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Новости Видео Война
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Российский захватчик закладывает гранату под бронежилет. ВИДЕО 18+

Российский оккупант собирался ехать на квадроцикле, но украинские воины помешали этому. В результате захватчик принял решение покончить жизнь самоубийством, путем расположения гранаты под бронежилет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите: Силы обороны штурмовали дом с оккупантами и взяли в плен группу захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+23
ОТ ВСІ БИ ТАК ...
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15.05.2024 22:59
+21
все як вчать російські пропагандисти - побачив український дрон кулю у голову, гранату під бронежилет. а краще зразу, дома на кацапії - вбив себе і сусіда бо його теж путлєр відправить в Україну на м'ясо
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15.05.2024 22:56
+16
треба мати яйця щоб бути пілотом дрону який захищає всіх нас
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15.05.2024 23:46
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Правила форума Совет форумчан
До войны СВО закладчиком работал..
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15.05.2024 22:52 Ответить
Да, вівірнуло ваньку наізнаньку
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16.05.2024 01:29 Ответить
все як вчать російські пропагандисти - побачив український дрон кулю у голову, гранату під бронежилет. а краще зразу, дома на кацапії - вбив себе і сусіда бо його теж путлєр відправить в Україну на м'ясо
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15.05.2024 22:56 Ответить
Паходу он притворяется дохлим.
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15.05.2024 23:42 Ответить
Рефлекс нужно довести до: увидел украинский флаг - выдернул чеку и положил гранату под бронежилет. Россию нужно тренировать, чтобы все ее население выработало этот рефлекс.
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16.05.2024 02:18 Ответить
в ідеалі рефлекс має спрацьовувати ще на росії, коли росіянин раптом почує пісню Сердючки.
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16.05.2024 08:13 Ответить
Це ж яке у них життя в Кацапії классне, що хочеться вкоротити собі віку. Чому б не виїхати жити в нормальну країну, якщо вже так в РФ хрєново?
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15.05.2024 22:57 Ответить
Про це писав ще Юрій Немирич у 1638 р. Коли пояснював, чому кацапам вдається збирати велике військо.
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15.05.2024 23:51 Ответить
його діди закладали за воротнік )))
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15.05.2024 22:59 Ответить
ОТ ВСІ БИ ТАК ...
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15.05.2024 22:59 Ответить
поки чотирма скидами не переконають, так не доходить, що дарма в Україну приперся
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15.05.2024 23:11 Ответить
І я думаю, не дохрєна гранат на одного дов.. ****?
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16.05.2024 00:01 Ответить
І я про це подумав! Лежить кацап і матюкається: "****** хахлы! Даже попасть точно и убить сразу не могут - придётся самому их "криворукость" исправлять!"
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16.05.2024 02:47 Ответить
Лучше вот так
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16.05.2024 00:05 Ответить
Молодець,зробив все так,як патріарх ****** гундяєв проповідував
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15.05.2024 23:01 Ответить
У козаків закінчився БК - кацап виправив ситуацію...
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15.05.2024 23:01 Ответить
дурилка до пьяти рахувати не вмів, погано вчив аріфмєтіку
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15.05.2024 23:12 Ответить
Та вони тільки по сто грам рахувати вміють....
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15.05.2024 23:15 Ответить
Захотілось по чужій землі на квадрікє пакатаца..
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15.05.2024 23:02 Ответить
Це ж було вже
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15.05.2024 23:05 Ответить
В орків таке зараз кожного дня
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16.05.2024 00:47 Ответить
Ви тут смієтеся, а Скабєєва свої мільярди на 200% відпрацьовує. Загарбники навіть не знають, що Україна їх лікує та виконує норми Женевської конвенції.
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15.05.2024 23:06 Ответить
Який хитрий кацап, і на кацапщині герой і нам став "хароший"
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15.05.2024 23:06 Ответить
Путлер робить із людей піддослідних кроликів! Самого ***** на гранату б посадити...
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15.05.2024 23:08 Ответить
Хрен ***** , а не гранату. Тільки черенок від лопати у дупу.
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16.05.2024 07:31 Ответить
ЗСУ! Дякуємо за це чудове вiдео!
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15.05.2024 23:10 Ответить
Зато на квадрике покатался
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15.05.2024 23:11 Ответить
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15.05.2024 23:15 Ответить
2010 - Ющенко.
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15.05.2024 23:34 Ответить
саме головне цього довгого спіча було закладене у фразі: "Та кожен корупціонер втричі гірший за підарів-окупантів".
Далі логічно прослідковується наступний лозунг, який вже чули у 14-му на сході - "путін, прійді", а ще раніше зі сцени: "забєрітє мєня хоть за долгі"
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15.05.2024 23:35 Ответить
Мені взагалі здається, що такі відео можуть бути демотивуючими якраз для тих, хто ще не мобілізований. Ти, дрон, чисте поле і твої шанси. Воно то весело, якщо ти там не опинишся, але людина негатив також проектує на себе. Автор новини або цього не розуміє, або йому байдуже.
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15.05.2024 23:36 Ответить
Как в любой войне, подобные картинки могут быть одновременно и мотивирующими и демотивирующими. Но лучше знать, как это работает, чем не знать.
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16.05.2024 02:20 Ответить
А де там людина?
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16.05.2024 10:13 Ответить
Не розумію - як можна не радіти смерті лютого ворога , котрий прийшов тебе вбити .? Тебе і твою сім'ю . Ну як мля ??
Це треба бути зовсім вже схибленим .
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15.05.2024 23:37 Ответить
Гиготіти з чиєїсь смерті, то й є схиблення. Радіти треба з перемоги над ворогом.
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15.05.2024 23:52 Ответить
Радіти треба з перемоги над ворогом.)) А я хіба не те ж саме кажу .? Смерть ворога і є - перемогою .
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15.05.2024 23:56 Ответить
Да, в случае с мордором, победа Украины напрямую зависит от того, сколько орков удастся переработать в перегной.
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16.05.2024 02:23 Ответить
Правильно! Самовбивство ворога, який зрозумів безперспективність подальшого власного життя - є його капітуляція перед нами Бо одна справа - знищить якийсь об"єкт, що потрібен ворогу (навіть ціною власного життя - як зробив наш морпіх під Генічеськом ) І зовсім інша - просто вбить себе - бо розуміє, що він нікому ТАКИМ не потрібен Адже "квадрік" цілим залишився! Можливо - нашим дістанеться!
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16.05.2024 02:55 Ответить
Солдатьска смекалка: это ********, смекнул солдат Iванов.
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15.05.2024 23:21 Ответить
кацапы, если у вас нет квадроцикла, то это не значит, что для того, что бы на нём покататься, следует ехать в Украину. Это стоит очень дорого.
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15.05.2024 23:23 Ответить
Было б разумней вообще на войну не идти … чем себя подрывать
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15.05.2024 23:23 Ответить
Ідіот. От, реально, ідіот. Чим їх там накачують? Подивитися інтерв'ю з Золкіним - там для військовополонених умови такі, що більшість до війни навіть у своїх усть-піздюйськах не мали.

Скажу чесно, в мене тривожна німецька деемка теж в спеціальному підсумку на броніку була.
Як раз для останнього шансу. Але точно знав. Підривати - лише разом з підорами, якщо таке трапиться. В усіх інших випадках точно знав, що свої заберуть (для нас це св'яте). Або помру раніше.
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15.05.2024 23:24 Ответить
.
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15.05.2024 23:41 Ответить
Промедол.
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15.05.2024 23:53 Ответить
Слабак
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15.05.2024 23:28 Ответить
якраз навпаки .. треба мати яйця щоб так закінчити
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15.05.2024 23:38 Ответить
треба мати яйця щоб бути пілотом дрону який захищає всіх нас
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15.05.2024 23:46 Ответить
Дякую, було цікаво, і навіть дещо драматично.
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15.05.2024 23:47 Ответить
Смерть московітам!!
Дякуємо Захисникам України за їх важку роботу!
А московське лайно потекло в мережі, філософствує, що такоє харашо, а що неестетично!!
Кари, убивцям з московії!
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16.05.2024 00:03 Ответить
Сунь-в-Цьзы "Путь расположения гранаты, расположившись аки фен-шуй. Самоучитель"
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16.05.2024 00:11 Ответить
......гарне відео , дуже сподобалоSь ,👍 ... але якось не розкрилась тема " мальчіка F труSіках " ...... .... СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ - СЛАВА !
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16.05.2024 00:11 Ответить
Тупий кацап! Міг одразу це зробити, а то три міни на нього витратили
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16.05.2024 00:16 Ответить
Молодець, кацап. Хоч щось гарне зробив, в своєму паскудному житті.
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16.05.2024 00:20 Ответить
Рука недрогнула..фашиста уничтожил..молодець..)))
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16.05.2024 00:31 Ответить
Нечисть каzапська самоліквідувалася.
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16.05.2024 00:55 Ответить
Чудовий кінець для окупанта на нашій землі🙁
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16.05.2024 00:59 Ответить
А де пролог,чому кацап взагалі зупинявся серед степу...
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16.05.2024 01:04 Ответить
Чтобы ощутить себя антифашистом.
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16.05.2024 02:26 Ответить
Прокотився під@р з вітерцем!
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16.05.2024 03:08 Ответить
Вражає масовість самогубств скоєних кацапськими окупантами. Фаталізм зашкалює - "грудь в крєстах іль голова в кустах". Все або нічого. Це свідчить про тупу "бєзнадьогу" "руzкаго міра".
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16.05.2024 03:35 Ответить
Надіюсь насіння поклав в кармани,хоча після такої отрути що може доброго вродити
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16.05.2024 05:07 Ответить
Вот же мудак, не мог зразу это сделать как только слез с мотоцикла? А так ВСУ на эту погань несколько лишних зарядов испортило. Да еще и окажется семечки забыл в карман положить. Но главное мотоцикл не пострадал.
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16.05.2024 05:21 Ответить
..самоликвидация тварей с болот мацковии,как вариант...
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16.05.2024 06:40 Ответить
Заклав гранату за бронік, а по факту - взяв за щоку !
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16.05.2024 06:53 Ответить
Дикий народ.
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16.05.2024 08:14 Ответить
Ну,закладає....Яке це має значення? На нашу перемогу впливає,на ситуацію на фронті впливає?
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16.05.2024 09:27 Ответить
Впливає, звісно.
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16.05.2024 09:56 Ответить
"єто амєріканцам нічєго нє даст" (с)
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16.05.2024 10:22 Ответить
файна яка ГОЙДА
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16.05.2024 10:09 Ответить
 
 