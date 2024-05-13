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Наша задача совершенно понятна – сорвать российскую попытку расширить войну, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины на этом этапе противостояния - сорвать российскую попытку расширить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Доклады Главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковщина - продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатий за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов - мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику. Спасибо нашим воинам, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно - Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению. Мы фиксируем также вражескую активность возле Сумщины и Черниговщины - диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно понятна - сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины.

Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе. Спасибо сегодня за сбитый российский Су-25 в Донецкой области. Ребята из 110-й отдельной механизированной бригады. Молодцы, ребята!" - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+23
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13.05.2024 20:04
+23
необхідно бачити ті відсоси зеленського,щоби ще більше переконатися,що то за мразота
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13.05.2024 20:06
+23
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13.05.2024 20:06
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Зеля,навіщо ти М'ясирського поставив!!!
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13.05.2024 20:04 Ответить
Щоб виконати оманських умови.
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13.05.2024 22:38 Ответить
звільняй генштаб, мася - це буде потужно і не незламно!
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13.05.2024 20:04 Ответить
НОВИЙ КАБМІН ТА КОАЛІЦІЮ ЄДНОСТІ У ВР
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13.05.2024 20:42 Ответить
А не можливо хоч тут не постити відосики з цим...
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13.05.2024 20:04 Ответить
необхідно бачити ті відсоси зеленського,щоби ще більше переконатися,що то за мразота
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13.05.2024 20:06 Ответить
ви шо?
без буби і кішкі не мявкають - мозокіщє ж таке,
шо навіть в голову не влазить, на плечях лежить...
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13.05.2024 20:08 Ответить
А усього-на-всього ручна мавпа єрмака
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13.05.2024 20:27 Ответить
А щоб впевнитись що воно мавпа потрібно дивитись його відоси без звуку.
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13.05.2024 23:51 Ответить
відео було https://t.me/V_Zelenskiy_official/10350 опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

А как же запрет ТГ в Украине? Как же тогда мы сможем посмотреть очередной видосик и узнать про "потужні досягнення"?)
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13.05.2024 20:04 Ответить
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13.05.2024 20:04 Ответить
За 5 років ти профукав 12%території України і повалив рівень життя,зрадник ти,зеля
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13.05.2024 20:05 Ответить
Здав 30%+! Частину відбили,зараз знов здає!
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13.05.2024 20:19 Ответить
Ну зє дєржісь. Зараз старічки тобі покажуть.
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13.05.2024 20:05 Ответить
В СРСР вечірню казку дітям читав дід Панас, а українці вони ж, як діти.
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13.05.2024 20:14 Ответить
а той самий дід Панас буб єврей, якщо не знали
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13.05.2024 20:24 Ответить
Поганий знак, бо якщо бюджет СРСР не витримав казок діда Панаса, то український щовечірній казкар обходиться бюджету країни на декілька порядків дорожче.
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13.05.2024 20:30 Ответить
ну дід Панас хоч єврей був, і якщо його казок не витримав бюджет совка, то діду Панасу лише плюс у карму за це! а от у нас інша справа, казки нам розповідає мєстєчковий шлімазл, в цьому біда!
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13.05.2024 20:35 Ответить
У нас вже 30 років, роль українців євреї грають.
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13.05.2024 22:42 Ответить
ну дурниць не пишіть) що заважеє українцям в Україні розбудовувати Україну вже більш ніж 30 років? євреї?
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14.05.2024 01:27 Ответить
Жиди.
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14.05.2024 13:56 Ответить
не пиши херню! як 200 тис. могли завадити будувати нормальну країну 52 мільйонам у 1991р.?
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14.05.2024 16:46 Ответить
Даже не маєш рацію хто такі жиди, це не евреї. А як зараз зермаки здають кацапам країну і хто що робить? Напевно ще дуже молодий і багато чого не розумієш.
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14.05.2024 17:32 Ответить
40 років це дуже молодий чи вже ні? і до речі, я єврей, тому не розповідайте мені дурню про "жиди/євреї"... просто в мене питання, як мудрий український нарід, під час війни обрав такого шлімазла?
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14.05.2024 18:06 Ответить
В 40 років таке писати? Мда...
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14.05.2024 18:07 Ответить
може писати херню про "в усьому винні жиди" це м'яко кажучи недолуго? з себе наприклад почати не намагався? ось просте питання, скільки разів ходив на вибори президента і за кого на цих виборах голосував?
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14.05.2024 18:11 Ответить
Вовачка грає роль фсбешного троля
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13.05.2024 20:06 Ответить
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13.05.2024 20:06 Ответить
А нагадайте йому як він у вигляді Нелоха здавав фортифікації з лініями на Донбасі , а зараз як хто їх не приготував на Харківщині? Умєров, вже скільки цей АХМЕТІВСЬКИЙ МЕНЕДЖЕР СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ"ЯЗКУ з КІРЮХОЮ ТИМОШЕНКО возили на не ті будівництва, де ніхто ніхто й не збирався наступати? Скільки вже про Харіківський напрямок говорили?
А тепер все повісять на бувшого любимчика вови Кубракова?
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13.05.2024 20:48 Ответить
Гидке, зруйноване наркотою, обличчя більшості виборців.
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13.05.2024 20:10 Ответить
хлопці то молодці, а от твоє кодло...
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13.05.2024 20:12 Ответить
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13.05.2024 20:12 Ответить
Призначте йому позаштатним радником Фаріон. Вона, буцім-то, зараз без роботи. Хай би хоч навчила правильно складати речення.
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13.05.2024 20:14 Ответить
йди нах гундосик-малоросик...
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13.05.2024 20:15 Ответить
То нафіга ти ТРИ роки її(війну) запрошував?!
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13.05.2024 20:16 Ответить
🔴 LIVE: Звернення Петра Порошенка щодо будівництва фортифікацій
https://www.youtube.com/watch?v=mnZ_69ibG3k
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13.05.2024 20:17 Ответить
Дивимося й вже не дивуємося, а чому НЕтряпка тоді ще Нелох здавав ті фортифікації , саме ті, котрі заставили ***** йти навалою військ через кордон України й привели до тим самих Мінських, котрими ЗЕлена блювота й по сей день попрікає Пороха. А самі зеублюдки потім зухвало вели Україну від Оману с Патрушевим до 24 лютого 2022-го парадом танків рашистів во імя слави Z V O на Хрещатику. Де вовно мріяло стояти ті танки зі своїх набудованих доріг зустрічати ?
СТАВКА - чи не це його це рефлексія по Сталіним на Крмелівській Площі?
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13.05.2024 21:04 Ответить
Доречі чітко почула на цьому брифінгу від Пороха, що вірний пес Єрмака міністр Федооров куратор БОТОФЕРМ
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13.05.2024 21:08 Ответить
а давайте переізберемо бубу на повседневно, до кінця віку, як *****?
і нема підстав питати кс, тут і без суда все ясно...
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13.05.2024 20:18 Ответить
А ''оманські договорняки'' що про це говорять?
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13.05.2024 20:19 Ответить
Саме як Нелох здав ті фортифікаційні лінії?
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13.05.2024 21:06 Ответить
Йди у відставку не ганьбися
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13.05.2024 20:27 Ответить
Я побачив мир в очах ху@ла і так захотів шашличків,що зупинив ракетну програму,скоротив армію на 45 тис. і почав будувати автобани для російських танків,не забуваючи грабувати народ.
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13.05.2024 20:29 Ответить
Зірвати! - головне не допустити - запустили на 10км і починаєм героічно боротись - шо це за тактика?
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13.05.2024 20:29 Ответить
Шашличник кінчений.
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13.05.2024 20:30 Ответить
А якщо оцінювати дії, а не гундосики?
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13.05.2024 20:31 Ответить
Зе, зроби хоч один гідний вчинок у твоєму жалюгідному житті-звернись до пана Макрона з проханням відправити війська в Україну!
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13.05.2024 20:39 Ответить
Пакувати чумайдани нє? А пора.
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13.05.2024 20:45 Ответить
Підла гнусавопика гидота - у відосиках каже правильні стандартні фрази написані спічрайтерами, а потім зі своєю єрмачньой робить все, щоб послабити та дискредитувати Україну з середини, поки ***** атакує зовні. Де так звана розпіарена "армія дронів" на яку в 2023 виділили 40 мільярдів??? Де фортифікаційні укріплення на які з 2023 виділено 60 мільярдів??? Де це все, курва гнусава? Нащо нам твоя цілодобова брехня? Коли ти зі своєю єрмачньой вже нарешті відповісте за все що накоїли та за все що зрадили??? ЗЕ ПНХ!!!
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13.05.2024 20:45 Ответить
тобто естонцям заборонити їхати на захід України, бо це ж розширення війни.
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13.05.2024 20:46 Ответить
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13.05.2024 20:54 Ответить
Ти можеш нарешті замовкнути і не дратувати українців своїма "текстами", як ітобі написли сєжкта дєрьмаковців?!
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13.05.2024 21:09 Ответить
Бестолковое, неграмотное управление Зеленским военной обстановкой привело к тому, что сдано столько территорий Украины. Лично он, Владимир Зеленский, виновен в этих потерях.
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13.05.2024 21:36 Ответить
Час зелі з приблудами95, невблаганно завершується Конституційно!!
А у них, ще стільки незавершених ІНВЕСТИЦІЙНИХ хателок і Оманських завдань… Тому і не звертаються приблуди95 до КС, бо Рішення КСУ,уже відбулося!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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13.05.2024 21:47 Ответить
І щоб запобігти розширенню війни Зеленський, у кращих традиціях високо-патріотичних колег кшталту потапа, ями, вінника та ін. здриснув в Іспанію.
Патужна!
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13.05.2024 21:47 Ответить
Боневтік мабуть сміявся над генералом кацапів, який попереду БТР біг і волав "Вперьйод рєбяткі!" В Шебекино у 2023 році здається. Прийшов 2024, і тепер нашого генерала Боневтік погнав на нуль, щоб він волав там, як баба на базарі. З усього боневтіка ***** ПЕРЕГРАЄ ! У всьому. У кількості снарядів, дронів, переведення економіки у військовий стан, у мобілізації, і нарешті на фронті ! зеленСКИЙ гальмо, ЛУЗЕР, безпорадний керівник, КОРОТКО, він програв ***** 2023-24 роки.
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13.05.2024 22:09 Ответить
Не слухаю його істеричні виступи. Бо мерзота вже так остогиділа, що хочеться особисто плюнути в очі зі словами "тікай дурбецело, тікай!"
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13.05.2024 22:16 Ответить
Зла не хватає цю рожу бачіти 🤮🤮🤮🤮🤮
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13.05.2024 22:54 Ответить
Якось оце твоє зривати спроби рашистів розширити війну отріцатєльно получається.
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13.05.2024 23:19 Ответить
Традиційно кажу - секунду бачу це рило - вже не маю чим ригати.
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13.05.2024 23:29 Ответить
Доречі, якщо хтось помітив, під час відосів на стіні позаду не бритого оманського іпала, кількісьть шевронів не змінюється. Здається, що він вже колекцію марок назбирав.
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13.05.2024 23:36 Ответить
Багато вже назривав цей криворагуль?
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13.05.2024 23:52 Ответить
...зірвати російську спробу розширити війну...
Це говорить той що цілий рік зриває мобілізацію,починаючи з "простого рішення" поміняти воєнкомів.
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13.05.2024 23:57 Ответить
уова, чим зірвати - груповою, нестандартною, грою всіх твоїх посіпак на фано - а більше ти нічого не вмієш - коли не лікуєшся лікувальним канабієсом.
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14.05.2024 03:24 Ответить
 
 