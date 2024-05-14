Наши воины - уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что ситуация на линии боевого столкновения напряженная, однако украинские воины уничтожают россиян, которые пытаются продвигаться вглубь нашей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня день дал нам больше возможностей. Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донетчина, Харьковщина - там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться. Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковское. Сейчас много воинов - именно харьковчан - стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и благодарю каждого за эффективность", - сказал Зеленский.