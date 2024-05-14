Наши воины - уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что ситуация на линии боевого столкновения напряженная, однако украинские воины уничтожают россиян, которые пытаются продвигаться вглубь нашей территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня день дал нам больше возможностей. Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донетчина, Харьковщина - там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться. Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковское. Сейчас много воинов - именно харьковчан - стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и благодарю каждого за эффективность", - сказал Зеленский.
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А литерка Z вже тоді готувалася до рашистотанків приліпитися разом з V та О?
То ********* палички, то німецька стара хвойда, то присяга у ВРУ, то янелох, то янетряпка, то лижня в Омані, то «ненаша операція» проти убивць Українців????
Хоть на кінець своєї каденції, він скаже Правду чи Покається перед Українцями за те, що натворив з приблудами95 в Україні??!
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine
Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п'ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.
Про це написала голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець у https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ колонці для УП .
Жодного воїна з СН та Кварталу-95 нема.
Ваші "воїни" продовжують знімати дебільні ватні шоу та ******* бюджетні гроші.
Здається джентельмени, Зєлі Чонгару, Перекопу і Маріуполя було мало...
Вже нікуди впхати "потужно"?
https://www.dialog.ua/war/294947_1715701829 https://www.dialog.ua/war/294947_1715701829
Афтирю!
Зможеш мотивувати необхідність тире?
Певно,журналістів для Цензора рандомно виловлюють на вулицях та бусифікують!
Де мільйон дронів на гроші забрані у міст? чи ніяк не вирішете з корєшами як ті гроші роздєрєбанити?
А виросла туя,
Ще не мали в президентах
Ми такого х@я!