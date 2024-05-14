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Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що ситуація на лінії бойового зіткнення напружена, однак українські воїни знищують росіян, які намагаються просуватись вглиб нашої території.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні день дав нам більше можливостей. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина - там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян - стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", - сказав Зеленський.

Читайте: Макрон - Зеленському: Поставки зброї Україні будуть здійснені в найближчі дні та тижні

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+25
Потужний Лідор записав потужно-емоційний відео-висер про потужну подяку воїнам, яким набудував надпотужних фортифікацій. На цьому його роль потужного президента закінчується
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14.05.2024 20:05
+21
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14.05.2024 20:28
+20
де фортифікації та гроші на них мразото брехлива....
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14.05.2024 20:10
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Та зрозуміло, шо в тебе все напружене, бо відосік то одне , а укріплення будувати, чи мінувати, то інше
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14.05.2024 20:03 Відповісти
Я б мказав - потужно напружене.
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14.05.2024 21:09 Відповісти
Каже той, хто намагається знищити залишки здорового глузду?
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14.05.2024 20:04 Відповісти
3,14ЗЕдець ,як гарно про нього думаєте , воно обнаркошене НІЧОГО НЕ НАМАГАЄТЬСЯ ОКРІМ ЯК ЧиТАТИ НАПИСАНЕ!!!
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14.05.2024 21:00 Відповісти
ЮЮЮЮЮУУУУЛЯ -ще казала у 2018 Наташі на ZIK Медведчукивському - вони на трн ведуть БУРАТІНО!!!
А литерка Z вже тоді готувалася до рашистотанків приліпитися разом з V та О?
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14.05.2024 21:04 Відповісти
Потужний Лідор записав потужно-емоційний відео-висер про потужну подяку воїнам, яким набудував надпотужних фортифікацій. На цьому його роль потужного президента закінчується
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14.05.2024 20:05 Відповісти
Не забудь на пуйло помолитись перед сном, кацапе
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14.05.2024 20:48 Відповісти
де фортифікації та гроші на них мразото брехлива....
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14.05.2024 20:10 Відповісти
Коли, оцей голобородько, каже правду про Україну ??
То ********* палички, то німецька стара хвойда, то присяга у ВРУ, то янелох, то янетряпка, то лижня в Омані, то «ненаша операція» проти убивць Українців????
Хоть на кінець своєї каденції, він скаже Правду чи Покається перед Українцями за те, що натворив з приблудами95 в Україні??!
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14.05.2024 20:10 Відповісти
можливо...але якщо тільки буде стояти з мотузкою на шії під киїіським каштаном....
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14.05.2024 20:20 Відповісти
це наші хлопці,твої хлопці заброньовані та в цирку виступають.
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14.05.2024 20:14 Відповісти
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14.05.2024 20:28 Відповісти
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14.05.2024 20:34 Відповісти
Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine

Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п'ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.

Про це написала голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець у https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ колонці для УП .
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14.05.2024 21:12 Відповісти
Іди вже геть! Набрид!
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14.05.2024 20:19 Відповісти
а Хлорофосом не пробовали ?
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14.05.2024 20:19 Відповісти
https://t.me/voynareal/89536 💔Так зараз виглядає Вовчанськ
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14.05.2024 20:21 Відповісти
Перший-ліпший брехун і ошуканець може розвалити цілу державу... (І. Мазепа).
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14.05.2024 20:21 Відповісти
а може замість "...ворог намагається просуватися" сказати прямо - "ПРОСУВАЄТЬСЯ, бо кат ма якихось фортифікацій" ??
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14.05.2024 20:21 Відповісти
Тупориле чмо проводило 9.04.24р. екскурсію на оборонних спорудах харківщини і йому сподобалось. Це зайвий раз підтверджує, що ішак тиняється туди - сюди лише задля фотосесії і відосіків, а результат 0,00. Геть ішака!
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14.05.2024 20:22 Відповісти
Наші, а не ваші.
Жодного воїна з СН та Кварталу-95 нема.

Ваші "воїни" продовжують знімати дебільні ватні шоу та ******* бюджетні гроші.
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14.05.2024 20:25 Відповісти
даже Титушко сержантом воюет
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14.05.2024 20:29 Відповісти
Від "родоначальника тітушок" до командира відділення: де зараз той самий Тітушко
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14.05.2024 20:30 Відповісти

Здається джентельмени, Зєлі Чонгару, Перекопу і Маріуполя було мало...
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14.05.2024 20:31 Відповісти
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14.05.2024 20:35 Відповісти
https://t.me/voynareal/89543 😱😱Порошенко приїхав у Вовчанськ і передав FPV-шки та техніку військовим, які обороняють місто
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14.05.2024 20:35 Відповісти
Шиздец. Знову "ситуація контрольована".
Вже нікуди впхати "потужно"?
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14.05.2024 20:41 Відповісти
​У Липцов, к которым прорывается армия Путина, с 2023 года валяется куча "зубов дракона" - DeepState Появились новые факты, указывающие на то, что к строительству оборонительных укреплений на Харьковщине могли отнестись халатно.

https://www.dialog.ua/war/294947_1715701829 https://www.dialog.ua/war/294947_1715701829

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14.05.2024 20:43 Відповісти
Наші воїни - знищують окупанта

Афтирю!
Зможеш мотивувати необхідність тире?
Певно,журналістів для Цензора рандомно виловлюють на вулицях та бусифікують!
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14.05.2024 20:49 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/294947_1715701829 У Липцов, к которым прорывается армия Путина, с 2023 года валяется куча "зубов дракона" - DeepState Появились новые факты, указывающие на то, что к строительству оборонительных укреплений на Харьковщине могли отнестись халатно. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
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14.05.2024 20:50 Відповісти
І знову локшина... Коли вже воно здохне...
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14.05.2024 20:50 Відповісти
"Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована"-в перекладі на нормальну мову:-"повна срака"
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14.05.2024 20:53 Відповісти
Лецемір, шоб ти скоріше здох від передозу
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14.05.2024 21:02 Відповісти
Для більшої реалістичності Зеленський пише тексти у туалеті "потужно! контрольовано! напружено!"
Де мільйон дронів на гроші забрані у міст? чи ніяк не вирішете з корєшами як ті гроші роздєрєбанити?
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14.05.2024 21:07 Відповісти
Поврознюк не збреше, він точно знає наскільки зализані в Зеленського я*ця
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14.05.2024 21:21 Відповісти
Тому і коштують по 17...
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14.05.2024 21:37 Відповісти
Якби Зеленського цікавила перемога, то гроші забрані від міст почали б надходити до вже налагоджених і відпрацьованих волонтерських виробництв дронів за адекватними цінами. Але так же не розпилиш, треба фірми, прокладки, частки у своїх корєшей, все як було з дельтою і тим дзвіном, зараз вони почухаються і через пів року дадуть щось вже застаріле і непридатне особливо
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14.05.2024 21:30 Відповісти
Ця країна поки що ще виживає всупереч Зеленському і його банді мародерів, як і генералів з яких пил сиплеться чи командирів м'ясників, якщо нічого реально не зміниться то результат тут може бути тільки один, бо на зараз система себе вже вичерпала
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14.05.2024 21:33 Відповісти
Яка ж ти потвора тільки. Як цей покидьок спить ночами? Тобі с.ка не сняться загиблі українці? Молюсь, щоб настав час, коли всі ви залишите Україну в спокої. Дасте їй вдихнути на повні легені. А ви мерзота отримаєте покарання за всі злочини проти людяності і державності.
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14.05.2024 21:34 Відповісти
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14.05.2024 21:59 Відповісти
Посадили ми смереку,
А виросла туя,
Ще не мали в президентах
Ми такого х@я!
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14.05.2024 22:07 Відповісти
Де обіцяний,мільйон дронів?((може 400 тисяч?((
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14.05.2024 22:12 Відповісти
Для марафону саме зайде, все прекрасно і більше. Но щось таки ідіоти за зЕ починають доганяти , виборці маю на увазі, 18 вже рядом так що побачимо ще багато цікавого
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14.05.2024 22:34 Відповісти
схавали. ну потужно.
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14.05.2024 22:48 Відповісти
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14.05.2024 23:30 Відповісти
а хто такий зеленський? Нагадайте...
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15.05.2024 00:08 Відповісти
 
 