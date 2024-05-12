На Харьковщине продолжаются оборонные бои, жестокие бои - на значительной части нашей приграничной полосы, - Зеленский. ВИДЕО
ВСУ ведут оборонительные бои в приграничной полосе Харьковской области, сдерживая российское наступление.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Особое внимание - Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть - просто использовать для дальнейшего продвижения. Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны - все, кто задействован, и задействован точно, - я вас благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту как можно большие потери.
Неизменное внимание также - другим направлениям боевых действий: не менее обостренные сейчас - донецкие направления. Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря на все, - наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие - Лиманское, Часовоярское направления, Краматорское, Купянское.
Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, а часто - и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать - отвечать оккупанту огнем", - зачитал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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ТСК не буде, бо то ж свої, пересадять на іншу посаду, якщо дуже зашкварився - то на іншу посаду через кілька місяців (як кірюша тімошенко).
Водночас Блінкен визнав, що затримка, яка тривала кілька місяців, з узгодженням нової фінансової допомоги Києву від США та відправкою зброї в Україну "мала свою ціну". Однак зараз Вашингтон "робить все можливе, щоб дуже швидко відправити" допомогу Україні, "і європейці роблять те саме", заявив глава Держдепу. Водночас він нагадав про оприлюднений 10 травня указ президента США Джо Байдена про виділення Києву 400 мільйонів доларів військової допомоги.
"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі..., а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", - зазначив він.
Також він визнав, що багатомісячна затримка в отриманні Україною додаткової військової допомоги від США призвела до просування РФ на фронті. Втім, зазначив Блінкен, Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю, і "те саме роблять європейці".
взяти зільонского і ще тьму ухилянтів , таких самих як він , створити з них окрему бригаду і послати захищати Харків!
Тобто вони знову знали все зазделегідь як в 22 році, і знову не провели евакуацію ,не попередили і саме головне не підготували лінію оборони( є новина нижче про цю зраду). Я не можу зрозуміти людей які досі трясуться за шашличником. Хворі люди.
Є виликі проблеми з совком в армії, проблема з будівництвом укріплень та виробництвом озброєння...
ми їх не вирішимо ніяк в поточних умовах.... раз за 2 роки їх не змогли вирішити
але зараз вони так само накопичують озброєння через позицію поточної штатівської адміністрації, яка перед виборами хоче тримати показник інфляції за рахунок дешевих ресурсів з раші... і не факт що після виборів вони змінять політику
І ще я бачу що поточний напрямок куди ми ідемо - тупиковий,
від нестачі озброєння ми втрачаємо людський ресурс на передовій.. який є обмежений, тому що багато виїхало..... та головне втрачаємо промисловість від ракетних ударів, невизначеності в майбутньому та податкової політики по общипуванню гусака
інший вихід тільки зміна моделі управління, виробництво далекобійного озброєння і т.д. але на разі зміна не можлива... та і ніхто не хоче це змінювати добровільно....
До того навіть якщо ця зміна відбудеться орки уже набрали обороти по виробництву озброєння і ми відстаємо у часі...
та чи взагалі ми зможемо уже налагодити виробництво озброєння якщо збиваємо тільки 43% ракет...
Просто воювати щоб воювати і надіятись що орки колись передумають свою політику коли вони за 3 місяці 24 року заробили 100 млрд.. дол... це шлях в нікуди .... або надіятись що ху..ло помре коли статки їх олігархів ростуть за час війни і це їм вигідно
Залужний, ЗСУ та добровольці завадили цьому.
Залужного він вже прибрав.
Тих, хто роздавали зброю добровольцям в Харкові в 2022, кинув за грати.
Харків'янам, які віддали за Зєлю понад 80% голосів в 2019, подобається їхній обранець в якості верховного головнокомандувача? Може для них зараз все Ок?
Це він наробив.
Якщо підтвердиться хоч половина з того:
...про акти на оборонні споруди та інформація про відсутність мінування - коментувати буде важко, бо на думку сападає тільки "по закону военного времени" або фонарні стовпи...
Харків...Наполєон з тебе- ніякий...!
Нехай ця паскудна гнида займеться своїми обов'яхками і їздить по світу благає про зброю, шукає разом з Павелом снаряди пбо уйобує у відставку бо для ббджету утримувати його разом з дЄрьмаком це розкіш.