рашисти зробити у чесному бою, роблять через зрадників?
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12.05.2024 20:31 Ответить
До реинкарнации херпида у каштантилипацу асталась 8 дней.
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12.05.2024 20:42 Ответить
проверить зеленского у психиатора
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12.05.2024 20:47 Ответить
Слушая эту речь, вообще нет уверенности, излагаемого рассказа, мужлан на лавочке квартала.
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12.05.2024 20:54 Ответить
Оцей підраст мав би сам сьогодні же піти геть.
Це він наробив.
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12.05.2024 20:54 Ответить
Гнида.
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12.05.2024 21:09 Ответить
Блін! Настрій і так не дуже - і ще оце чувирло вилізло зі своєю брехливою небритою мордою.
Якщо підтвердиться хоч половина з того:



...про акти на оборонні споруди та інформація про відсутність мінування - коментувати буде важко, бо на думку сападає тільки "по закону военного времени" або фонарні стовпи...
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12.05.2024 21:14 Ответить
ПАдла, сьогодні вже не дякує ні військовим, ні пАтужним підрядчикам 2023 року ! Спитай у своїх депутатів, які їздили на фронт перевіряти оборонні укріплення, про тих, хто відповідав за Харківщину ! Скільки вони мін там перевірили ? Скільки ям бачили ? А може то й не ями були, а природні яри ?
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12.05.2024 21:18 Ответить
Звісно. що жодного корупціонера з сьогодення, який краде мільярди на яйцях по 17 ,або на оборонних спорудах -не буде в СІЗО ,поки Зеля при владі.
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12.05.2024 21:26 Ответить
Це розумово обмежене непорозуміння дуже засмучує і демотивує.
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12.05.2024 21:46 Ответить
Вова,ви з Сирським тепер пройо...&єте
Харків...Наполєон з тебе- ніякий...!
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12.05.2024 22:00 Ответить
Може там потрібний досвідчений і український керівник напряму, Марченко наприклад?
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12.05.2024 22:04 Ответить
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12.05.2024 22:21 Ответить
Чому ніхто не прислухається до думок нових, молодих політиків від наріду? Пропонував Херпіду подивитися в очі пуйла, де він особисто, коли був в москві, там бачив мир. Бачив мир і коли ставав перед ним на коліна і просив забрати за борги. Тоді обсміяли Вовку, майбутнього молодого політика. То можливо сьогодні ще не пізно подивитися в очі пуйла? Якщо не дасть в очі, то там є ще одне око, хай і туди Володька загляде, можливо весь мир там?
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12.05.2024 22:40 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти,що це за села з "сірої зони"?! Тобто? Села в які можна пустити окупантів,а потім гатити по них і окупантах? Чому на кордоні не створили захист? Навіщо це?
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12.05.2024 22:41 Ответить
Невже більше нікому окрім преЗЕрватива читати новини з фронту чи в етері мало блогерів,військових експертів що навіть квартальна пердяща ротом ЖАБА начитує новини не розуміючи професійних військових термінів !!???
Нехай ця паскудна гнида займеться своїми обов'яхками і їздить по світу благає про зброю, шукає разом з Павелом снаряди пбо уйобує у відставку бо для ббджету утримувати його разом з дЄрьмаком це розкіш.
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13.05.2024 03:50 Ответить
Можна болтатись на менорі,а можна розповідати байку - та подумаєш злили "сіру зону".
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13.05.2024 07:48 Ответить
 
 