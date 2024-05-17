Вражеский танк разлетается на куски после удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона роты ударных дронов "Strike Drones Company" из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил вражеский танк на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты моменты атаки БПЛА и детонации боекомплекта вражеской бронемашины.

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