Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв політичних репресій у Биківні. ВIДЕО
У День пам’яті жертв політичних репресій Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент написав у телеграм-каналі у неділю.
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь…
Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму.
Вічна пам’ять усім жертвам радянських репресій! І наша шана і вдячність усім, хто захищає життя", - наголосив Президент.
Нагадаємо, саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937–1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій.
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все тому що не було люстрації і ні майдан 2004 і ні майдан 2013 не змогли пролюструвати політ еліту.
новий президент повинен , як тільки вступить у посаду повинен провести тотальну люстрацію , і хто має московське коріння і нквс коріння не повинні бути допущеними до державних посад взагалі
але ж хто це зробить , система сама себе не уріже тут повинно бути рішення
На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.
Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.
У Києві в усіх 13 округах перемогли кандидати від партії "Слуга народу".
17-й округ розташований https://www.chesno.org/post/3375/ на Оболоні . Переможницею там стала висуванка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, що має медичну освіту. Вона одержала 38,4% голосів виборців.
- Где моя первая леди? Я трахнул ее лет в семнадцать, где она сейчас - уй ее знает!
Тай що знає зараз крім назви?
Прывёўшы такія разлікі Хадаркоўскі запытаўся: «Як загадаеце ваяваць?»
«Пры такім раскладзе паставак і сіл Украіна да канца года страціць Харкаў. Да сярэдзіны наступнага года - Адэсу. Суадносіны сіл стануць 10-12 да 1 да канца 2025 года. Да сярэдзіны 2026 года Украіна працягне толькі партызанскую вайну, а https://nashaniva.com/226940 Львоў захаваецца, калі туды ўвойдуць войскі НАТА ў асобе Польшчы», - прагназуе ён.
Хадаркоўскі акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што ён прывёў найлепшы сцэнарый, які прадугледжвае працяг гераічнага супраціўлення ВСУ, нягледзячы на безнадзейнасць сітуацыі. Інакш, лічыць прадпрымальнік, усё адбудзецца хутчэй. Пры гэтым штурмаваць буйныя гарады ніхто не будзе, бо без забеспячэння яны не ўяўляюць пагрозы. Це прогноз Ходорковского,зроблений в Німеччині,який обговорюють наші палуночниє "сябри"...
https://nashaniva.com/343074
ПС. Мій висновок виходить від тих звернень на збори ліків, операції, асістенцію тих хто дав можливість знімати таки гарні зворушливі відєо. Адже як я пам'ятаю статтю в, ... Увага! В КОНСТИТУЦІЇ України, надання безкоштовної мед допомоги ніхто не відміняв. А воно чомусь не так.
«Ой як весело команді , що брала участь у фотосесії Vogue. На місці трагедії де загинули багато наших воїнів . Всіх аж зашкірило. Згадайте виступ Кварталу де «горіла хата, палала...» і де висміювали «сеньйора Голодомора». Один із авторів тих текстів зараз перед вами на світлині. Тому я також вважаю усе це кодло, включаючи всесвітньо відому фотографіню, бидлом», - такі відгуки можна зустріти у Facebook.
Отак, мабуть, із Биківнею.
Мразоти