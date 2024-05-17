Ворожий танк розлітається на шмаття після удару українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона роти ударних дронів "Strike Drones Company" із 47-ї ОМБр "Магура" знищив ворожий танк на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти атаки БПЛА та детонації боєкомплекту ворожої бронемашини.
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