Вражеский танк разлетается на куски после удара украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дрона роты ударных дронов "Strike Drones Company" из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил вражеский танк на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты моменты атаки БПЛА и детонации боекомплекта вражеской бронемашины.
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