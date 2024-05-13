Наша задача совершенно понятна – сорвать российскую попытку расширить войну, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины на этом этапе противостояния - сорвать российскую попытку расширить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Доклады Главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковщина - продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатий за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов - мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику. Спасибо нашим воинам, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно - Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению. Мы фиксируем также вражескую активность возле Сумщины и Черниговщины - диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно понятна - сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях - от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины.

Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе. Спасибо сегодня за сбитый российский Су-25 в Донецкой области. Ребята из 110-й отдельной механизированной бригады. Молодцы, ребята!" - сказал Зеленский.

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