Ворожий танк розлітається на шмаття після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона роти ударних дронів "Strike Drones Company" із 47-ї ОМБр "Магура" знищив ворожий танк на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти атаки БПЛА та детонації боєкомплекту ворожої бронемашини.

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