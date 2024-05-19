Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне. ВИДЕО
В День памяти жертв политических репрессий президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в телеграм-канале в воскресенье.
"Сегодня мы чтим память миллионов людей, которые были убиты тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были забраны у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для следующих поколений...
Сегодня в Быковнянском лесу мы вспоминаем всех жертв советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашей битве сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма.
Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше почтение и благодарность всем, кто защищает жизнь", - подчеркнул президент.
Напомним, именно Быковнянский лес под Киевом на протяжении 1937-1941 годов был местом, где тайно хоронили тех, кого сотрудники НКВД расстреливали в киевских тюрьмах. Это крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий.
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все тому що не було люстрації і ні майдан 2004 і ні майдан 2013 не змогли пролюструвати політ еліту.
новий президент повинен , як тільки вступить у посаду повинен провести тотальну люстрацію , і хто має московське коріння і нквс коріння не повинні бути допущеними до державних посад взагалі
але ж хто це зробить , система сама себе не уріже тут повинно бути рішення
На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.
Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.
У Києві в усіх 13 округах перемогли кандидати від партії "Слуга народу".
17-й округ розташований https://www.chesno.org/post/3375/ на Оболоні . Переможницею там стала висуванка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, що має медичну освіту. Вона одержала 38,4% голосів виборців.
- Где моя первая леди? Я трахнул ее лет в семнадцать, где она сейчас - уй ее знает!
Тай що знає зараз крім назви?
Прывёўшы такія разлікі Хадаркоўскі запытаўся: «Як загадаеце ваяваць?»
«Пры такім раскладзе паставак і сіл Украіна да канца года страціць Харкаў. Да сярэдзіны наступнага года - Адэсу. Суадносіны сіл стануць 10-12 да 1 да канца 2025 года. Да сярэдзіны 2026 года Украіна працягне толькі партызанскую вайну, а https://nashaniva.com/226940 Львоў захаваецца, калі туды ўвойдуць войскі НАТА ў асобе Польшчы», - прагназуе ён.
Хадаркоўскі акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што ён прывёў найлепшы сцэнарый, які прадугледжвае працяг гераічнага супраціўлення ВСУ, нягледзячы на безнадзейнасць сітуацыі. Інакш, лічыць прадпрымальнік, усё адбудзецца хутчэй. Пры гэтым штурмаваць буйныя гарады ніхто не будзе, бо без забеспячэння яны не ўяўляюць пагрозы. Це прогноз Ходорковского,зроблений в Німеччині,який обговорюють наші палуночниє "сябри"...
https://nashaniva.com/343074
ПС. Мій висновок виходить від тих звернень на збори ліків, операції, асістенцію тих хто дав можливість знімати таки гарні зворушливі відєо. Адже як я пам'ятаю статтю в, ... Увага! В КОНСТИТУЦІЇ України, надання безкоштовної мед допомоги ніхто не відміняв. А воно чомусь не так.
«Ой як весело команді , що брала участь у фотосесії Vogue. На місці трагедії де загинули багато наших воїнів . Всіх аж зашкірило. Згадайте виступ Кварталу де «горіла хата, палала...» і де висміювали «сеньйора Голодомора». Один із авторів тих текстів зараз перед вами на світлині. Тому я також вважаю усе це кодло, включаючи всесвітньо відому фотографіню, бидлом», - такі відгуки можна зустріти у Facebook.
Отак, мабуть, із Биківнею.
Мразоти