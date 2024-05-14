Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що ситуація на лінії бойового зіткнення напружена, однак українські воїни знищують росіян, які намагаються просуватись вглиб нашої території.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні день дав нам більше можливостей. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина - там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян - стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", - сказав Зеленський.