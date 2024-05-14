Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що ситуація на лінії бойового зіткнення напружена, однак українські воїни знищують росіян, які намагаються просуватись вглиб нашої території.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні день дав нам більше можливостей. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина - там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян - стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", - сказав Зеленський.
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А литерка Z вже тоді готувалася до рашистотанків приліпитися разом з V та О?
То ********* палички, то німецька стара хвойда, то присяга у ВРУ, то янелох, то янетряпка, то лижня в Омані, то «ненаша операція» проти убивць Українців????
Хоть на кінець своєї каденції, він скаже Правду чи Покається перед Українцями за те, що натворив з приблудами95 в Україні??!
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/ukraine
Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п'ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.
Про це написала голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець у https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ колонці для УП .
Жодного воїна з СН та Кварталу-95 нема.
Ваші "воїни" продовжують знімати дебільні ватні шоу та ******* бюджетні гроші.
Здається джентельмени, Зєлі Чонгару, Перекопу і Маріуполя було мало...
Вже нікуди впхати "потужно"?
https://www.dialog.ua/war/294947_1715701829 https://www.dialog.ua/war/294947_1715701829
Афтирю!
Зможеш мотивувати необхідність тире?
Певно,журналістів для Цензора рандомно виловлюють на вулицях та бусифікують!
Де мільйон дронів на гроші забрані у міст? чи ніяк не вирішете з корєшами як ті гроші роздєрєбанити?
А виросла туя,
Ще не мали в президентах
Ми такого х@я!