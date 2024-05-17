Пулеметчик в упор уничтожает вражескую группу из не менее 10 оккупантов. ВИДЕО
Пулеметчик 3-й ОШБ почти вплотную расстрелял вражескую штурмовую группу, в которую входило не менее десятка оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной и неожиданной для врага атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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"Я подарю вам Браунинг !"
"Нет, не нада.... ой !" 😂👍
- Да, - шептал Остап. - Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.
- Не надо, - твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. (с)
Відчули різницю в калібрі 😂👍
"M2 был разработан в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/Browning_M1921 Browning M1921 , который начал проектироваться на завершающей стадии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны"
- що, а тут ще й гроші дають? Я думав, що Браунінг дали і крутись як хочеш
Точно. У нас ТЦК в бусиках сейчас специально берут с собой "собаку с милицией", потому что стоит только на любом светофоре остановится как двери в машину выламывает толпа и начинают пихаться в салон, кидаться смартфонами с криками заберите меня на полигон. Некоторые даже в азарте до эпилептических припадков доходят
12 мм впритул і з кацапського БТРа друшлаг зробить 😂👍
Тільки одне зауваження: не марлієві труси, а мереживні боягузи.
-1700 за добу
Створити замасковану вогневу позицію за наявності перманентної аеророзвідки супротивника, нелеко. Але це наш кулеметний розрахунок зробив. При цьому, саме на тій ділянці, на якій ворожа ДРГ чи штурмова група намагалась просочитись.
Саме з такий локальних перемог, що деморалізують рашитсів, і складається воєдино перемога на кожному напрямку лінії бойового зіткнення.
А лента набої поспішно подає
Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай
Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай
А ворог атакує і преться щосил
Юнак-кулеметник їх вправно косив…
….
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну!
Паглядаў на дзяўчыну