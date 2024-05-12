На Харківщині тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги, - Зеленський. ВIДЕО

ЗСУ ведуть оборонні бої в прикордонній смузі Харківської області, стримуючи російський наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони - усі, хто задіяний, і задіяний влучно, - я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат.

Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій - не менш загострені зараз донецькі напрямки. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський.

Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати - відповідати окупанту вогнем", - сказав Зеленський.

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