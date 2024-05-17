Кулеметник впритул знищує ворожу групу із щонайменше 10 окупантів. ВIДЕО

Кулеметник 3-ї ОШБ майже впритул розстріляв ворожу штурмову групу, до якої входило щонайменше десяток окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної і неочікуваної для ворога атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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