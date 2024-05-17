УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13071 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
30 093 94

Кулеметник впритул знищує ворожу групу із щонайменше 10 окупантів. ВIДЕО

Кулеметник 3-ї ОШБ майже впритул розстріляв ворожу штурмову групу, до якої входило щонайменше десяток окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної і неочікуваної для ворога атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції та ліквідували сотню окупантів: "Ого, ти вже розпух, а цей взагалі на горилу схожий". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) 3 Окрема штурмова бригада (431)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Нежданчик
показати весь коментар
17.05.2024 17:06
+38
І всі десятеро нарешті досягли цілі СВО.
показати весь коментар
17.05.2024 17:10
+34
Молодець, і так усіх їх треба знищити!
показати весь коментар
17.05.2024 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нежданчик
показати весь коментар
17.05.2024 17:06 Відповісти
Малчікі в камуфляжніх трусіках. Туристи. Вони хотіли зняти як гуска сі́ра (Anser anser) яйця насиджують. А злі афро-жидо нацо-апартеїдівці їх 50 BMG нафаршували.
показати весь коментар
17.05.2024 17:33 Відповісти
Яка краса!
показати весь коментар
17.05.2024 17:45 Відповісти
Ой!
"Я подарю вам Браунинг !"
"Нет, не нада.... ой !" 😂👍
показати весь коментар
17.05.2024 17:57 Відповісти
- Мы рады, - продолжал Остап, - встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.

- Да, - шептал Остап. - Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.

- Не надо, - твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. (с)
показати весь коментар
17.05.2024 19:06 Відповісти
Молодець, і так усіх їх треба знищити!
показати весь коментар
17.05.2024 17:08 Відповісти
Головне вдало розташуватися на шляху кідарасів до пакєтів.
показати весь коментар
17.05.2024 17:09 Відповісти
Красунчик ✌
показати весь коментар
17.05.2024 17:09 Відповісти
А какая разница оркам спереди пулеметы и сзади пулеметы.
показати весь коментар
17.05.2024 17:09 Відповісти
Позаду покемони, а попереду - Браунінг.

Відчули різницю в калібрі 😂👍
показати весь коментар
17.05.2024 17:59 Відповісти
І всі десятеро нарешті досягли цілі СВО.
показати весь коментар
17.05.2024 17:10 Відповісти
А як там п…ри зовні посадки?
показати весь коментар
17.05.2024 17:10 Відповісти
12 мм візьме й тих що за кущами 😂👍
показати весь коментар
17.05.2024 18:00 Відповісти
Там за посадкою йшла группа. Без підтримки могли закидати гранатами.
показати весь коментар
17.05.2024 17:11 Відповісти
Ну от дивився б і дивися....
показати весь коментар
17.05.2024 17:12 Відповісти
CВОлочі пішли до пекла.
показати весь коментар
17.05.2024 17:14 Відповісти
близенько підпустив.
показати весь коментар
17.05.2024 17:18 Відповісти
"Дід Браунінг" покарав "внучков" Насмерть! "А хай не ходять, де не слід!"

"M2 был разработан в https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/Browning_M1921 Browning M1921 , который начал проектироваться на завершающей стадии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны"
показати весь коментар
18.05.2024 09:16 Відповісти
Ціність життя в мордорі нище плінтуса,ми воюємо проти зомбі в прямому значені слова.
показати весь коментар
17.05.2024 17:20 Відповісти
У кулеметника крепка нервова система, ЗСУ і Україна в цілому має красивий результат, а родини орків отримають виплати і лади так як трупи майже неушкоджені.
показати весь коментар
17.05.2024 17:22 Відповісти
Не отримають, бо щури поїдять. Виносити вже нікому.
показати весь коментар
17.05.2024 17:49 Відповісти
Патєрь нєт. Патом всє сталі і пашлі на штурм. Ето всьо фєйк.
показати весь коментар
17.05.2024 17:22 Відповісти
нерви в кулеметника як нєржавєйка
показати весь коментар
17.05.2024 17:24 Відповісти
Круто он их скосил, аж самому захотелось оказаться на его месте.
показати весь коментар
17.05.2024 17:24 Відповісти
После этого ролика должна быть надпись - "Хочешь также? Приходи в ТЦК или ожидай нашего бусика возле любого оживленного перерестка"
показати весь коментар
17.05.2024 17:36 Відповісти
А Браунінг одразу видають.... ? 😂
показати весь коментар
17.05.2024 18:01 Відповісти
- рядовий, а чому ви за грошовим забезпеченням вже півроку не приходите?
- що, а тут ще й гроші дають? Я думав, що Браунінг дали і крутись як хочеш
показати весь коментар
17.05.2024 18:09 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 18:35 Відповісти
Вы росбот или полезный идиот? Только рос пропаганда форсит, что в Украине по всюду хватают людей и пакуют в бусики, а на деле, таких попавших на видео случаев, не на берется и с пол сотни, а значит их всего пара сотен, и это за 2.5 года войны, что очень мало. Так что, все это можно объяснить действиями отдельных ТЦК-ашных уродов и возможно подработкой на врага для создания нужной картинки. Что же до меня, еще ни разу не сталкивался с ТЦК на перекрестке, да и где либо еще, и думаю так у большинства людей, хотя после принятого закона об ужесточения мобилизации, таких случаев станет больше.
показати весь коментар
17.05.2024 18:59 Відповісти
Только рос пропаганда форсит, что в Украине по всюду хватают людей и пакуют в бусики

Точно. У нас ТЦК в бусиках сейчас специально берут с собой "собаку с милицией", потому что стоит только на любом светофоре остановится как двери в машину выламывает толпа и начинают пихаться в салон, кидаться смартфонами с криками заберите меня на полигон. Некоторые даже в азарте до эпилептических припадков доходят
показати весь коментар
17.05.2024 19:02 Відповісти
«Можем повторіть».)
показати весь коментар
18.05.2024 08:20 Відповісти
Такая красота. Зачем видео оборвали?
показати весь коментар
17.05.2024 17:24 Відповісти
Спробуй сам додуматися
показати весь коментар
17.05.2024 21:58 Відповісти
кулеметник Ганс прокрутив нового диска ))
показати весь коментар
17.05.2024 17:28 Відповісти
Десять нєгрітят.
показати весь коментар
17.05.2024 17:29 Відповісти
Рашинят
показати весь коментар
17.05.2024 22:42 Відповісти
Ефектно. Десять російських баб вмить стали мільйонерками
показати весь коментар
17.05.2024 17:31 Відповісти
Ото навряд. 50 BMG в упор. 20 000 Дж. Навряд то что лишилося хтось позбирає та відправить до хати. "Прапалі бєз вєсті".
показати весь коментар
18.05.2024 11:01 Відповісти
Гарно так насипав...Потерь нет
показати весь коментар
17.05.2024 17:34 Відповісти
Звьоздочкі в ряд, косточкі в ряд ...
показати весь коментар
17.05.2024 17:39 Відповісти
Після 12 мм ні звьоздочєк, ні косточьєк - одні лахміття
показати весь коментар
17.05.2024 18:03 Відповісти
Тоді виростуть в ряд нові кущі.
показати весь коментар
17.05.2024 18:10 Відповісти
Роги,рила й хвости із земельки стирчать , там здохли й смердять десять свинособак...Це їх до кабздона відправив український козак !
показати весь коментар
18.05.2024 11:09 Відповісти
Якщо там браунінг 50 калібру, то після нього кількість лаптеногіх можна множити на десять ))
показати весь коментар
17.05.2024 17:42 Відповісти
Они же в бронежилетах. Непонятно.
показати весь коментар
17.05.2024 17:44 Відповісти
Їх "бронежилети" для цього кулемета - що сітцевий бюсгалтер!
показати весь коментар
17.05.2024 17:49 Відповісти
+💯!

12 мм впритул і з кацапського БТРа друшлаг зробить 😂👍
показати весь коментар
17.05.2024 18:04 Відповісти
Який бронежелет розрахований на ось це?
показати весь коментар
17.05.2024 18:07 Відповісти
Рашистам не нужен броник. У них голова не в виде пенька, а самый настоящий пенек.
показати весь коментар
17.05.2024 22:45 Відповісти
12,7 мм, Браунінг м2, рве броніки як марлієві труси))
показати весь коментар
17.05.2024 18:44 Відповісти

Тільки одне зауваження: не марлієві труси, а мереживні боягузи.
показати весь коментар
18.05.2024 14:22 Відповісти
десять грамов в сєдце прінєслі успех...дрг уснула на глазах у всех!
показати весь коментар
17.05.2024 17:46 Відповісти
12 мм це не 10 грм. це - стопарик, ну або чарочка на п'ятдесят 😂💓
показати весь коментар
17.05.2024 18:06 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 17:52 Відповісти
Кулеметник добре замаскував свою позицію ,для "туристів "нежданчик ,все відділення лягло від однієї черги.
показати весь коментар
17.05.2024 17:56 Відповісти
Ну це просто пісня.
показати весь коментар
17.05.2024 17:58 Відповісти
це хто не розуміє звідки :
-1700 за добу
показати весь коментар
17.05.2024 18:03 Відповісти
Ураження ворога із засідки - найефективніший вид бою і спосіб його знищення.
Створити замасковану вогневу позицію за наявності перманентної аеророзвідки супротивника, нелеко. Але це наш кулеметний розрахунок зробив. При цьому, саме на тій ділянці, на якій ворожа ДРГ чи штурмова група намагалась просочитись.
Саме з такий локальних перемог, що деморалізують рашитсів, і складається воєдино перемога на кожному напрямку лінії бойового зіткнення.
показати весь коментар
17.05.2024 18:07 Відповісти
Згоден на всі 1000! Кулеметнику і команді, (він не один там спрацював) треба дати високі нагороди. Кацапури не скоро захочуть там пройти ще раз.
показати весь коментар
17.05.2024 23:18 Відповісти
Азов це спадкоємці запорізьких козаків! Слава Україні!
показати весь коментар
17.05.2024 18:12 Відповісти
12,7 из человека делает кусок говна. Куски мяса во все стороны летят.
показати весь коментар
17.05.2024 18:13 Відповісти
Было видео из орка 30 мм снаряд вынимали из бедра. И ничего, разве что если инфекцию потом поймал
показати весь коментар
17.05.2024 21:20 Відповісти
На "ізльоті"? Коли він просто "впав"? А кулемет бив з відстані метрів 50 - не більше Він в людині робить дірку в кулак величиною!
показати весь коментар
18.05.2024 09:21 Відповісти
Да, скорее всего на излёте. Но в бедро вошёл полностью, с головой+ 3-4 см
показати весь коментар
18.05.2024 11:28 Відповісти
Орки це ж не люди,воно з відірваною головою ще з пів-години бігати буде,як курка...
показати весь коментар
18.05.2024 11:17 Відповісти
30 мм снаряд на полной скорости в нем бы не остановился.
показати весь коментар
18.05.2024 13:33 Відповісти
красивое
показати весь коментар
17.05.2024 18:16 Відповісти
Курва, браунинг це не советске гімно, тіпа РПК чи ДШК, це настояща кацапокосарка
показати весь коментар
17.05.2024 18:19 Відповісти
так у ДШК також 12,7 мм, дірки робить не погані.
показати весь коментар
17.05.2024 18:48 Відповісти
Нє..уй шастать!!! Молодець!!!
показати весь коментар
17.05.2024 18:30 Відповісти
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є
А лента набої поспішно подає

Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай
Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай

А ворог атакує і преться щосил
Юнак-кулеметник їх вправно косив…
….
показати весь коментар
17.05.2024 18:34 Відповісти
Анальгин для кацапа , без рецепта.
показати весь коментар
17.05.2024 18:34 Відповісти
- Здєсь кто-нібуть єсть? Так, так, так, - відповів кулемет.
показати весь коментар
17.05.2024 18:39 Відповісти
Яка краса-українському кулеметнику респект...
показати весь коментар
17.05.2024 18:43 Відповісти
Ніхера собі!!! Бонус для кулеметника....
показати весь коментар
17.05.2024 18:45 Відповісти
Кулеметнику пощастило що пташка наша
показати весь коментар
17.05.2024 18:48 Відповісти
А, ті що за посадкою?
показати весь коментар
17.05.2024 19:40 Відповісти
Прогулянка лісосмугою........
показати весь коментар
17.05.2024 19:48 Відповісти
Красавчик!
показати весь коментар
17.05.2024 20:23 Відповісти
За такий бій, за грамотну організацію бою, кулеметник заслуговує на дуже високу нагороду.
показати весь коментар
17.05.2024 21:30 Відповісти
Довго просився у коротку відпустку додому. То, мабудь, комбат на цей раз не відмовить.
показати весь коментар
17.05.2024 23:25 Відповісти
збс
показати весь коментар
17.05.2024 23:10 Відповісти
Шобы кацапов конкретно вставило, нужно говорить за.бца...
показати весь коментар
18.05.2024 16:27 Відповісти
дай Боже здоровя нашому воїну
показати весь коментар
17.05.2024 23:35 Відповісти
😎🤙
показати весь коментар
18.05.2024 15:20 Відповісти
ТАК ЕГО МОЖНО УЖЕ ДЕМБЕЛЬНУТЬ !)
показати весь коментар
18.05.2024 15:31 Відповісти
НЕОБХОДИМО РАССЧИТАТЬ СКОЛЬКО РОССИЯН ДОЛЖЕН УБИТЬ ОДИН УКРАИНЕЦ, В ПЛОТЬ ДО ПРЕЗИДЕНТА !!!
показати весь коментар
18.05.2024 15:33 Відповісти
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну
Касiў Ясь канюшыну!
Паглядаў на дзяўчыну
показати весь коментар
18.05.2024 16:15 Відповісти
Бг-ггг... если бы наш кулеметнык был в кацапформе, то его можно было бы принять за ведущего. Отож не дывно, що з першокулею вылягла вся колона кацапiв. Каароч , нужно всегда кулемтнику оказываться в нужном месте в нужный час. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
показати весь коментар
18.05.2024 16:25 Відповісти
Отдать должное, влучний кулеметник. Кацапы даже не среагировали.
показати весь коментар
18.05.2024 16:32 Відповісти
Молодець! Слава Герою!
показати весь коментар
18.05.2024 21:37 Відповісти
 
 