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На Харківщині тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги, - Зеленський. ВIДЕО

ЗСУ ведуть оборонні бої в прикордонній смузі Харківської області, стримуючи російський наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони - усі, хто задіяний, і задіяний влучно, - я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат.

Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій - не менш загострені зараз донецькі напрямки. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський.

Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати - відповідати окупанту вогнем", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський подякував медичним сестрам і братам, які цілодобово під обстрілами рятують життя. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+62
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12.05.2024 19:39
+37
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12.05.2024 19:42
+36
Зеля, де розпіарені тобою укріплення???
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12.05.2024 19:41
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12.05.2024 19:39 Відповісти
Ми почуємо, що Конгрес заблокував нам поставки бетону, арматури, щебіню і карпатського рудстояку. Цікаво, Зєлєнскій сам вірить у те, що читає, чи свідомо бреше? Бої ж точаться в оперативній глибині української територі', ч не на прикордонних рубежах.
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12.05.2024 19:47 Відповісти
він чий прес-секретар?...зачитує тут сводки з передової..
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12.05.2024 23:11 Відповісти
"Байден, де бетономішалки?!"
ТСК не буде, бо то ж свої, пересадять на іншу посаду, якщо дуже зашкварився - то на іншу посаду через кілька місяців (як кірюша тімошенко).
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12.05.2024 19:49 Відповісти
Тепер зрозуміло чому 26 замахів на життя Зельца не вдалися - бо кращого варіанта для кацапів не можна навіть уявити, повна бездарність
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12.05.2024 20:03 Відповісти
Помиляєтесь , він їх гарантія захоплення України.
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12.05.2024 20:08 Відповісти
Майже 🤢🤡 , а на хера , ти , МАРОДЕРА з великим досвідом КИРИЛКУ ТИМОШЕНКО ( стирав 50 броньованих авто для порятунку поранених ………), призначив в МО на схематоз по фортифікаціям
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12.05.2024 20:45 Відповісти
Нелегетимний
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12.05.2024 20:46 Відповісти
Через 9 днів!
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12.05.2024 22:26 Відповісти
І чому ти не там ?
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12.05.2024 19:39 Відповісти
Зеля, де розпіарені тобою укріплення???
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12.05.2024 19:41 Відповісти
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12.05.2024 19:42 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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12.05.2024 20:51 Відповісти
У тєлємарафоні і на карті у Єрмака.
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12.05.2024 19:48 Відповісти
Як де, на фото для зщеленодупих лохів 73%.. Там є все і гарненькі укріплення і у відосі запевнення, що ворог на Харківщині не пройде.
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12.05.2024 22:27 Відповісти
Ага, розповідай краще, де обладнені інженерні споруди, де залиті бетоном смуги оборони, знов все просрали, хоча вже хєр знає скільки місяців розповідали, що вони до всього готові на Харківщині.
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12.05.2024 19:42 Відповісти
Ніяких оборонних споруд..все було СПІЗДЖЕННО....ворог у ВОВЧАНЬСЬКУ, якщо ворог візьме ЛИПЦІ, то ХАРКІВ будуть гатити АРТОЮ...як у ТІРІ...все добре у НАР....
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12.05.2024 19:42 Відповісти
Звичайно будуть, вже завтра.
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12.05.2024 20:05 Відповісти
Гнида, їдь разом з єрмаком копати окопи
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12.05.2024 19:42 Відповісти
Чмо тупориле! Ну зроби врешті - решт щось корисне для держави, для суспільства! На мотузку і мило з великою радістю скинемось.
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12.05.2024 19:42 Відповісти
Не потрібно на мотузку і мило, йому ще потрібно відповідати за скоєне. Самий гарний буде його поступок, якщо 20 травня 2024 року він поступить так, як написано в Конституції.
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12.05.2024 22:29 Відповісти
ПИ-да-РА.....СИ-НА
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12.05.2024 19:44 Відповісти
Коментуючи нещодавні успіхи російських військ в Україні, глава Держдепу заявив, що нинішній момент є "важким", але Київ все ще може розраховувати на допомогу західних союзників. "Ми нікуди не збираємося йти, як і близько 50 країн, які підтримують Україну", - наголосив він. "Це (надання підтримки Україні.) буде продовжуватися. І якщо Путін думає, що у нього більше витривалості, ніж у України та її прихильників, то він помиляється".

Водночас Блінкен визнав, що затримка, яка тривала кілька місяців, з узгодженням нової фінансової допомоги Києву від США та відправкою зброї в Україну "мала свою ціну". Однак зараз Вашингтон "робить все можливе, щоб дуже швидко відправити" допомогу Україні, "і європейці роблять те саме", заявив глава Держдепу. Водночас він нагадав про оприлюднений 10 травня указ президента США Джо Байдена про виділення Києву 400 мільйонів доларів військової допомоги.
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12.05.2024 19:44 Відповісти
Україна спроможна ефективно утримувати лінію фронту на Сході, про що заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю американському телеканалу CBS News у неділю, 12 травня. Таким чином він прокоментував новий наступ російської армії в Харківській області.

"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі..., а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", - зазначив він.

Також він визнав, що багатомісячна затримка в отриманні Україною додаткової військової допомоги від США призвела до просування РФ на фронті. Втім, зазначив Блінкен, Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю, і "те саме роблять європейці".
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12.05.2024 20:07 Відповісти
Ми вже зрозуміли, що в відсутності фортифікацій і у розмінуванні після звільнення території, куди тепер зайшов ворог, винні США.
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12.05.2024 20:14 Відповісти
Так Зеленський же каже, що без $USA і окопи копати ніхто не буде!
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12.05.2024 20:21 Відповісти
Спасибі за все, "папа" нації...
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12.05.2024 19:46 Відповісти
Для цього в інформаційному просторі й створено війну з "ухилянтами", щоб бидло не звертало увагу на здачу нових територій. На мою думку, ******* здадуть Харків
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12.05.2024 19:49 Відповісти
Москалі ще не мають достатньо сил щоб брати таке велике місто. Такі агломерації треба оточувати і брати гарнізон виснаженням. Або супер блискучим наскоком на спині відступаючих військ, але все одно треба мати гігантські сили.
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12.05.2024 21:33 Відповісти
У маскалів є зеленський і сирський в тилу ЗСУ
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12.05.2024 21:57 Відповісти
Сегодня миг29 над Алексеевкой летал. Такого давно не было
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12.05.2024 19:51 Відповісти
То не міг, то f-16
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12.05.2024 20:52 Відповісти
Страшно подумать, якщо так же "замінували" білоруський кордон, то і наступ на Київ можливий?
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12.05.2024 19:51 Відповісти
Можливий. Атака на Харківщині це підтверджує.
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12.05.2024 21:35 Відповісти
Ніхто не буде наступати на Харків! Всі на шашличкі. Да, Вова?😡
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12.05.2024 19:52 Відповісти
А у мене пропозиція :
взяти зільонского і ще тьму ухилянтів , таких самих як він , створити з них окрему бригаду і послати захищати Харків!
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12.05.2024 19:53 Відповісти
Щоб *****....ати місто ? Воно на коліна встане одразу ж.
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12.05.2024 20:04 Відповісти
ГУР: Росія розпочала наступ на Харківщині за графіком, вживаємо необхідних заходів.

Тобто вони знову знали все зазделегідь як в 22 році, і знову не провели евакуацію ,не попередили і саме головне не підготували лінію оборони( є новина нижче про цю зраду). Я не можу зрозуміти людей які досі трясуться за шашличником. Хворі люди.
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12.05.2024 19:54 Відповісти
Кулєба,де лопати ?ахмет , де арматура і катанка, де щебінь ???Все згідно калькуляції .Правда два екскаватори Петро ,той що Порошенко привіз маємо на всі 500 км і то за них з бюджету гроші "зелені" скомуніздили"
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12.05.2024 19:59 Відповісти
та зараз уже пізно "пить боржом", треба було вчасно копать.
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12.05.2024 20:04 Відповісти
Тобто ви за те щоб під обстрілами щось робити, бо ще ж архангели не співають?
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12.05.2024 21:37 Відповісти
От засада. І нема на кого свої пройоби повісити...
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12.05.2024 19:59 Відповісти
Ну що догралися?! Хто тепер винний і де будуть Харківські Мощуни,що зупинять ворога? Поговоримо про захист тільки столиці чи про захист усієї України?! Чи знову мене в бан?! Чи знову послухаємо марафон,малюска про законність презе і звинуватимо усіх, а не свої дивани.
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12.05.2024 20:06 Відповісти
А Залужного, який ці Мощуни кацапам зробив, вже немає. Як і його людей.
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12.05.2024 20:25 Відповісти
ЗСУ це не тільки Залужний, поважайте захисників, бо наразі Стальний Генерал в Лондоні, а Київ визволяв не тільки Залужний, а уся Україна, сьогодні єднання більше не має, чекають на когось
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12.05.2024 20:53 Відповісти
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12.05.2024 20:10 Відповісти
Керівника СБУ на харьківщині , що у лютому 2022 роздавав зброю людям Боневтік з Дерьмаком вже зняли , тепер можна і Харків залавати кацапам.
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12.05.2024 20:11 Відповісти
Не тільки зняли, але й садять зараз "за зраду". Будуть з Червінським сиділи в одній тюрмі з наводчиками і колаборантами, і ще невідомо, кого раніше випустять.
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12.05.2024 20:20 Відповісти
ОЙ ТА ЩО ВИ ТАК ВОЛНУЕТЕСЬ....С ИЗРАИЛЯ ВИДАЧІ НЕТ
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12.05.2024 20:15 Відповісти
Кто там расказывал что цель рашистов захватить только дамбас по административную границу? Вот вам наглядный пример что рашисты не оставили свою цель захватить всю Украину. Просто рашистам очень нужны переговоры чтобы Украина подписала очередной *минск 3* и признала окупированные территории территорией РФ. А ето значит что Запад уже не разрешит нам бить по крайней мере западным оружием по новопризнанным территориям. Рашистам же конечно никто и ничто не помешает стралять по оставшейся Украине чем угодно и откуда угодно
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12.05.2024 20:21 Відповісти
Ви все добре говорите тільки от з поточним перебігом справ мінск3 дав б нам можливість реформувати управління а без цього ситуація буде тільки погіршуватись... рівень мотивації падає що найгірше

Є виликі проблеми з совком в армії, проблема з будівництвом укріплень та виробництвом озброєння...

ми їх не вирішимо ніяк в поточних умовах.... раз за 2 роки їх не змогли вирішити
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12.05.2024 20:40 Відповісти
Если мы дадим рашистам хоть 5 минут передышки то ето для рашистов больше пользы принесет чем нам. Если у нас за 2 года нихера власть не сделала то уже и не сделает. А наш оставшийся народ воспользуется временным перемирием чтобы драпануть за границу. Я уже молчу что Запад остановит все поставки нам вооружения *чтобы не сорвать перемирие*. А вот рашисты которые всю страну на военные рельсы поставили за пару месяцев выстроят возле наших границ вооруженную до зубов 2-х миллионную армию. И что тогда? Украина еще существует пока каждый день воюет и не дает рашистам скопить вооружение и накопить мобилизационный ресурс.
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12.05.2024 21:27 Відповісти
Кому і скільки давати передишки українці аж ніяк не вирішують. Згідні? Тому ваш допис безглуздий.
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12.05.2024 21:41 Відповісти
Ви повністю праві в тому шо орки накопичать озброєння і армію при угоді.....
але зараз вони так само накопичують озброєння через позицію поточної штатівської адміністрації, яка перед виборами хоче тримати показник інфляції за рахунок дешевих ресурсів з раші... і не факт що після виборів вони змінять політику

І ще я бачу що поточний напрямок куди ми ідемо - тупиковий,

від нестачі озброєння ми втрачаємо людський ресурс на передовій.. який є обмежений, тому що багато виїхало..... та головне втрачаємо промисловість від ракетних ударів, невизначеності в майбутньому та податкової політики по общипуванню гусака
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12.05.2024 22:12 Відповісти
Не знаю якщо чесно... всі варіанти тупикові.... в даному випадку хіба що політика штатів зміниться і вони почнуть надавати нам озброєння для ударів по тилах орків на їх не території і багато авіації.... І штати введуть санкції проти екпорту з раші не щодо окремих компаній а взагальному.... та це нажаль малоймовірно...

інший вихід тільки зміна моделі управління, виробництво далекобійного озброєння і т.д. але на разі зміна не можлива... та і ніхто не хоче це змінювати добровільно....

До того навіть якщо ця зміна відбудеться орки уже набрали обороти по виробництву озброєння і ми відстаємо у часі...
та чи взагалі ми зможемо уже налагодити виробництво озброєння якщо збиваємо тільки 43% ракет...

Просто воювати щоб воювати і надіятись що орки колись передумають свою політику коли вони за 3 місяці 24 року заробили 100 млрд.. дол... це шлях в нікуди .... або надіятись що ху..ло помре коли статки їх олігархів ростуть за час війни і це їм вигідно
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13.05.2024 11:33 Відповісти
А де, пане, в "мінську" 1 чи "мінську" 2 визнані окуповані вором території російськими? Ви ті "мінські" читали? А "оманські" читали?
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12.05.2024 22:32 Відповісти
Він готовий був здати Харків ху@лу ще в 2022: "Харків може бути окупований".
Залужний, ЗСУ та добровольці завадили цьому.
Залужного він вже прибрав.
Тих, хто роздавали зброю добровольцям в Харкові в 2022, кинув за грати.
Харків'янам, які віддали за Зєлю понад 80% голосів в 2019, подобається їхній обранець в якості верховного головнокомандувача? Може для них зараз все Ок?
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12.05.2024 20:21 Відповісти
Не ок, але зєля найвеличніший подобається однозначно. Ідіотів не лікується.
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12.05.2024 21:43 Відповісти
Гнила, порхата влада повинна як скоріше згинути.!
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12.05.2024 20:23 Відповісти
Зеленський, ти вкрав гроші на оборонні споруди?
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12.05.2024 20:24 Відповісти
Шашличник *******!
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12.05.2024 20:28 Відповісти
На жаль там немає "жорстоких боїв". Кацапи рухаються поки що майже парадним маршем. Що не могли рашисти зробити у чесному бою, роблять через зрадників?
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12.05.2024 20:31 Відповісти
До реинкарнации херпида у каштантилипацу асталась 8 дней.
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12.05.2024 20:42 Відповісти
проверить зеленского у психиатора
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12.05.2024 20:47 Відповісти
Слушая эту речь, вообще нет уверенности, излагаемого рассказа, мужлан на лавочке квартала.
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12.05.2024 20:54 Відповісти
Оцей підраст мав би сам сьогодні же піти геть.
Це він наробив.
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12.05.2024 20:54 Відповісти
Гнида.
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12.05.2024 21:09 Відповісти
Блін! Настрій і так не дуже - і ще оце чувирло вилізло зі своєю брехливою небритою мордою.
Якщо підтвердиться хоч половина з того:



...про акти на оборонні споруди та інформація про відсутність мінування - коментувати буде важко, бо на думку сападає тільки "по закону военного времени" або фонарні стовпи...
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12.05.2024 21:14 Відповісти
ПАдла, сьогодні вже не дякує ні військовим, ні пАтужним підрядчикам 2023 року ! Спитай у своїх депутатів, які їздили на фронт перевіряти оборонні укріплення, про тих, хто відповідав за Харківщину ! Скільки вони мін там перевірили ? Скільки ям бачили ? А може то й не ями були, а природні яри ?
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12.05.2024 21:18 Відповісти
Звісно. що жодного корупціонера з сьогодення, який краде мільярди на яйцях по 17 ,або на оборонних спорудах -не буде в СІЗО ,поки Зеля при владі.
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12.05.2024 21:26 Відповісти
Це розумово обмежене непорозуміння дуже засмучує і демотивує.
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12.05.2024 21:46 Відповісти
Вова,ви з Сирським тепер пройо...&єте
Харків...Наполєон з тебе- ніякий...!
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12.05.2024 22:00 Відповісти
Може там потрібний досвідчений і український керівник напряму, Марченко наприклад?
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12.05.2024 22:04 Відповісти
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12.05.2024 22:21 Відповісти
Чому ніхто не прислухається до думок нових, молодих політиків від наріду? Пропонував Херпіду подивитися в очі пуйла, де він особисто, коли був в москві, там бачив мир. Бачив мир і коли ставав перед ним на коліна і просив забрати за борги. Тоді обсміяли Вовку, майбутнього молодого політика. То можливо сьогодні ще не пізно подивитися в очі пуйла? Якщо не дасть в очі, то там є ще одне око, хай і туди Володька загляде, можливо весь мир там?
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12.05.2024 22:40 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти,що це за села з "сірої зони"?! Тобто? Села в які можна пустити окупантів,а потім гатити по них і окупантах? Чому на кордоні не створили захист? Навіщо це?
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12.05.2024 22:41 Відповісти
Невже більше нікому окрім преЗЕрватива читати новини з фронту чи в етері мало блогерів,військових експертів що навіть квартальна пердяща ротом ЖАБА начитує новини не розуміючи професійних військових термінів !!???
Нехай ця паскудна гнида займеться своїми обов'яхками і їздить по світу благає про зброю, шукає разом з Павелом снаряди пбо уйобує у відставку бо для ббджету утримувати його разом з дЄрьмаком це розкіш.
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13.05.2024 03:50 Відповісти
Можна болтатись на менорі,а можна розповідати байку - та подумаєш злили "сіру зону".
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13.05.2024 07:48 Відповісти
 
 