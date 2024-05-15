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За цей день нашим Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони частково стабілізували ситуацію в зоні бойових дій в Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубіліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях.

Так само увага всім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу.

Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани", - сказав Зеленський.

Читайте: Хто сумнівається у легітимності президента Зеленського після 20 травня, нехай подає до Конституційного Суду, - Стефанчук

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+22
Від самого початку обрання зевлади у всіх відомствах де були зелені був бардак, корупція і тотальне фіаско.
Чи не єдине відомство де був більш менш порядок було ЗСУ на чолі з Залужним, помінявши його і поставивши своїх ручних ми отримали те й що завжди: корупцію,втрату контролю і т.д
🤦🤦🤦
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15.05.2024 18:50
+20
Я тащусь!
Владимир Александрович ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ!
А армия потом СТАБИЛИЗИРУЕТ!
Не надоело еще армии?
Может - пора репу почесать?
И турнуть ДЕСТАБИЛИЗАТОРА подальше?
Скока там ему осталось?
5 дней?
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15.05.2024 18:58
+20
стабілізатор ти ******* - ти ж казав, що твій новий командувач усе вже стабілізував!! зелене ****** чмо, прогундось коли ти ******* - тоді чи зараз?! хоча яке це має значення для трупів, які кацапи поробили через тебе, їбаного зеленого підора!!!
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15.05.2024 19:03
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треба було пропустити по полю, по посадках,
щоб зайняли села та пригород. ще й "зуби дракона" подарували.
з між забудови ж легше вибивати ворога ніж з поля....
це я не про захисників...
про владу, воєнну, цивільну, вищу....
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15.05.2024 19:19 Відповісти
Вот п***н, кацапы у же заходят в Волчанск.
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15.05.2024 18:50 Відповісти
Якщо влада на чолі із блазнем - малоросом (проект Буратіно) робить усе, щоб кацап напав, він і нападе
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15.05.2024 19:10 Відповісти
Ви кажете правильно, але почитайте вище, що цей дурік() тут пише. Це ж 100пудовий ботяра.
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15.05.2024 19:14 Відповісти
Ви праві , це бидло тільки зареєструвалося , але якщо ви подивитесь його коменти на інших гілках , то зрозумієте , що це фсбешна падлюка...
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15.05.2024 19:29 Відповісти
Від самого початку обрання зевлади у всіх відомствах де були зелені був бардак, корупція і тотальне фіаско.
Чи не єдине відомство де був більш менш порядок було ЗСУ на чолі з Залужним, помінявши його і поставивши своїх ручних ми отримали те й що завжди: корупцію,втрату контролю і т.д
🤦🤦🤦
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15.05.2024 18:50 Відповісти
В Іспанію не поіхав і трохи наладив
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15.05.2024 18:54 Відповісти
Диктор не втік
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15.05.2024 18:54 Відповісти
Я тащусь!
Владимир Александрович ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ!
А армия потом СТАБИЛИЗИРУЕТ!
Не надоело еще армии?
Может - пора репу почесать?
И турнуть ДЕСТАБИЛИЗАТОРА подальше?
Скока там ему осталось?
5 дней?
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15.05.2024 18:58 Відповісти
100пудово за!!!
Он йому Фіцо з Словакії передає "прівєтікі" з реанімації.
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15.05.2024 19:16 Відповісти
Вот тут не соглашусь
На примере Своего ФИЦО
Путин на самом деле показал всем мировым лидерам
Готовьтесь ,пацаны и девчонки!
Для того,чтобы тряслись поджилки у Шольца или Макрона
Не надо устраивать им стрелянину
Можно просто организовать показательное выступление в Словакии
Уверяю вас - все мировые лидеры все поняли
И испугаются
Накануне саммита мира....
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15.05.2024 19:23 Відповісти
Ви не туди дивитесь. Фіцо, як і Орбан - повністю на боці пуйла. І подивіться, ХТО його підстрелив і ЯК. Це вже ота "фіца" дістала людей Словаччини. Думаю, що у нас може щось подібне статись, але ж цього недо-обрізаного поца охороняють кєнти каломойши і там треба вже щось солідніше ніх проста гвинтівка
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15.05.2024 19:40 Відповісти
Чекисты так всегда делали
БЕЙ СВОИХ ,ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!!!
Сталин эту тактику довел до совершенства
Уничтожал своих,не чикаясь
И его ЧУЖИЕ боялись- как чумы
И совсем неважно - кто подстрелил Фицо
У спецслужб РФ давно работают великолепные спецы
Которые найдут человечка
Доведут его до кондиции
И он нажмет на курок
Или подложит бомбу в метро
Или расстреляет одноклассников
Для этого давно придуманы разные психологические техники
Вы же человек 21 века
Странно,что вы этого не знаете
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15.05.2024 21:45 Відповісти
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15.05.2024 21:50 Відповісти
стабілізатор ти ******* - ти ж казав, що твій новий командувач усе вже стабілізував!! зелене ****** чмо, прогундось коли ти ******* - тоді чи зараз?! хоча яке це має значення для трупів, які кацапи поробили через тебе, їбаного зеленого підора!!!
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15.05.2024 19:03 Відповісти
А коли і де Ви чули, щоб Гундос Боневтікович не збрехав?
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15.05.2024 19:20 Відповісти
Частково непоц вже другий місяць пробує пояснити причину необхідності зміни головнокомандувача разом із Генштабом під час активних бойових дій.
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15.05.2024 19:04 Відповісти
Ти с_ка казав, що якщо невдасться закінчити війну, то підеш!!!

то коли ти підеш вже на#уй???
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15.05.2024 19:05 Відповісти
тварюко де фортифікації та виделені на них гроші???
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15.05.2024 19:10 Відповісти
"Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють". А якби чотирижди ухилянт не ліз у військові справи і там були нормальні генерали, яких він звільнив, заміновані поля біля самого кордону і обладнані, як вчить статут- укруплення, то ворог давно був би знищений і відкинутий на Засрашку. А зараз стабілізуємо тілами наших бійців. Українцям боком виходить популізм всього однієї особи.
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15.05.2024 19:15 Відповісти
"Українцям боком виходить популізм всього однієї особи." - ні, не згоден. Українцям боком виходить їхня тупа, нічим не підкріплена надія, що "прастой парєнь із народа" без ЖОДНОЇ освіти(подарений папочкою диплом не рахуєтья) може керувати країною...під час війни. Ось звідки роги ростуть, але ж "мудрому ніріду" це так не подобаєтья, що вони геть "забули" де ставили отой хрестик чи галочку в бюлетні. Те, що воно популість було ясно одразу, але вже перед лютим 22-го стало очевидно, що це хрипате падло приведе ворога на українську землю! Люди криком кричали, але ж "муТрий нарід" ще ж не поржав. Ну, а тепер валить все на "популізм всього однієї особи" - як зручно. А завтра буде ще одна "особа" - якийсь притулочмутовий піз*юк, шо навішає чергової локшини обіцянок "молочних річок" і...нарід зробить теж саме - послухає Ґ+Ґ і...повісить собі на шию новий зашморг.
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15.05.2024 19:26 Відповісти
А що Вам не подобається в коменті :"Українцям боком виходить популізм всього однієї особи"? Що тут не так? 73% ж вибрали собі поводиря, бо стадо баранів має водити козлик. Самі вони наче можуть заблудитися. А сьогодні їм боком виходить їх вибір. Що тут не так?
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15.05.2024 21:10 Відповісти
З тих 73 відсотків мін. 30 голосували проти пеці шоколадного, котрий своїм правлінням зробив все щоб зелена недоросль пройшла на ура.
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15.05.2024 21:46 Відповісти
А ось ще один придурок намалювався, якого "примусили" голосувати за ЗЕ. А тепер він виправдовується бо бачте...вони голосували проти Порошенко. Ага, згоден. Тобто вам зараз ВСЕ подобається, кров не ллється, території не здаються і у вас не життя, а сказка!
Хотів би я хоч одного з вас потримати за горло і запитати тільки одне - "ну шо, вражина, поржав?"
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15.05.2024 22:32 Відповісти
А ви уважно прочитайте мою відповідь і, сподіваюсь, вам вже не треба буде пояснювати. Ну, а якщо ні, то вибачте - це вже не до мене, це вже до білих халатів.
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15.05.2024 22:34 Відповісти
частково стабілізувати ситуацію... це як наче трошки вагітна
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15.05.2024 19:15 Відповісти
З нашим пів-шостого це можливо...
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15.05.2024 21:33 Відповісти
Це як «Осетрина второй свежести»
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15.05.2024 19:22 Відповісти
нелох обьелся блох
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15.05.2024 19:27 Відповісти
Верховний стабілізатор
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15.05.2024 19:35 Відповісти
Частково стабілізували - словесний понос.
Виходить, ніхрена не стабілізували.
Нафіга ця небрита фізія саботажника людей дратує своїми словесними "конструкціями"?
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15.05.2024 19:39 Відповісти
синегубова за постройку укреплений уже наградили?
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15.05.2024 19:39 Відповісти
Грьобаний ти стабiлiзатор.
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15.05.2024 19:46 Відповісти
Черговий гундосик від ХЕРПІДУ САМА ПЕРШОГО
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15.05.2024 20:00 Відповісти
Він ким працює, президентом чи речником при ОП?
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15.05.2024 20:16 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
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15.05.2024 20:51 Відповісти
Балабол🤮🤮🤮🤮
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15.05.2024 20:54 Відповісти
Потужне чмо
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15.05.2024 21:19 Відповісти
Все це досягнення як Зеленського так і Сирського
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15.05.2024 22:08 Відповісти
Зеля іди нах...р!!Стабілізатор, краще розкажи скільки тобі гнида сенегубов відкашляв на оборонних спорудах ?
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15.05.2024 23:14 Відповісти
Кацапів вибили за лінію державного кордону, чи ще ні? Ось єдине, що важливо і має значення.
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16.05.2024 00:16 Відповісти
 
 