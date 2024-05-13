УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7237 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 023 70

Наше завдання абсолютно зрозуміле - зірвати російську спробу розширити війну, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України на цьому етапі протистояння зірвати російську спробу розширити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Доповіді Головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче. Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.

Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини.

Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці, хлопці!" - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Служби зовнішньої розвідки

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
13.05.2024 20:04
+23
необхідно бачити ті відсоси зеленського,щоби ще більше переконатися,що то за мразота
показати весь коментар
13.05.2024 20:06
+23
показати весь коментар
13.05.2024 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля,навіщо ти М'ясирського поставив!!!
показати весь коментар
13.05.2024 20:04 Відповісти
Щоб виконати оманських умови.
показати весь коментар
13.05.2024 22:38 Відповісти
звільняй генштаб, мася - це буде потужно і не незламно!
показати весь коментар
13.05.2024 20:04 Відповісти
НОВИЙ КАБМІН ТА КОАЛІЦІЮ ЄДНОСТІ У ВР
показати весь коментар
13.05.2024 20:42 Відповісти
А не можливо хоч тут не постити відосики з цим...
показати весь коментар
13.05.2024 20:04 Відповісти
необхідно бачити ті відсоси зеленського,щоби ще більше переконатися,що то за мразота
показати весь коментар
13.05.2024 20:06 Відповісти
ви шо?
без буби і кішкі не мявкають - мозокіщє ж таке,
шо навіть в голову не влазить, на плечях лежить...
показати весь коментар
13.05.2024 20:08 Відповісти
А усього-на-всього ручна мавпа єрмака
показати весь коментар
13.05.2024 20:27 Відповісти
А щоб впевнитись що воно мавпа потрібно дивитись його відоси без звуку.
показати весь коментар
13.05.2024 23:51 Відповісти
відео було https://t.me/V_Zelenskiy_official/10350 опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

А как же запрет ТГ в Украине? Как же тогда мы сможем посмотреть очередной видосик и узнать про "потужні досягнення"?)
показати весь коментар
13.05.2024 20:04 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 20:04 Відповісти
За 5 років ти профукав 12%території України і повалив рівень життя,зрадник ти,зеля
показати весь коментар
13.05.2024 20:05 Відповісти
Здав 30%+! Частину відбили,зараз знов здає!
показати весь коментар
13.05.2024 20:19 Відповісти
Ну зє дєржісь. Зараз старічки тобі покажуть.
показати весь коментар
13.05.2024 20:05 Відповісти
В СРСР вечірню казку дітям читав дід Панас, а українці вони ж, як діти.
показати весь коментар
13.05.2024 20:14 Відповісти
а той самий дід Панас буб єврей, якщо не знали
показати весь коментар
13.05.2024 20:24 Відповісти
Поганий знак, бо якщо бюджет СРСР не витримав казок діда Панаса, то український щовечірній казкар обходиться бюджету країни на декілька порядків дорожче.
показати весь коментар
13.05.2024 20:30 Відповісти
ну дід Панас хоч єврей був, і якщо його казок не витримав бюджет совка, то діду Панасу лише плюс у карму за це! а от у нас інша справа, казки нам розповідає мєстєчковий шлімазл, в цьому біда!
показати весь коментар
13.05.2024 20:35 Відповісти
У нас вже 30 років, роль українців євреї грають.
показати весь коментар
13.05.2024 22:42 Відповісти
ну дурниць не пишіть) що заважеє українцям в Україні розбудовувати Україну вже більш ніж 30 років? євреї?
показати весь коментар
14.05.2024 01:27 Відповісти
Жиди.
показати весь коментар
14.05.2024 13:56 Відповісти
не пиши херню! як 200 тис. могли завадити будувати нормальну країну 52 мільйонам у 1991р.?
показати весь коментар
14.05.2024 16:46 Відповісти
Даже не маєш рацію хто такі жиди, це не евреї. А як зараз зермаки здають кацапам країну і хто що робить? Напевно ще дуже молодий і багато чого не розумієш.
показати весь коментар
14.05.2024 17:32 Відповісти
40 років це дуже молодий чи вже ні? і до речі, я єврей, тому не розповідайте мені дурню про "жиди/євреї"... просто в мене питання, як мудрий український нарід, під час війни обрав такого шлімазла?
показати весь коментар
14.05.2024 18:06 Відповісти
В 40 років таке писати? Мда...
показати весь коментар
14.05.2024 18:07 Відповісти
може писати херню про "в усьому винні жиди" це м'яко кажучи недолуго? з себе наприклад почати не намагався? ось просте питання, скільки разів ходив на вибори президента і за кого на цих виборах голосував?
показати весь коментар
14.05.2024 18:11 Відповісти
Вовачка грає роль фсбешного троля
показати весь коментар
13.05.2024 20:06 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 20:06 Відповісти
А нагадайте йому як він у вигляді Нелоха здавав фортифікації з лініями на Донбасі , а зараз як хто їх не приготував на Харківщині? Умєров, вже скільки цей АХМЕТІВСЬКИЙ МЕНЕДЖЕР СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ"ЯЗКУ з КІРЮХОЮ ТИМОШЕНКО возили на не ті будівництва, де ніхто ніхто й не збирався наступати? Скільки вже про Харіківський напрямок говорили?
А тепер все повісять на бувшого любимчика вови Кубракова?
показати весь коментар
13.05.2024 20:48 Відповісти
Гидке, зруйноване наркотою, обличчя більшості виборців.
показати весь коментар
13.05.2024 20:10 Відповісти
хлопці то молодці, а от твоє кодло...
показати весь коментар
13.05.2024 20:12 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 20:12 Відповісти
Призначте йому позаштатним радником Фаріон. Вона, буцім-то, зараз без роботи. Хай би хоч навчила правильно складати речення.
показати весь коментар
13.05.2024 20:14 Відповісти
йди нах гундосик-малоросик...
показати весь коментар
13.05.2024 20:15 Відповісти
То нафіга ти ТРИ роки її(війну) запрошував?!
показати весь коментар
13.05.2024 20:16 Відповісти
🔴 LIVE: Звернення Петра Порошенка щодо будівництва фортифікацій
https://www.youtube.com/watch?v=mnZ_69ibG3k
показати весь коментар
13.05.2024 20:17 Відповісти
Дивимося й вже не дивуємося, а чому НЕтряпка тоді ще Нелох здавав ті фортифікації , саме ті, котрі заставили ***** йти навалою військ через кордон України й привели до тим самих Мінських, котрими ЗЕлена блювота й по сей день попрікає Пороха. А самі зеублюдки потім зухвало вели Україну від Оману с Патрушевим до 24 лютого 2022-го парадом танків рашистів во імя слави Z V O на Хрещатику. Де вовно мріяло стояти ті танки зі своїх набудованих доріг зустрічати ?
СТАВКА - чи не це його це рефлексія по Сталіним на Крмелівській Площі?
показати весь коментар
13.05.2024 21:04 Відповісти
Доречі чітко почула на цьому брифінгу від Пороха, що вірний пес Єрмака міністр Федооров куратор БОТОФЕРМ
показати весь коментар
13.05.2024 21:08 Відповісти
а давайте переізберемо бубу на повседневно, до кінця віку, як *****?
і нема підстав питати кс, тут і без суда все ясно...
показати весь коментар
13.05.2024 20:18 Відповісти
А ''оманські договорняки'' що про це говорять?
показати весь коментар
13.05.2024 20:19 Відповісти
Саме як Нелох здав ті фортифікаційні лінії?
показати весь коментар
13.05.2024 21:06 Відповісти
Йди у відставку не ганьбися
показати весь коментар
13.05.2024 20:27 Відповісти
Я побачив мир в очах ху@ла і так захотів шашличків,що зупинив ракетну програму,скоротив армію на 45 тис. і почав будувати автобани для російських танків,не забуваючи грабувати народ.
показати весь коментар
13.05.2024 20:29 Відповісти
Зірвати! - головне не допустити - запустили на 10км і починаєм героічно боротись - шо це за тактика?
показати весь коментар
13.05.2024 20:29 Відповісти
Шашличник кінчений.
показати весь коментар
13.05.2024 20:30 Відповісти
А якщо оцінювати дії, а не гундосики?
показати весь коментар
13.05.2024 20:31 Відповісти
Зе, зроби хоч один гідний вчинок у твоєму жалюгідному житті-звернись до пана Макрона з проханням відправити війська в Україну!
показати весь коментар
13.05.2024 20:39 Відповісти
Пакувати чумайдани нє? А пора.
показати весь коментар
13.05.2024 20:45 Відповісти
Підла гнусавопика гидота - у відосиках каже правильні стандартні фрази написані спічрайтерами, а потім зі своєю єрмачньой робить все, щоб послабити та дискредитувати Україну з середини, поки ***** атакує зовні. Де так звана розпіарена "армія дронів" на яку в 2023 виділили 40 мільярдів??? Де фортифікаційні укріплення на які з 2023 виділено 60 мільярдів??? Де це все, курва гнусава? Нащо нам твоя цілодобова брехня? Коли ти зі своєю єрмачньой вже нарешті відповісте за все що накоїли та за все що зрадили??? ЗЕ ПНХ!!!
показати весь коментар
13.05.2024 20:45 Відповісти
тобто естонцям заборонити їхати на захід України, бо це ж розширення війни.
показати весь коментар
13.05.2024 20:46 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2024 20:54 Відповісти
Ти можеш нарешті замовкнути і не дратувати українців своїма "текстами", як ітобі написли сєжкта дєрьмаковців?!
показати весь коментар
13.05.2024 21:09 Відповісти
Бестолковое, неграмотное управление Зеленским военной обстановкой привело к тому, что сдано столько территорий Украины. Лично он, Владимир Зеленский, виновен в этих потерях.
показати весь коментар
13.05.2024 21:36 Відповісти
Час зелі з приблудами95, невблаганно завершується Конституційно!!
А у них, ще стільки незавершених ІНВЕСТИЦІЙНИХ хателок і Оманських завдань… Тому і не звертаються приблуди95 до КС, бо Рішення КСУ,уже відбулося!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
показати весь коментар
13.05.2024 21:47 Відповісти
І щоб запобігти розширенню війни Зеленський, у кращих традиціях високо-патріотичних колег кшталту потапа, ями, вінника та ін. здриснув в Іспанію.
Патужна!
показати весь коментар
13.05.2024 21:47 Відповісти
Боневтік мабуть сміявся над генералом кацапів, який попереду БТР біг і волав "Вперьйод рєбяткі!" В Шебекино у 2023 році здається. Прийшов 2024, і тепер нашого генерала Боневтік погнав на нуль, щоб він волав там, як баба на базарі. З усього боневтіка ***** ПЕРЕГРАЄ ! У всьому. У кількості снарядів, дронів, переведення економіки у військовий стан, у мобілізації, і нарешті на фронті ! зеленСКИЙ гальмо, ЛУЗЕР, безпорадний керівник, КОРОТКО, він програв ***** 2023-24 роки.
показати весь коментар
13.05.2024 22:09 Відповісти
Не слухаю його істеричні виступи. Бо мерзота вже так остогиділа, що хочеться особисто плюнути в очі зі словами "тікай дурбецело, тікай!"
показати весь коментар
13.05.2024 22:16 Відповісти
Зла не хватає цю рожу бачіти 🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
13.05.2024 22:54 Відповісти
Якось оце твоє зривати спроби рашистів розширити війну отріцатєльно получається.
показати весь коментар
13.05.2024 23:19 Відповісти
Традиційно кажу - секунду бачу це рило - вже не маю чим ригати.
показати весь коментар
13.05.2024 23:29 Відповісти
Доречі, якщо хтось помітив, під час відосів на стіні позаду не бритого оманського іпала, кількісьть шевронів не змінюється. Здається, що він вже колекцію марок назбирав.
показати весь коментар
13.05.2024 23:36 Відповісти
Багато вже назривав цей криворагуль?
показати весь коментар
13.05.2024 23:52 Відповісти
...зірвати російську спробу розширити війну...
Це говорить той що цілий рік зриває мобілізацію,починаючи з "простого рішення" поміняти воєнкомів.
показати весь коментар
13.05.2024 23:57 Відповісти
уова, чим зірвати - груповою, нестандартною, грою всіх твоїх посіпак на фано - а більше ти нічого не вмієш - коли не лікуєшся лікувальним канабієсом.
показати весь коментар
14.05.2024 03:24 Відповісти
 
 