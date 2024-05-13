Наша задача совершенно понятна – сорвать российскую попытку расширить войну, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины на этом этапе противостояния - сорвать российскую попытку расширить войну.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Доклады Главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковщина - продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатий за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов - мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику. Спасибо нашим воинам, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.
В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно - Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению. Мы фиксируем также вражескую активность возле Сумщины и Черниговщины - диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно понятна - сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины.
Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе. Спасибо сегодня за сбитый российский Су-25 в Донецкой области. Ребята из 110-й отдельной механизированной бригады. Молодцы, ребята!" - сказал Зеленский.
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без буби і кішкі не мявкають - мозокіщє ж таке,
шо навіть в голову не влазить, на плечях лежить...
А как же запрет ТГ в Украине? Как же тогда мы сможем посмотреть очередной видосик и узнать про "потужні досягнення"?)
А тепер все повісять на бувшого любимчика вови Кубракова?
https://www.youtube.com/watch?v=mnZ_69ibG3k
СТАВКА - чи не це його це рефлексія по Сталіним на Крмелівській Площі?
і нема підстав питати кс, тут і без суда все ясно...
А у них, ще стільки незавершених ІНВЕСТИЦІЙНИХ хателок і Оманських завдань… Тому і не звертаються приблуди95 до КС, бо Рішення КСУ,уже відбулося!
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Патужна!
Це говорить той що цілий рік зриває мобілізацію,починаючи з "простого рішення" поміняти воєнкомів.