На Харківщині тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги, - Зеленський. ВIДЕО
ЗСУ ведуть оборонні бої в прикордонній смузі Харківської області, стримуючи російський наступ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони - усі, хто задіяний, і задіяний влучно, - я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат.
Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій - не менш загострені зараз донецькі напрямки. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський.
Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати - відповідати окупанту вогнем", - сказав Зеленський.
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ТСК не буде, бо то ж свої, пересадять на іншу посаду, якщо дуже зашкварився - то на іншу посаду через кілька місяців (як кірюша тімошенко).
Водночас Блінкен визнав, що затримка, яка тривала кілька місяців, з узгодженням нової фінансової допомоги Києву від США та відправкою зброї в Україну "мала свою ціну". Однак зараз Вашингтон "робить все можливе, щоб дуже швидко відправити" допомогу Україні, "і європейці роблять те саме", заявив глава Держдепу. Водночас він нагадав про оприлюднений 10 травня указ президента США Джо Байдена про виділення Києву 400 мільйонів доларів військової допомоги.
"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі..., а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", - зазначив він.
Також він визнав, що багатомісячна затримка в отриманні Україною додаткової військової допомоги від США призвела до просування РФ на фронті. Втім, зазначив Блінкен, Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю, і "те саме роблять європейці".
взяти зільонского і ще тьму ухилянтів , таких самих як він , створити з них окрему бригаду і послати захищати Харків!
Тобто вони знову знали все зазделегідь як в 22 році, і знову не провели евакуацію ,не попередили і саме головне не підготували лінію оборони( є новина нижче про цю зраду). Я не можу зрозуміти людей які досі трясуться за шашличником. Хворі люди.
Є виликі проблеми з совком в армії, проблема з будівництвом укріплень та виробництвом озброєння...
ми їх не вирішимо ніяк в поточних умовах.... раз за 2 роки їх не змогли вирішити
але зараз вони так само накопичують озброєння через позицію поточної штатівської адміністрації, яка перед виборами хоче тримати показник інфляції за рахунок дешевих ресурсів з раші... і не факт що після виборів вони змінять політику
І ще я бачу що поточний напрямок куди ми ідемо - тупиковий,
від нестачі озброєння ми втрачаємо людський ресурс на передовій.. який є обмежений, тому що багато виїхало..... та головне втрачаємо промисловість від ракетних ударів, невизначеності в майбутньому та податкової політики по общипуванню гусака
інший вихід тільки зміна моделі управління, виробництво далекобійного озброєння і т.д. але на разі зміна не можлива... та і ніхто не хоче це змінювати добровільно....
До того навіть якщо ця зміна відбудеться орки уже набрали обороти по виробництву озброєння і ми відстаємо у часі...
та чи взагалі ми зможемо уже налагодити виробництво озброєння якщо збиваємо тільки 43% ракет...
Просто воювати щоб воювати і надіятись що орки колись передумають свою політику коли вони за 3 місяці 24 року заробили 100 млрд.. дол... це шлях в нікуди .... або надіятись що ху..ло помре коли статки їх олігархів ростуть за час війни і це їм вигідно
Залужний, ЗСУ та добровольці завадили цьому.
Залужного він вже прибрав.
Тих, хто роздавали зброю добровольцям в Харкові в 2022, кинув за грати.
Харків'янам, які віддали за Зєлю понад 80% голосів в 2019, подобається їхній обранець в якості верховного головнокомандувача? Може для них зараз все Ок?
Це він наробив.
Якщо підтвердиться хоч половина з того:
...про акти на оборонні споруди та інформація про відсутність мінування - коментувати буде важко, бо на думку сападає тільки "по закону военного времени" або фонарні стовпи...
Харків...Наполєон з тебе- ніякий...!
Нехай ця паскудна гнида займеться своїми обов'яхками і їздить по світу благає про зброю, шукає разом з Павелом снаряди пбо уйобує у відставку бо для ббджету утримувати його разом з дЄрьмаком це розкіш.