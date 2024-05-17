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Ворожий танк розлітається на шмаття після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона роти ударних дронів "Strike Drones Company" із 47-ї ОМБр "Магура" знищив ворожий танк на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти атаки БПЛА та детонації боєкомплекту ворожої бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили два танки окупантів, з яких вівся обстріл околиць Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) Авдіївка (2342) дрони (4695)


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Топ коментарі
+15
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17.05.2024 10:20
+11
та то нічьо-главнає шоб на ачєрєдной канцерт кабзона успєлі...
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17.05.2024 10:24
+7
Навіть "Ой!" крикнуть не встигли!
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17.05.2024 10:21
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Красівоє ...
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17.05.2024 10:19 Відповісти
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17.05.2024 10:20 Відповісти
ZоV Кобздона ...
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17.05.2024 10:21 Відповісти
Навіть "Ой!" крикнуть не встигли!
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17.05.2024 10:21 Відповісти
та то нічьо-главнає шоб на ачєрєдной канцерт кабзона успєлі...
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17.05.2024 10:24 Відповісти
Даже взлетающую башню не видно (((
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17.05.2024 10:25 Відповісти
Пташка хоч ціла та що знімала?
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17.05.2024 10:32 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!а башня по ходу с свинособачьими бошками у летела.......................
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17.05.2024 10:38 Відповісти
Сподіваюсь люди не постраждали.
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17.05.2024 11:02 Відповісти
люди ні
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17.05.2024 11:17 Відповісти
Шедевр... Реальний претенденьт на звання "Кращий русоріз місяця".
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17.05.2024 11:11 Відповісти
Екіпаж вижив?
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17.05.2024 16:54 Відповісти
санитарные потери
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17.05.2024 18:39 Відповісти
Хлоп...і... ок!
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17.05.2024 19:55 Відповісти
 
 