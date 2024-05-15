Российский захватчик закладывает гранату под бронежилет. ВИДЕО 18+
Российский оккупант собирался ехать на квадроцикле, но украинские воины помешали этому. В результате захватчик принял решение покончить жизнь самоубийством, путем расположения гранаты под бронежилет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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+23 Роман с камнем
показать весь комментарий15.05.2024 22:59
+21 Виталий Смирнов #464126
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войныСВО закладчиком работал..
Далі логічно прослідковується наступний лозунг, який вже чули у 14-му на сході - "путін, прійді", а ще раніше зі сцени: "забєрітє мєня хоть за долгі"
Це треба бути зовсім вже схибленим .
Скажу чесно, в мене тривожна німецька деемка теж в спеціальному підсумку на броніку була.
Як раз для останнього шансу. Але точно знав. Підривати - лише разом з підорами, якщо таке трапиться. В усіх інших випадках точно знав, що свої заберуть (для нас це св'яте). Або помру раніше.
Дякуємо Захисникам України за їх важку роботу!
А московське лайно потекло в мережі, філософствує, що такоє харашо, а що неестетично!!
Кари, убивцям з московії!