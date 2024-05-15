За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны частично стабилизировали ситуацию в зоне боевых действий в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина - районы рядом с границей, город Волчанск - продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины - всем задействованным подразделениям - удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел на Харьковщину, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях.

Так же внимание всем другим направлениям. Особенно Донецкая область - Покровское направление, также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, - по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу.

Наш украинский результат, наша сила зависят от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые непосредственно на позициях, в бою, на фронте: полное выполнение боевых задач в имеющихся условиях должно сорвать российские наступательные планы", - сказал Зеленский.

Читайте: Кто сомневается в легитимности президента Зеленского после 20 мая, пусть подает в Конституционный Суд, - Стефанчук