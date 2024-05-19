Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне. ВИДЕО

В День памяти жертв политических репрессий президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в телеграм-канале в воскресенье.

"Сегодня мы чтим память миллионов людей, которые были убиты тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были забраны у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для следующих поколений...



Сегодня в Быковнянском лесу мы вспоминаем всех жертв советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашей битве сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма.



Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше почтение и благодарность всем, кто защищает жизнь", - подчеркнул президент.

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Напомним, именно Быковнянский лес под Киевом на протяжении 1937-1941 годов был местом, где тайно хоронили тех, кого сотрудники НКВД расстреливали в киевских тюрьмах. Это крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий.