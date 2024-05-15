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У Ростовській області безпілотники атакували паливну базу, у Підмосков’ї загорілася електропідстанція військової частини ФСБ. ВIДЕО

Вранці 15 травня у Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи. У місті Балашиха поблизу Москви ввечері 14 травня сталася пожежа на електричній підстанції військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Атаку безпілотників підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, загоряння палива це не спричинило. Постраждалих немає", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Увечері 14 травня спалахнула пожежа на території військової частини ФСБ поблизу Москви. Інцидент підтвердив мер Балашихи Сергій Юров.

За його словами, екстреним службам вдалося загасити пожежу та відновити постачання електроенергії в будинки. Про наслідки загорання він не повідомив.

За інформацією російських ЗМІ, вогонь спалахнув на території заводу "Прогрес", де розташована військова частина 35533, котра входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ. Зазначається, що центр займається розробкою, тестуванням та виготовленням електронних носіїв різних програм для військового комплексу Росії та інших компаній.

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Беспилотник и спички можно купить в любом магазине! (с)
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15.05.2024 07:55 Відповісти
Скільки ж тисяч жирних цілей в кацапстані для безпілотників...
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15.05.2024 07:59 Відповісти
Акцент змістився, тимчасово, з НПЗ на бази. Треба зірвати літній наступ.
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15.05.2024 08:34 Відповісти
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15.05.2024 08:35 Відповісти
Мені більше подобаються новини на кшалт - знищено мінометний розрахунок ворога, танк, СРЗО, САУ, склад з КАБами тощо.
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15.05.2024 10:17 Відповісти
 
 