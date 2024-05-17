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Новости Видео Война
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Вражеский танк разлетается на куски после удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона роты ударных дронов "Strike Drones Company" из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил вражеский танк на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты моменты атаки БПЛА и детонации боекомплекта вражеской бронемашины.

Также смотрите: Операторы дронов 57-й ОМБр сожгли вражескую БМП-2 на окраине Волчанска. ВИДЕО

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танк (2255) уничтожение (6916) Авдеевка (2444) дроны (3912)


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Топ комментарии
+15
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17.05.2024 10:20
+11
та то нічьо-главнає шоб на ачєрєдной канцерт кабзона успєлі...
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17.05.2024 10:24
+7
Навіть "Ой!" крикнуть не встигли!
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17.05.2024 10:21
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Красівоє ...
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17.05.2024 10:19 Ответить
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17.05.2024 10:20 Ответить
ZоV Кобздона ...
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17.05.2024 10:21 Ответить
Навіть "Ой!" крикнуть не встигли!
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17.05.2024 10:21 Ответить
та то нічьо-главнає шоб на ачєрєдной канцерт кабзона успєлі...
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17.05.2024 10:24 Ответить
Даже взлетающую башню не видно (((
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17.05.2024 10:25 Ответить
Пташка хоч ціла та що знімала?
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17.05.2024 10:32 Ответить
СЛАВА ЗСУ!а башня по ходу с свинособачьими бошками у летела.......................
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17.05.2024 10:38 Ответить
Сподіваюсь люди не постраждали.
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17.05.2024 11:02 Ответить
люди ні
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17.05.2024 11:17 Ответить
Шедевр... Реальний претенденьт на звання "Кращий русоріз місяця".
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17.05.2024 11:11 Ответить
Екіпаж вижив?
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17.05.2024 16:54 Ответить
санитарные потери
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17.05.2024 18:39 Ответить
Хлоп...і... ок!
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17.05.2024 19:55 Ответить
 
 