Наше завдання абсолютно зрозуміле - зірвати російську спробу розширити війну, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України на цьому етапі протистояння зірвати російську спробу розширити війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Доповіді Головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.
Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини.
Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці, хлопці!" - сказав Зеленський.
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без буби і кішкі не мявкають - мозокіщє ж таке,
шо навіть в голову не влазить, на плечях лежить...
А как же запрет ТГ в Украине? Как же тогда мы сможем посмотреть очередной видосик и узнать про "потужні досягнення"?)
А тепер все повісять на бувшого любимчика вови Кубракова?
https://www.youtube.com/watch?v=mnZ_69ibG3k
СТАВКА - чи не це його це рефлексія по Сталіним на Крмелівській Площі?
і нема підстав питати кс, тут і без суда все ясно...
А у них, ще стільки незавершених ІНВЕСТИЦІЙНИХ хателок і Оманських завдань… Тому і не звертаються приблуди95 до КС, бо Рішення КСУ,уже відбулося!
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Патужна!
Це говорить той що цілий рік зриває мобілізацію,починаючи з "простого рішення" поміняти воєнкомів.