Свободному миру до сих пор не хватает оперативности в вопросах обеспечения Украины ПВО и перехода наших Воздушных сил на F-16, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский призвал союзников ускорить поставки в Украину новых систем ПВО и самолетов F-16.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Говорил сегодня с Главкомом по ситуации, в частности, на донецких направлениях, на Харьковщине. Всюду сохраняем контроль.

Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцы на Харьковщине, и в других местах боев. Это вновь и вновь возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин. А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты.

К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает. Но имеем все же перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, как Сумы и другие. Спасибо всем партнерам, которые понимают эту нашу потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне.

У Путина нет ничего, кроме террора. Это основа его возможностей. И каждое ограничение террористического потенциала России - это принуждение России к миру. Наше оружие ради защиты украинских позиций, наши совместные дипломатические усилия ради Формулы мира, наша работа ради юридической ответственности России за войну - все это приближает мир", - сказал Зеленский.

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