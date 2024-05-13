Воїни 3 БРоП "Спартан" про штурми у Роботиному: Ми забрали у росіян своє, але тепер вони хочуть це повернути. ВIДЕО
Наприкінці літа 2023 року ЗСУ визволили Роботине на Запоріжжі. Зараз росіяни намагаються знову його окупувати, штурмуючи позиції Сил оборони.
Про це йдеться у новому відео "Український свідок", передає Цензор.НЕТ.
Воїни 3 бригади оперативного призначення "Спартан", яка разом з іншими підрозділами стримує окупантів, розповіли про ситуацію на цьому напрямку.
"Ми забрали у росіян своє, але тепер вони хочуть це повернути, - зазначив командир 3 батальйону 3 БРоП НГУ "Спартан" Олександр із позивним "Білий". - Вони активізувались після взяття Авдіївки та перекинули сюди підкріплення".
Начальник штабу Денис (Грек) розповів, що росіяни хотіли забрати Роботине ще до Нового Року: "В них не вийшло і зараз вони намагаються прорвати нашу оборону у будь-який спосіб".
За словами воїнів, задачі на цьому напрямку можуть змінюватися кожні пів години, а іноді й за лічені хвилини.
Навідник міномету із позивним "Поттер" заявив, що саме на напрямку Роботиного можна наочно відстежити розвиток російських дронів: "Тут вони вже літають із тепловізорами. Також росіяни почали використовувати на дронах оптоволокно".
Але попри постійні штурми та обстріли, росіяни на цьому напрямку активно здаються у полон.
"З тих, кого відправляють на штурм, один-два роблять це самостійно, - каже "Грек". - Вони пробують все, щоб прорвати нашу лінію оборони. Але поки це закінчується тим, що вони потрапляють в оточення. Там ми їх дочищаємо та знищуємо. Наскільки ми розуміємо, вони планували забрати Роботине до Нового Року, але в них це не виходить і досі".
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