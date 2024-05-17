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Пулеметчик в упор уничтожает вражескую группу из не менее 10 оккупантов. ВИДЕО

Пулеметчик 3-й ОШБ почти вплотную расстрелял вражескую штурмовую группу, в которую входило не менее десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной и неожиданной для врага атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 47-й ОМБр уничтожили БТР российских оккупантов дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+40
Нежданчик
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17.05.2024 17:06
+38
І всі десятеро нарешті досягли цілі СВО.
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17.05.2024 17:10
+34
Молодець, і так усіх їх треба знищити!
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17.05.2024 17:08
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Нежданчик
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17.05.2024 17:06 Ответить
Малчікі в камуфляжніх трусіках. Туристи. Вони хотіли зняти як гуска сі́ра (Anser anser) яйця насиджують. А злі афро-жидо нацо-апартеїдівці їх 50 BMG нафаршували.
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17.05.2024 17:33 Ответить
Яка краса!
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17.05.2024 17:45 Ответить
Ой!
"Я подарю вам Браунинг !"
"Нет, не нада.... ой !" 😂👍
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17.05.2024 17:57 Ответить
- Мы рады, - продолжал Остап, - встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.

- Да, - шептал Остап. - Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.

- Не надо, - твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. (с)
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17.05.2024 19:06 Ответить
Молодець, і так усіх їх треба знищити!
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17.05.2024 17:08 Ответить
Головне вдало розташуватися на шляху кідарасів до пакєтів.
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17.05.2024 17:09 Ответить
Красунчик ✌
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17.05.2024 17:09 Ответить
А какая разница оркам спереди пулеметы и сзади пулеметы.
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17.05.2024 17:09 Ответить
Позаду покемони, а попереду - Браунінг.

Відчули різницю в калібрі 😂👍
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17.05.2024 17:59 Ответить
І всі десятеро нарешті досягли цілі СВО.
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17.05.2024 17:10 Ответить
А як там п…ри зовні посадки?
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17.05.2024 17:10 Ответить
12 мм візьме й тих що за кущами 😂👍
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17.05.2024 18:00 Ответить
Там за посадкою йшла группа. Без підтримки могли закидати гранатами.
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17.05.2024 17:11 Ответить
Ну от дивився б і дивися....
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17.05.2024 17:12 Ответить
CВОлочі пішли до пекла.
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17.05.2024 17:14 Ответить
близенько підпустив.
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17.05.2024 17:18 Ответить
"Дід Браунінг" покарав "внучков" Насмерть! "А хай не ходять, де не слід!"

"M2 был разработан в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/Browning_M1921 Browning M1921 , который начал проектироваться на завершающей стадии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны"
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18.05.2024 09:16 Ответить
Ціність життя в мордорі нище плінтуса,ми воюємо проти зомбі в прямому значені слова.
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17.05.2024 17:20 Ответить
У кулеметника крепка нервова система, ЗСУ і Україна в цілому має красивий результат, а родини орків отримають виплати і лади так як трупи майже неушкоджені.
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17.05.2024 17:22 Ответить
Не отримають, бо щури поїдять. Виносити вже нікому.
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17.05.2024 17:49 Ответить
Патєрь нєт. Патом всє сталі і пашлі на штурм. Ето всьо фєйк.
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17.05.2024 17:22 Ответить
нерви в кулеметника як нєржавєйка
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17.05.2024 17:24 Ответить
Круто он их скосил, аж самому захотелось оказаться на его месте.
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17.05.2024 17:24 Ответить
После этого ролика должна быть надпись - "Хочешь также? Приходи в ТЦК или ожидай нашего бусика возле любого оживленного перерестка"
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17.05.2024 17:36 Ответить
А Браунінг одразу видають.... ? 😂
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17.05.2024 18:01 Ответить
- рядовий, а чому ви за грошовим забезпеченням вже півроку не приходите?
- що, а тут ще й гроші дають? Я думав, що Браунінг дали і крутись як хочеш
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17.05.2024 18:09 Ответить
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17.05.2024 18:35 Ответить
Вы росбот или полезный идиот? Только рос пропаганда форсит, что в Украине по всюду хватают людей и пакуют в бусики, а на деле, таких попавших на видео случаев, не на берется и с пол сотни, а значит их всего пара сотен, и это за 2.5 года войны, что очень мало. Так что, все это можно объяснить действиями отдельных ТЦК-ашных уродов и возможно подработкой на врага для создания нужной картинки. Что же до меня, еще ни разу не сталкивался с ТЦК на перекрестке, да и где либо еще, и думаю так у большинства людей, хотя после принятого закона об ужесточения мобилизации, таких случаев станет больше.
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17.05.2024 18:59 Ответить
Только рос пропаганда форсит, что в Украине по всюду хватают людей и пакуют в бусики

Точно. У нас ТЦК в бусиках сейчас специально берут с собой "собаку с милицией", потому что стоит только на любом светофоре остановится как двери в машину выламывает толпа и начинают пихаться в салон, кидаться смартфонами с криками заберите меня на полигон. Некоторые даже в азарте до эпилептических припадков доходят
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17.05.2024 19:02 Ответить
«Можем повторіть».)
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18.05.2024 08:20 Ответить
Такая красота. Зачем видео оборвали?
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17.05.2024 17:24 Ответить
Спробуй сам додуматися
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17.05.2024 21:58 Ответить
кулеметник Ганс прокрутив нового диска ))
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17.05.2024 17:28 Ответить
Десять нєгрітят.
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17.05.2024 17:29 Ответить
Рашинят
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17.05.2024 22:42 Ответить
Ефектно. Десять російських баб вмить стали мільйонерками
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17.05.2024 17:31 Ответить
Ото навряд. 50 BMG в упор. 20 000 Дж. Навряд то что лишилося хтось позбирає та відправить до хати. "Прапалі бєз вєсті".
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18.05.2024 11:01 Ответить
Гарно так насипав...Потерь нет
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17.05.2024 17:34 Ответить
Звьоздочкі в ряд, косточкі в ряд ...
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17.05.2024 17:39 Ответить
Після 12 мм ні звьоздочєк, ні косточьєк - одні лахміття
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17.05.2024 18:03 Ответить
Тоді виростуть в ряд нові кущі.
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17.05.2024 18:10 Ответить
Роги,рила й хвости із земельки стирчать , там здохли й смердять десять свинособак...Це їх до кабздона відправив український козак !
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18.05.2024 11:09 Ответить
Якщо там браунінг 50 калібру, то після нього кількість лаптеногіх можна множити на десять ))
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17.05.2024 17:42 Ответить
Они же в бронежилетах. Непонятно.
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17.05.2024 17:44 Ответить
Їх "бронежилети" для цього кулемета - що сітцевий бюсгалтер!
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17.05.2024 17:49 Ответить
+💯!

12 мм впритул і з кацапського БТРа друшлаг зробить 😂👍
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17.05.2024 18:04 Ответить
Який бронежелет розрахований на ось це?
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17.05.2024 18:07 Ответить
Рашистам не нужен броник. У них голова не в виде пенька, а самый настоящий пенек.
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17.05.2024 22:45 Ответить
12,7 мм, Браунінг м2, рве броніки як марлієві труси))
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17.05.2024 18:44 Ответить

Тільки одне зауваження: не марлієві труси, а мереживні боягузи.
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18.05.2024 14:22 Ответить
десять грамов в сєдце прінєслі успех...дрг уснула на глазах у всех!
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17.05.2024 17:46 Ответить
12 мм це не 10 грм. це - стопарик, ну або чарочка на п'ятдесят 😂💓
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17.05.2024 18:06 Ответить
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17.05.2024 17:52 Ответить
Кулеметник добре замаскував свою позицію ,для "туристів "нежданчик ,все відділення лягло від однієї черги.
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17.05.2024 17:56 Ответить
Ну це просто пісня.
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17.05.2024 17:58 Ответить
це хто не розуміє звідки :
-1700 за добу
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17.05.2024 18:03 Ответить
Ураження ворога із засідки - найефективніший вид бою і спосіб його знищення.
Створити замасковану вогневу позицію за наявності перманентної аеророзвідки супротивника, нелеко. Але це наш кулеметний розрахунок зробив. При цьому, саме на тій ділянці, на якій ворожа ДРГ чи штурмова група намагалась просочитись.
Саме з такий локальних перемог, що деморалізують рашитсів, і складається воєдино перемога на кожному напрямку лінії бойового зіткнення.
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17.05.2024 18:07 Ответить
Згоден на всі 1000! Кулеметнику і команді, (він не один там спрацював) треба дати високі нагороди. Кацапури не скоро захочуть там пройти ще раз.
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17.05.2024 23:18 Ответить
Азов це спадкоємці запорізьких козаків! Слава Україні!
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17.05.2024 18:12 Ответить
12,7 из человека делает кусок говна. Куски мяса во все стороны летят.
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17.05.2024 18:13 Ответить
Было видео из орка 30 мм снаряд вынимали из бедра. И ничего, разве что если инфекцию потом поймал
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17.05.2024 21:20 Ответить
На "ізльоті"? Коли він просто "впав"? А кулемет бив з відстані метрів 50 - не більше Він в людині робить дірку в кулак величиною!
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18.05.2024 09:21 Ответить
Да, скорее всего на излёте. Но в бедро вошёл полностью, с головой+ 3-4 см
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18.05.2024 11:28 Ответить
Орки це ж не люди,воно з відірваною головою ще з пів-години бігати буде,як курка...
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18.05.2024 11:17 Ответить
30 мм снаряд на полной скорости в нем бы не остановился.
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18.05.2024 13:33 Ответить
красивое
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17.05.2024 18:16 Ответить
Курва, браунинг це не советске гімно, тіпа РПК чи ДШК, це настояща кацапокосарка
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17.05.2024 18:19 Ответить
так у ДШК також 12,7 мм, дірки робить не погані.
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17.05.2024 18:48 Ответить
Нє..уй шастать!!! Молодець!!!
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17.05.2024 18:30 Ответить
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є
А лента набої поспішно подає

Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай
Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай

А ворог атакує і преться щосил
Юнак-кулеметник їх вправно косив…
….
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17.05.2024 18:34 Ответить
Анальгин для кацапа , без рецепта.
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17.05.2024 18:34 Ответить
- Здєсь кто-нібуть єсть? Так, так, так, - відповів кулемет.
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17.05.2024 18:39 Ответить
Яка краса-українському кулеметнику респект...
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17.05.2024 18:43 Ответить
Ніхера собі!!! Бонус для кулеметника....
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17.05.2024 18:45 Ответить
Кулеметнику пощастило що пташка наша
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17.05.2024 18:48 Ответить
А, ті що за посадкою?
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17.05.2024 19:40 Ответить
Прогулянка лісосмугою........
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17.05.2024 19:48 Ответить
Красавчик!
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17.05.2024 20:23 Ответить
За такий бій, за грамотну організацію бою, кулеметник заслуговує на дуже високу нагороду.
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17.05.2024 21:30 Ответить
Довго просився у коротку відпустку додому. То, мабудь, комбат на цей раз не відмовить.
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17.05.2024 23:25 Ответить
збс
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17.05.2024 23:10 Ответить
Шобы кацапов конкретно вставило, нужно говорить за.бца...
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18.05.2024 16:27 Ответить
дай Боже здоровя нашому воїну
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17.05.2024 23:35 Ответить
😎🤙
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18.05.2024 15:20 Ответить
ТАК ЕГО МОЖНО УЖЕ ДЕМБЕЛЬНУТЬ !)
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18.05.2024 15:31 Ответить
НЕОБХОДИМО РАССЧИТАТЬ СКОЛЬКО РОССИЯН ДОЛЖЕН УБИТЬ ОДИН УКРАИНЕЦ, В ПЛОТЬ ДО ПРЕЗИДЕНТА !!!
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18.05.2024 15:33 Ответить
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну!
Паглядаў на дзяўчыну
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18.05.2024 16:15 Ответить
Бг-ггг... если бы наш кулеметнык был в кацапформе, то его можно было бы принять за ведущего. Отож не дывно, що з першокулею вылягла вся колона кацапiв. Каароч , нужно всегда кулемтнику оказываться в нужном месте в нужный час. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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18.05.2024 16:25 Ответить
Отдать должное, влучний кулеметник. Кацапы даже не среагировали.
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18.05.2024 16:32 Ответить
Молодець! Слава Герою!
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18.05.2024 21:37 Ответить
 
 