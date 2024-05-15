У Ростовській області безпілотники атакували паливну базу, у Підмосков’ї загорілася електропідстанція військової частини ФСБ. ВIДЕО
Вранці 15 травня у Ростовській області РФ пролунали потужні вибухи. У місті Балашиха поблизу Москви ввечері 14 травня сталася пожежа на електричній підстанції військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Атаку безпілотників підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, загоряння палива це не спричинило. Постраждалих немає", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Увечері 14 травня спалахнула пожежа на території військової частини ФСБ поблизу Москви. Інцидент підтвердив мер Балашихи Сергій Юров.
За його словами, екстреним службам вдалося загасити пожежу та відновити постачання електроенергії в будинки. Про наслідки загорання він не повідомив.
За інформацією російських ЗМІ, вогонь спалахнув на території заводу "Прогрес", де розташована військова частина 35533, котра входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ. Зазначається, що центр займається розробкою, тестуванням та виготовленням електронних носіїв різних програм для військового комплексу Росії та інших компаній.
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