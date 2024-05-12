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Новости Война
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Силы обороны отразили 30 атак россиян на Покровском направлении. За сутки на фронте - 146 боевых столкновений, - Генштаб

Зведення Генштабу 12 травня

Продолжаются восемьсот девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 146 боевых столкновений.

Об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

В общей сложности, враг нанес 6 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Углы, Гремяч Черниговской области; Кондратовка, Запселье, Мирополье Сумской области.

Также читайте: На Харьковском направлении войска РФ атаковали при поддержке авиации, на Бахмутском направлении отражены 28 атак оккупантов, - Генштаб ВСУ

Боевые действия на Востоке

На Харьковском направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Липцы, Нескучное, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 15 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области.

Также читайте: На фронте за прошедшие сутки произошло 155 боестолкновений. Больше всего на Покровском и Краматорском направлениях - Генштаб

На Сиверском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздолевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Выемка, Раздолевка, Переездное Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Андреевка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

Также читайте: Наступление рашистов на Харьковщине - попытка оттянуть силы и резервы ВСУ на новое направление, чтобы мы не смогли усилить наши ресурсы, - Сухопутные войска

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 30 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Воздвиженка, Волчье, Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

Также читайте: На Слобожанском направлении отбиты 9 вражеских атак, за сутки на фронте более 100 боестолкновений, - Генштаб

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Красногоровка, где враг, при поддержке авиации, 4 раза пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них - Острое, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Часовоярском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Червоное и Зеленый Гай Запорожской области.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Работино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львово Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Николаевка, Ольговка, Львово, Крынки Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления БПЛА и 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также смотрите: Успехи войск РФ на Харьковщине - условны, оккупанты зашли в постоянную "серую зону", - командир 125-й ОБр ТрО Горбенко

Автор: 

Генштаб ВС (6220) ВСУ (6558)


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Харьковское направление 12.05 (Лінія оборони)!

https://dl-news.defence-line.org/?p=30200
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12.05.2024 21:00 Ответить
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12.05.2024 21:18 Ответить
щоб ти своїми шашликами вдавися ze-мерзота
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12.05.2024 21:23 Ответить
2025: відбито 12 атак на Броварському напрямку. росіяни несуть шалені втрати. Про захоплення Києва навіть не йдеться. Але при песимістичному розвитку втрата міста не матиме ніякого тактичного значення.
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12.05.2024 21:29 Ответить
Как то незаметно "авдеевский напрямок" перешел в "покровській".
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12.05.2024 21:49 Ответить
Якось новини вже страшно читати. Може Сирський і його команда переплутали - за кого вони?
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12.05.2024 21:49 Ответить
Чи не пора повернути в Генштаб бойових генералів Муженко, Кривоніс, Галушко?
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12.05.2024 22:00 Ответить
 
 