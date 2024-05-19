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Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне. ВИДЕО

В День памяти жертв политических репрессий президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в телеграм-канале в воскресенье.

"Сегодня мы чтим память миллионов людей, которые были убиты тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были забраны у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для следующих поколений...

Сегодня в Быковнянском лесу мы вспоминаем всех жертв советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашей битве сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма.

Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше почтение и благодарность всем, кто защищает жизнь", - подчеркнул президент.

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Напомним, именно Быковнянский лес под Киевом на протяжении 1937-1941 годов был местом, где тайно хоронили тех, кого сотрудники НКВД расстреливали в киевских тюрьмах. Это крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) репрессии (2767) Быковня (24)


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Топ комментарии
+53
лицеміри-ліцедєї, не забудьте провідати Червінського, він поки що ще живий у ваших буцигарнях..
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19.05.2024 14:09
+45
Ніхто не забув про синьора-голодомора, так що тепер можеш скільки завгодно сракою крутити лицемірний покидьку!
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19.05.2024 14:11
+35
Свободу політв"язню Роману Червінському! Зеленського з Єрмаком під суд за держзраду та політичні репресії! ЗЕ НПХ!
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19.05.2024 14:10
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лицеміри-ліцедєї, не забудьте провідати Червінського, він поки що ще живий у ваших буцигарнях..
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19.05.2024 14:09 Ответить
політична еліта України , починаючи з 91 року в більшості своїй це діти і внуки нквс -ників ...
все тому що не було люстрації і ні майдан 2004 і ні майдан 2013 не змогли пролюструвати політ еліту.

новий президент повинен , як тільки вступить у посаду повинен провести тотальну люстрацію , і хто має московське коріння і нквс коріння не повинні бути допущеними до державних посад взагалі
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19.05.2024 15:54 Ответить
На фіг нам ті "президенти"? Народ голосує за бандитів і клоунів. Мажоритарка (150 місць) і більшість в ВР висуває свого премєра.
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19.05.2024 16:54 Ответить
безумовно президент з такими надповноваженнями , як показує наша історія схильний до узурпативності влади і це небезпечно, раз на 4 роки премʼєр і дешевше і швидше і доцільніше...
але ж хто це зробить , система сама себе не уріже тут повинно бути рішення
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19.05.2024 17:03 Ответить
Вибори за партійними списками в загальнодержавному окрузі це фарс. Тільки мажоритарка - вибори виключно за місцем проживання з можливістю відкликати обранця якщо той "зажерся" не виконує обов'язків, або взагалі, як "зелене гівно" на роботу не ходить. Теж саме з заміною прем'єра який втратив підтримку більшості в ВР. Прем'єрів можна міняти декілька разів на рік... Ми ось зараз бездарне чмо не можемо прибрати без всенародних виборів, які не можемо провести під час війни.
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19.05.2024 17:14 Ответить
Погоджуюсь на всі сто, але система буде чинити опір , адже при такій ситуації олігархічний тип правління Україною зникне, а все що неможливо довести легальність походження репатріовано
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19.05.2024 18:33 Ответить
Ага, розкажи нам про "раз на 4 роки премʼєр і дешевше і швидше і доцільніше..." і як це вплинуло на ту ж жабу Меркель чи на Вітю-колобка з мад'ярщини.
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19.05.2024 18:38 Ответить
Вони в ЄС і НАТО, а ми "бампер"...
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19.05.2024 19:00 Ответить
Це може ти "бампер", а комент був про зовсім інше. Не переводь стрєлки на іншу тему.
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19.05.2024 21:12 Ответить
"бездарне чмо". Забули додати вороже.
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19.05.2024 20:07 Ответить
Безугла пройша по мажоритаці. На виборчій дільниці у Києві. Мабуть, кияни пожартували.
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19.05.2024 17:42 Ответить
Не кияни, а дебіли з жлоболоні.
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19.05.2024 17:49 Ответить
Як проголосував Київ?

На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.

Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.

У Києві в усіх 13 округах перемогли кандидати від партії "Слуга народу".


17-й округ розташований https://www.chesno.org/post/3375/ на Оболоні . Переможницею там стала висуванка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, що має медичну освіту. Вона одержала 38,4% голосів виборців.
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19.05.2024 19:37 Ответить
Ще раз. Жлоболонь, а не Київ..і не треба болт використовувати.
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19.05.2024 19:39 Ответить
Ну хоть тут без Андрія Борисовича...
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19.05.2024 14:09 Ответить
У Андрея Борисовича сегодня сеанс связи, недосуг.
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19.05.2024 15:06 Ответить
Свободу політв"язню Роману Червінському! Зеленського з Єрмаком під суд за держзраду та політичні репресії! ЗЕ НПХ!
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19.05.2024 14:10 Ответить
Ніхто не забув про синьора-голодомора, так що тепер можеш скільки завгодно сракою крутити лицемірний покидьку!
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19.05.2024 14:11 Ответить
Тепер таких місць по всій Україні безліч, куди не поїде найвеличніший є де покласти квіти і повспівчувати. І всьому цьому винен український народ, який в 2019 році вибрав пісюніста з безуглою командою арихімій, єрмаків та стефанчуків.
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19.05.2024 14:15 Ответить
Однією рукою вшановуємо жертв репресій іншою закриваємо рота незгодним з "політикою партії", відкриваємо "липові" справи Ротом говоримо одне, дії говорять про інше Головне не забути за що бореться Україна
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19.05.2024 14:15 Ответить
Зеленський вперше в житті дізнався щось про Биківню і що воно таке. Хоч якийсь позитив
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19.05.2024 14:21 Ответить
Отой ліцемір-утирок шо у футболці коляру олива та ота смердяща зіпсованою скумбрію безбарьєрна дрянь там були зайвими.
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19.05.2024 14:23 Ответить
Згадав одного кіноперсонажа:
- Где моя первая леди? Я трахнул ее лет в семнадцать, где она сейчас - уй ее знает!
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19.05.2024 14:25 Ответить
Ви мене випередили, я хотів задати питання, а чи знало оце створіння взагалі хоч щось про Биківню?

Тай що знає зараз крім назви?
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19.05.2024 14:25 Ответить
Чому там людей немає крім нього з ледєю?
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19.05.2024 14:26 Ответить
А раптом у натовпі письменник....
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19.05.2024 14:56 Ответить
Нехоче палкого кохання від "прихильників"
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19.05.2024 15:17 Ответить
За кожною сосною сховадись "антісєміти"...
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19.05.2024 17:17 Ответить
Калі ў пачатку вайны суадносіны насельніцтва Украіны і Расіі складала 40 мільёнаў да 142 мільёнаў, ці 3,5 да 1, то цяпер яно - 7 да 1».

Прывёўшы такія разлікі Хадаркоўскі запытаўся: «Як загадаеце ваяваць?»

«Пры такім раскладзе паставак і сіл Украіна да канца года страціць Харкаў. Да сярэдзіны наступнага года - Адэсу. Суадносіны сіл стануць 10-12 да 1 да канца 2025 года. Да сярэдзіны 2026 года Украіна працягне толькі партызанскую вайну, а https://nashaniva.com/226940 Львоў захаваецца, калі туды ўвойдуць войскі НАТА ў асобе Польшчы», - прагназуе ён.

Хадаркоўскі акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што ён прывёў найлепшы сцэнарый, які прадугледжвае працяг гераічнага супраціўлення ВСУ, нягледзячы на безнадзейнасць сітуацыі. Інакш, лічыць прадпрымальнік, усё адбудзецца хутчэй. Пры гэтым штурмаваць буйныя гарады ніхто не будзе, бо без забеспячэння яны не ўяўляюць пагрозы. Це прогноз Ходорковского,зроблений в Німеччині,який обговорюють наші палуночниє "сябри"...
https://nashaniva.com/343074
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19.05.2024 14:35 Ответить
Перша леді??? В неї що, чоловік лорд?
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19.05.2024 14:39 Ответить
Якщо "скумбрія по 8" "перша леді" то хто тоді "друга", "третя"? Щось нікого крім безуглої, верещук і трєтьяковой пригадати не можу. "Арістократкі" арєстовіча...*****...
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19.05.2024 14:44 Ответить
Ні. 4-разовий ухилянт.
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19.05.2024 20:24 Ответить
Гарне відео що тут казати. Якби його "перша леді" ще б переймалася станом поранених і інвалідів, як то було завжди в історії людства, то можна було би напевно назвати її першою. А так Ленка залишиться Скумбрією.
ПС. Мій висновок виходить від тих звернень на збори ліків, операції, асістенцію тих хто дав можливість знімати таки гарні зворушливі відєо. Адже як я пам'ятаю статтю в, ... Увага! В КОНСТИТУЦІЇ України, надання безкоштовної мед допомоги ніхто не відміняв. А воно чомусь не так.
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19.05.2024 14:41 Ответить
Це якийсь янелохівський оксюмарон….
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19.05.2024 14:42 Ответить
ти кричиш прямо,як Сімонян і Скабеева! Маладец,йди отримай тульський пряник,заслужила!
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19.05.2024 14:47 Ответить
Навпаки, це ти на них схожий!
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19.05.2024 15:18 Ответить
Дайте мені відповідь на звичайні питання: чому перша ***** живе закордоном? Чому діти презедента живуть закордоном? Чому 20-річна донька президента не допомагає на передовій, як це зараз роблять її ровесники?
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19.05.2024 14:49 Ответить
"...саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937-1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в'язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій." Не найбільше! Є ще "Бабин Яр!" (1919-1941) який жидобільшовики "прихватизували" під свою антиукраїнську пропаганду. Якщо там провести розкопки то правду вже не вдасться приховувати.
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19.05.2024 14:54 Ответить
Що тут вдієш. Любить чоловік по пам'ятним місцям час проводити. Розглядає мурали. Може десь уявляє як буде стояти вилитий з бронзи.. І такий невеличкий мангал десь ближче до мішка с зерном. І напис він допомагав всьому світу робити локшину і ніколи її не бракувало для вільного народу.
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19.05.2024 14:56 Ответить
Тупорилий ішак, як завжди грає роль. Це чмо зеленого поняття не має чого воно туди прийшло і кого воно вшановує. Свободу Червінському!
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19.05.2024 15:16 Ответить
А що "перша леді" тут вшановувала?

«Ой як весело команді , що брала участь у фотосесії Vogue. На місці трагедії де загинули багато наших воїнів . Всіх аж зашкірило. Згадайте виступ Кварталу де «горіла хата, палала...» і де висміювали «сеньйора Голодомора». Один із авторів тих текстів зараз перед вами на світлині. Тому я також вважаю усе це кодло, включаючи всесвітньо відому фотографіню, бидлом», - такі відгуки можна зустріти у Facebook.
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19.05.2024 15:25 Ответить
Трагедія, а їм смішно.
Отак, мабуть, із Биківнею.
Мразоти
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19.05.2024 16:24 Ответить
Зебіла і скумбрію з усім їх виводком - стерти...!
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19.05.2024 16:49 Ответить
А може вже час почати відвідувати постраждалих від теперішньої влади??!!
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19.05.2024 22:19 Ответить
Зелені послідовники ригів продовжують ідеї своїх більшовицьких дідів.
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20.05.2024 04:08 Ответить
 
 