В Ростовской области беспилотники атаковали топливную базу, в Подмосковье загорелась электроподстанция воинской части ФСБ. ВИДЕО

Утром 15 мая в Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. В городе Балашиха под Москвой вечером 14 мая произошел пожар на электрической подстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Атаку беспилотников подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня утром, в результате атаки двух БПЛА, на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Вечером 14 мая вспыхнул пожар на территории воинской части ФСБ под Москвой. Инцидент подтвердил мэр Балашихи Сергей Юров.

По его словам, экстренным службам удалось потушить пожар и возобновить поставки электроэнергии в дома. О последствиях возгорания он не сообщил.

По информации российских СМИ, огонь вспыхнул на территории завода "Прогресс", где расположена воинская часть 35533, которая входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Отмечается, что центр занимается разработкой, тестированием и изготовлением электронных носителей различных программ для военного комплекса России и других компаний.

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