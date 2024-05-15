Російський загарбник закладає гранату під бронежилет. ВIДЕО 18+

Російський окупант збирався їхати на квадроциклі, але українські воїни завадили цьому. В результаті загарбник прийняв рішення покінчити життя самогубством, шляхом розташування гранати під бронежилет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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