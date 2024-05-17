Пулеметчик в упор уничтожает вражескую группу из не менее 10 оккупантов. ВИДЕО

Пулеметчик 3-й ОШБ почти вплотную расстрелял вражескую штурмовую группу, в которую входило не менее десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной и неожиданной для врага атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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