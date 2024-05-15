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За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны частично стабилизировали ситуацию в зоне боевых действий в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина - районы рядом с границей, город Волчанск - продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины - всем задействованным подразделениям - удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел на Харьковщину, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях.

Так же внимание всем другим направлениям. Особенно Донецкая область - Покровское направление, также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, - по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу.

Наш украинский результат, наша сила зависят от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые непосредственно на позициях, в бою, на фронте: полное выполнение боевых задач в имеющихся условиях должно сорвать российские наступательные планы", - сказал Зеленский.

Читайте: Кто сомневается в легитимности президента Зеленского после 20 мая, пусть подает в Конституционный Суд, - Стефанчук

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+22
Від самого початку обрання зевлади у всіх відомствах де були зелені був бардак, корупція і тотальне фіаско.
Чи не єдине відомство де був більш менш порядок було ЗСУ на чолі з Залужним, помінявши його і поставивши своїх ручних ми отримали те й що завжди: корупцію,втрату контролю і т.д
🤦🤦🤦
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15.05.2024 18:50
+20
Я тащусь!
Владимир Александрович ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ!
А армия потом СТАБИЛИЗИРУЕТ!
Не надоело еще армии?
Может - пора репу почесать?
И турнуть ДЕСТАБИЛИЗАТОРА подальше?
Скока там ему осталось?
5 дней?
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15.05.2024 18:58
+20
стабілізатор ти ******* - ти ж казав, що твій новий командувач усе вже стабілізував!! зелене ****** чмо, прогундось коли ти ******* - тоді чи зараз?! хоча яке це має значення для трупів, які кацапи поробили через тебе, їбаного зеленого підора!!!
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15.05.2024 19:03
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треба було пропустити по полю, по посадках,
щоб зайняли села та пригород. ще й "зуби дракона" подарували.
з між забудови ж легше вибивати ворога ніж з поля....
це я не про захисників...
про владу, воєнну, цивільну, вищу....
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15.05.2024 19:19 Ответить
Вот п***н, кацапы у же заходят в Волчанск.
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15.05.2024 18:50 Ответить
Якщо влада на чолі із блазнем - малоросом (проект Буратіно) робить усе, щоб кацап напав, він і нападе
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15.05.2024 19:10 Ответить
Ви кажете правильно, але почитайте вище, що цей дурік() тут пише. Це ж 100пудовий ботяра.
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15.05.2024 19:14 Ответить
Ви праві , це бидло тільки зареєструвалося , але якщо ви подивитесь його коменти на інших гілках , то зрозумієте , що це фсбешна падлюка...
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15.05.2024 19:29 Ответить
Від самого початку обрання зевлади у всіх відомствах де були зелені був бардак, корупція і тотальне фіаско.
Чи не єдине відомство де був більш менш порядок було ЗСУ на чолі з Залужним, помінявши його і поставивши своїх ручних ми отримали те й що завжди: корупцію,втрату контролю і т.д
🤦🤦🤦
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15.05.2024 18:50 Ответить
В Іспанію не поіхав і трохи наладив
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15.05.2024 18:54 Ответить
Диктор не втік
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15.05.2024 18:54 Ответить
Я тащусь!
Владимир Александрович ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ!
А армия потом СТАБИЛИЗИРУЕТ!
Не надоело еще армии?
Может - пора репу почесать?
И турнуть ДЕСТАБИЛИЗАТОРА подальше?
Скока там ему осталось?
5 дней?
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15.05.2024 18:58 Ответить
100пудово за!!!
Он йому Фіцо з Словакії передає "прівєтікі" з реанімації.
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15.05.2024 19:16 Ответить
Вот тут не соглашусь
На примере Своего ФИЦО
Путин на самом деле показал всем мировым лидерам
Готовьтесь ,пацаны и девчонки!
Для того,чтобы тряслись поджилки у Шольца или Макрона
Не надо устраивать им стрелянину
Можно просто организовать показательное выступление в Словакии
Уверяю вас - все мировые лидеры все поняли
И испугаются
Накануне саммита мира....
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15.05.2024 19:23 Ответить
Ви не туди дивитесь. Фіцо, як і Орбан - повністю на боці пуйла. І подивіться, ХТО його підстрелив і ЯК. Це вже ота "фіца" дістала людей Словаччини. Думаю, що у нас може щось подібне статись, але ж цього недо-обрізаного поца охороняють кєнти каломойши і там треба вже щось солідніше ніх проста гвинтівка
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15.05.2024 19:40 Ответить
Чекисты так всегда делали
БЕЙ СВОИХ ,ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!!!
Сталин эту тактику довел до совершенства
Уничтожал своих,не чикаясь
И его ЧУЖИЕ боялись- как чумы
И совсем неважно - кто подстрелил Фицо
У спецслужб РФ давно работают великолепные спецы
Которые найдут человечка
Доведут его до кондиции
И он нажмет на курок
Или подложит бомбу в метро
Или расстреляет одноклассников
Для этого давно придуманы разные психологические техники
Вы же человек 21 века
Странно,что вы этого не знаете
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15.05.2024 21:45 Ответить
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15.05.2024 21:50 Ответить
стабілізатор ти ******* - ти ж казав, що твій новий командувач усе вже стабілізував!! зелене ****** чмо, прогундось коли ти ******* - тоді чи зараз?! хоча яке це має значення для трупів, які кацапи поробили через тебе, їбаного зеленого підора!!!
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15.05.2024 19:03 Ответить
А коли і де Ви чули, щоб Гундос Боневтікович не збрехав?
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15.05.2024 19:20 Ответить
Частково непоц вже другий місяць пробує пояснити причину необхідності зміни головнокомандувача разом із Генштабом під час активних бойових дій.
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15.05.2024 19:04 Ответить
Ти с_ка казав, що якщо невдасться закінчити війну, то підеш!!!

то коли ти підеш вже на#уй???
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15.05.2024 19:05 Ответить
тварюко де фортифікації та виделені на них гроші???
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15.05.2024 19:10 Ответить
"Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють". А якби чотирижди ухилянт не ліз у військові справи і там були нормальні генерали, яких він звільнив, заміновані поля біля самого кордону і обладнані, як вчить статут- укруплення, то ворог давно був би знищений і відкинутий на Засрашку. А зараз стабілізуємо тілами наших бійців. Українцям боком виходить популізм всього однієї особи.
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15.05.2024 19:15 Ответить
"Українцям боком виходить популізм всього однієї особи." - ні, не згоден. Українцям боком виходить їхня тупа, нічим не підкріплена надія, що "прастой парєнь із народа" без ЖОДНОЇ освіти(подарений папочкою диплом не рахуєтья) може керувати країною...під час війни. Ось звідки роги ростуть, але ж "мудрому ніріду" це так не подобаєтья, що вони геть "забули" де ставили отой хрестик чи галочку в бюлетні. Те, що воно популість було ясно одразу, але вже перед лютим 22-го стало очевидно, що це хрипате падло приведе ворога на українську землю! Люди криком кричали, але ж "муТрий нарід" ще ж не поржав. Ну, а тепер валить все на "популізм всього однієї особи" - як зручно. А завтра буде ще одна "особа" - якийсь притулочмутовий піз*юк, шо навішає чергової локшини обіцянок "молочних річок" і...нарід зробить теж саме - послухає Ґ+Ґ і...повісить собі на шию новий зашморг.
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15.05.2024 19:26 Ответить
А що Вам не подобається в коменті :"Українцям боком виходить популізм всього однієї особи"? Що тут не так? 73% ж вибрали собі поводиря, бо стадо баранів має водити козлик. Самі вони наче можуть заблудитися. А сьогодні їм боком виходить їх вибір. Що тут не так?
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15.05.2024 21:10 Ответить
З тих 73 відсотків мін. 30 голосували проти пеці шоколадного, котрий своїм правлінням зробив все щоб зелена недоросль пройшла на ура.
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15.05.2024 21:46 Ответить
А ось ще один придурок намалювався, якого "примусили" голосувати за ЗЕ. А тепер він виправдовується бо бачте...вони голосували проти Порошенко. Ага, згоден. Тобто вам зараз ВСЕ подобається, кров не ллється, території не здаються і у вас не життя, а сказка!
Хотів би я хоч одного з вас потримати за горло і запитати тільки одне - "ну шо, вражина, поржав?"
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15.05.2024 22:32 Ответить
А ви уважно прочитайте мою відповідь і, сподіваюсь, вам вже не треба буде пояснювати. Ну, а якщо ні, то вибачте - це вже не до мене, це вже до білих халатів.
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15.05.2024 22:34 Ответить
частково стабілізувати ситуацію... це як наче трошки вагітна
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15.05.2024 19:15 Ответить
З нашим пів-шостого це можливо...
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15.05.2024 21:33 Ответить
Це як «Осетрина второй свежести»
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15.05.2024 19:22 Ответить
нелох обьелся блох
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15.05.2024 19:27 Ответить
Верховний стабілізатор
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15.05.2024 19:35 Ответить
Частково стабілізували - словесний понос.
Виходить, ніхрена не стабілізували.
Нафіга ця небрита фізія саботажника людей дратує своїми словесними "конструкціями"?
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15.05.2024 19:39 Ответить
синегубова за постройку укреплений уже наградили?
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15.05.2024 19:39 Ответить
Грьобаний ти стабiлiзатор.
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15.05.2024 19:46 Ответить
Черговий гундосик від ХЕРПІДУ САМА ПЕРШОГО
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15.05.2024 20:00 Ответить
Він ким працює, президентом чи речником при ОП?
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15.05.2024 20:16 Ответить
Геть безтолкового ішака!
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15.05.2024 20:51 Ответить
Балабол🤮🤮🤮🤮
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15.05.2024 20:54 Ответить
Потужне чмо
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15.05.2024 21:19 Ответить
Все це досягнення як Зеленського так і Сирського
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15.05.2024 22:08 Ответить
Зеля іди нах...р!!Стабілізатор, краще розкажи скільки тобі гнида сенегубов відкашляв на оборонних спорудах ?
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15.05.2024 23:14 Ответить
Кацапів вибили за лінію державного кордону, чи ще ні? Ось єдине, що важливо і має значення.
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16.05.2024 00:16 Ответить
 
 