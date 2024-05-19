Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв політичних репресій у Биківні. ВIДЕО

У День пам’яті жертв політичних репресій Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент написав у телеграм-каналі у неділю.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь…



Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму.



Вічна пам’ять усім жертвам радянських репресій! І наша шана і вдячність усім, хто захищає життя", - наголосив Президент.

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Нагадаємо, саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937–1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій.