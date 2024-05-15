За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области, - Зеленский. ВИДЕО
Силы обороны частично стабилизировали ситуацию в зоне боевых действий в Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина - районы рядом с границей, город Волчанск - продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины - всем задействованным подразделениям - удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел на Харьковщину, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях.
Так же внимание всем другим направлениям. Особенно Донецкая область - Покровское направление, также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, - по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу.
Наш украинский результат, наша сила зависят от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые непосредственно на позициях, в бою, на фронте: полное выполнение боевых задач в имеющихся условиях должно сорвать российские наступательные планы", - сказал Зеленский.
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щоб зайняли села та пригород. ще й "зуби дракона" подарували.
з між забудови ж легше вибивати ворога ніж з поля....
це я не про захисників...
про владу, воєнну, цивільну, вищу....
Чи не єдине відомство де був більш менш порядок було ЗСУ на чолі з Залужним, помінявши його і поставивши своїх ручних ми отримали те й що завжди: корупцію,втрату контролю і т.д
🤦🤦🤦
Владимир Александрович ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ!
А армия потом СТАБИЛИЗИРУЕТ!
Не надоело еще армии?
Может - пора репу почесать?
И турнуть ДЕСТАБИЛИЗАТОРА подальше?
Скока там ему осталось?
5 дней?
Он йому Фіцо з Словакії передає "прівєтікі" з реанімації.
На примере Своего ФИЦО
Путин на самом деле показал всем мировым лидерам
Готовьтесь ,пацаны и девчонки!
Для того,чтобы тряслись поджилки у Шольца или Макрона
Не надо устраивать им стрелянину
Можно просто организовать показательное выступление в Словакии
Уверяю вас - все мировые лидеры все поняли
И испугаются
Накануне саммита мира....
БЕЙ СВОИХ ,ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!!!
Сталин эту тактику довел до совершенства
Уничтожал своих,не чикаясь
И его ЧУЖИЕ боялись- как чумы
И совсем неважно - кто подстрелил Фицо
У спецслужб РФ давно работают великолепные спецы
Которые найдут человечка
Доведут его до кондиции
И он нажмет на курок
Или подложит бомбу в метро
Или расстреляет одноклассников
Для этого давно придуманы разные психологические техники
Вы же человек 21 века
Странно,что вы этого не знаете
то коли ти підеш вже на#уй???
Хотів би я хоч одного з вас потримати за горло і запитати тільки одне - "ну шо, вражина, поржав?"
Виходить, ніхрена не стабілізували.
Нафіга ця небрита фізія саботажника людей дратує своїми словесними "конструкціями"?