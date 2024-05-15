За цей день нашим Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО
Сили оборони частково стабілізували ситуацію в зоні бойових дій в Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубіліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях.
Так само увага всім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу.
Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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щоб зайняли села та пригород. ще й "зуби дракона" подарували.
з між забудови ж легше вибивати ворога ніж з поля....
це я не про захисників...
про владу, воєнну, цивільну, вищу....
Чи не єдине відомство де був більш менш порядок було ЗСУ на чолі з Залужним, помінявши його і поставивши своїх ручних ми отримали те й що завжди: корупцію,втрату контролю і т.д
🤦🤦🤦
Владимир Александрович ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ!
А армия потом СТАБИЛИЗИРУЕТ!
Не надоело еще армии?
Может - пора репу почесать?
И турнуть ДЕСТАБИЛИЗАТОРА подальше?
Скока там ему осталось?
5 дней?
Он йому Фіцо з Словакії передає "прівєтікі" з реанімації.
На примере Своего ФИЦО
Путин на самом деле показал всем мировым лидерам
Готовьтесь ,пацаны и девчонки!
Для того,чтобы тряслись поджилки у Шольца или Макрона
Не надо устраивать им стрелянину
Можно просто организовать показательное выступление в Словакии
Уверяю вас - все мировые лидеры все поняли
И испугаются
Накануне саммита мира....
БЕЙ СВОИХ ,ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!!!
Сталин эту тактику довел до совершенства
Уничтожал своих,не чикаясь
И его ЧУЖИЕ боялись- как чумы
И совсем неважно - кто подстрелил Фицо
У спецслужб РФ давно работают великолепные спецы
Которые найдут человечка
Доведут его до кондиции
И он нажмет на курок
Или подложит бомбу в метро
Или расстреляет одноклассников
Для этого давно придуманы разные психологические техники
Вы же человек 21 века
Странно,что вы этого не знаете
то коли ти підеш вже на#уй???
Хотів би я хоч одного з вас потримати за горло і запитати тільки одне - "ну шо, вражина, поржав?"
Виходить, ніхрена не стабілізували.
Нафіга ця небрита фізія саботажника людей дратує своїми словесними "конструкціями"?