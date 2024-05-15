РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7767 посетителей онлайн
Новости Видео
9 220 5

В Ростовской области беспилотники атаковали топливную базу, в Подмосковье загорелась электроподстанция воинской части ФСБ. ВИДЕО

Утром 15 мая в Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. В городе Балашиха под Москвой вечером 14 мая произошел пожар на электрической подстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Атаку беспилотников подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня утром, в результате атаки двух БПЛА, на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Вечером 14 мая вспыхнул пожар на территории воинской части ФСБ под Москвой. Инцидент подтвердил мэр Балашихи Сергей Юров.

По его словам, экстренным службам удалось потушить пожар и возобновить поставки электроэнергии в дома. О последствиях возгорания он не сообщил.

По информации российских СМИ, огонь вспыхнул на территории завода "Прогресс", где расположена воинская часть 35533, которая входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Отмечается, что центр занимается разработкой, тестированием и изготовлением электронных носителей различных программ для военного комплекса России и других компаний.

Также смотрите: В оккупированных Ровеньках на Луганщине после взрывов горит нефтебаза. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3586) пожар (5941) россия (95497)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Беспилотник и спички можно купить в любом магазине! (с)
показать весь комментарий
15.05.2024 07:55 Ответить
Скільки ж тисяч жирних цілей в кацапстані для безпілотників...
показать весь комментарий
15.05.2024 07:59 Ответить
Акцент змістився, тимчасово, з НПЗ на бази. Треба зірвати літній наступ.
показать весь комментарий
15.05.2024 08:34 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 08:35 Ответить
Мені більше подобаються новини на кшалт - знищено мінометний розрахунок ворога, танк, СРЗО, САУ, склад з КАБами тощо.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:17 Ответить
 
 