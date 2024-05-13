Воины 3 БРоП "Спартан" о штурмах в Работино: Мы забрали у россиян свое, но теперь они хотят это вернуть. ВИДЕО

В конце лета 2023 года ВСУ освободили Работино в Запорожской области. Сейчас россияне пытаются снова его оккупировать, штурмуя позиции Сил обороны.

Об этом говорится в новом видео "Украинский свидетель", передает Цензор.НЕТ.

Воины 3 бригады оперативного назначения "Спартан", которая вместе с другими подразделениями сдерживает оккупантов, рассказали о ситуации на этом направлении.

"Мы забрали у россиян свое, но теперь они хотят это вернуть, - отметил командир 3 батальона 3 БРоП НГУ "Спартан" Александр с позывным "Белый". - Они активизировались после взятия Авдеевки и перебросили сюда подкрепление".

Начальник штаба Денис (Грек) рассказал, что россияне хотели забрать Работино еще до Нового Года: "У них не получилось и сейчас они пытаются прорвать нашу оборону любым способом".

По словам воинов, задачи на этом направлении могут меняться каждые полчаса, а иногда и за считанные минуты.

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Наводчик миномета с позывным "Поттер" заявил, что именно на направлении Работино можно наглядно отследить развитие российских дронов: "Здесь они уже летают с тепловизорами. Также россияне начали использовать на дронах оптоволокно".

Но несмотря на постоянные штурмы и обстрелы, россияне на этом направлении активно сдаются в плен.

"Из тех, кого отправляют на штурм, один-два делают это самостоятельно, - говорит "Грек". - Они пробуют все, чтобы прорвать нашу линию обороны. Но пока это заканчивается тем, что они попадают в окружение. Там мы их дочищаем и уничтожаем. Насколько мы понимаем, они планировали забрать Работино до Нового Года, но у них это не получается до сих пор".

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