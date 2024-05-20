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Свободному миру до сих пор не хватает оперативности в вопросах обеспечения Украины ПВО и перехода наших Воздушных сил на F-16, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский призвал союзников ускорить поставки в Украину новых систем ПВО и самолетов F-16.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Говорил сегодня с Главкомом по ситуации, в частности, на донецких направлениях, на Харьковщине. Всюду сохраняем контроль.

Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцы на Харьковщине, и в других местах боев. Это вновь и вновь возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин. А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты.

К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает. Но имеем все же перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, как Сумы и другие. Спасибо всем партнерам, которые понимают эту нашу потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне.

У Путина нет ничего, кроме террора. Это основа его возможностей. И каждое ограничение террористического потенциала России - это принуждение России к миру. Наше оружие ради защиты украинских позиций, наши совместные дипломатические усилия ради Формулы мира, наша работа ради юридической ответственности России за войну - все это приближает мир", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский о переговорах по использованию западного оружия на территории России: Пока что ничего положительного нет

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+27
Окопи в Вовчанську теж союзники не викопали?
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20.05.2024 22:07
+27
Сегодня отмечается ровно 5 лет с тех пор как начала закатываться в асфальт ракетная программа Украины, разминироваться будущие пути наступления свинособак, отводиться оттуда войска, рассаживаться по всем руководящим должностям ху#ловско-рыговское кодло. В общем, сегодня ровно 5 лет с начала сдачи Украины Ху#лу. Празднуй-ТЕ и слушай-ТЕ очередной тупой гундос.
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20.05.2024 22:08
+22
Закликає той що ракети в асфальт закатав, Чонгар розмінував, армію недофінансував, ітд..
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20.05.2024 22:01
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Да как так! А ну топни ножкой! Потужно накричи!
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20.05.2024 22:00 Ответить
Вільний світ тобі ****** прямо не сказав - нах ти забрав мільярди з бюджету місцевих органів самоуправління, а будуєш дороги? Нах ти мільярди забив у бюджет на фортифікації, а будуєш дороги! Нах ти ****** дронів масового використання для фронту зробив 8/10 від того що РОНТ ОТРИМАВ , а. останні волонтери дали! Й половини не зроби того що наобіцяв !!!
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20.05.2024 23:35 Ответить
це. обі зелена гнидо від воїнів Луценко та Лапіна

https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh

"Вашингтон пост": В Украине установился ДУУМВИРАТ / Черная метка Ермаку // №741 Юрий https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE
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20.05.2024 23:40 Ответить
5 років так швидко пролетіли....
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20.05.2024 22:01 Ответить
Завтра він НІХТО. Навіть сере запитати про себе Конституційний суд. Самозванець, нелегетимний президент.
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20.05.2024 22:11 Ответить
73 % вибрали, юридично до нього не може бути претензій до кінця війни. Рада так, там питання, а презик нарідообраний.
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20.05.2024 22:27 Ответить
Швидше чим F-16.
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20.05.2024 22:19 Ответить
Й не кажи..... не те що деякі "оперативні" , навіть під час такої страшної війни вмудряються красти гроші на дорогах та будівництві й ще дечомусь.
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20.05.2024 22:01 Ответить
Закликає той що ракети в асфальт закатав, Чонгар розмінував, армію недофінансував, ітд..
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20.05.2024 22:01 Ответить
Ти, сам мля!, <цензура!!!>, що за п'ять років президентства зробив?!!
Тільки КРАВ, КРАВ і ще раз, КРАВ!!!
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20.05.2024 22:02 Ответить
На відміну від вільного світу ЗЕкоМанда вкрай енергійно працює над забезпеченням України системами ППО та переходом Повітряних сил на F-16: закупили 150 автівок для поліції, виділили сотні мільярдів на ремонт доріг, профінансовано єдиний телемарафон, регулярно проводяться ремонти стадіонів, фасадів судів і т.п.
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20.05.2024 22:04 Ответить
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20.05.2024 22:05 Ответить
Хто він, оцей на відео ? Чого про нього нам повідомляють. Він може звертатись до будь-кого у будь-який час. Але вже не в новинах. Бо про нього ніхто вже не хоче й слухати. А що там він бреше, то собаки теж брешуть по вечорам.
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20.05.2024 22:06 Ответить
Увільного світу всього вистарчає.але вільний світ бачить дії "зелених зрадників в Україні" в котрих для захисту українського народу не вистарчає нічого.за виключенням достатньої кількості "зелених грабіжників українського народу
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20.05.2024 22:07 Ответить
Таке враження,що якби Україна капітулювала перед Мордором, то західні партнери були б дуже раді!
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20.05.2024 22:07 Ответить
А што они нам должны как "нации", которая избрала Клована а не Лидера во время войны??
Они обязаны недополучать выручку/прибыль, когда Шапитолий торговал с рф и сотрудничал по сериалам напрямую(!) с госкомпаниями рф??!!!
Они обязаны нести убытки, что б выручка и рынки сбыта ушли КНР и Ирану?
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20.05.2024 22:19 Ответить
Байдєн с Шольцем, шо за саботаж? Ви шо, нє знаєтє, шо ви Бубачькє далжни?
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20.05.2024 22:07 Ответить
👍🙂
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20.05.2024 22:13 Ответить
вибачте вже плиз,
все повернемо з відсотками і перебудуємо - тільки не перезбирайте бубу... благаю!
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20.05.2024 22:29 Ответить
Окопи в Вовчанську теж союзники не викопали?
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20.05.2024 22:07 Ответить
И насцали в нестираные штаны лидору, которые он не снимает уже джва года, как и щетину.
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20.05.2024 22:20 Ответить
Забезпечення України необхідним - це робота ЗЕ! і зеленої влади! І нічого косячити на вільний світ якщо не можеш вирішити проблему!
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20.05.2024 22:08 Ответить
100%, потужний членограй визнав свою неспроможність домовитися про допомогу або переконати про її ефективне застосування весь вільний світ
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20.05.2024 22:21 Ответить
Сегодня отмечается ровно 5 лет с тех пор как начала закатываться в асфальт ракетная программа Украины, разминироваться будущие пути наступления свинособак, отводиться оттуда войска, рассаживаться по всем руководящим должностям ху#ловско-рыговское кодло. В общем, сегодня ровно 5 лет с начала сдачи Украины Ху#лу. Празднуй-ТЕ и слушай-ТЕ очередной тупой гундос.
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20.05.2024 22:08 Ответить
Вові не вистачає мужності визнати, що він вже не президент. Рішення КС України та сама КУ чітко визначають термін повноважень. Діяти по закону це не про цю владу
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20.05.2024 22:09 Ответить
з цитат найвеличніших ідіотів
"світова сциклива спільнота прогавила напад русні на Україну,
поки ми будували дороги" (c)
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20.05.2024 22:09 Ответить
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20.05.2024 22:10 Ответить
Це для 73 лохторату було те, заради чього вони вибрали Клована. Вони спільні зрадники! Тепер у Клована проблеми з пу а у 73 черепки репаються від подиву
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20.05.2024 22:13 Ответить
Нужно было в 2019-м готовиться, клоун. А оно думало, что все вокруг наговаривают на дядю Вову. Идиот.
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20.05.2024 22:11 Ответить
Який ще дядя, ти хотів сказати пуйло?
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20.05.2024 22:22 Ответить
Для Зє він тоді не був ******. А був саме "дядєй Вовой", на чиї грошикі віе і знімам свої говнофільми.
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20.05.2024 23:47 Ответить
Оперативненько їди вже 🤡 ...до Ростову ...дорогу є у кого спитати ...
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20.05.2024 22:11 Ответить
До ростову? До буцегарні!
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20.05.2024 22:15 Ответить
Сьогодні вже один спитав дорогу до Тиси за 6,000$, але йому хоч камери від мопеда бонусом дали.
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20.05.2024 23:04 Ответить
73%, это вы выбрали асфальт вместо ракет. Иначе сегодня Мариуполь продолжал быть крепостью, а ВСУ не потеряли столько бойцов и не нужна бы была такая массовая мобилизация. Воевали бы своими ракетами, дронами, а орки подрывались бы на минных полях на границе.
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20.05.2024 22:14 Ответить
а як чесно, хлопці,
де ви такого скаженого придурковатого клопа знайшли?
мабуть довго шукали...
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20.05.2024 22:15 Ответить
"Еліта" та Г-Г допомогли зробити вибір, а протутінські помийки тихенько підігрували
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20.05.2024 23:08 Ответить
До 21-го заишилось дві години і вже завтра можна не робить відоси.
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20.05.2024 22:15 Ответить
Знімай фудболочку па*ло зелене ...вушки зайчика та барабанчик ... і до московії ...нах 🤡
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20.05.2024 22:18 Ответить
Вован, якби твою зрадливу пику не наобирали здуру замість справжнього президента-державника, то твій кумир-*****, перед яким ти стояв навколішки на сцені, ніколи не пішов би на широкомасштабну війну. Але винний в твоїх злочинах та зрадах "захід"? Невже то Байден саботував наші ракетні програми та банкротив воєнні заводи? Невже то Макрон призначав агентів фсб на керівні посади в сбу? Невже то Щольц зливав наші спецоперації кацапам та знімав клістрони з наших ППО? Все що в тебе лишилося це твоя незкінченна хуцпа та хамовитість. Але навіть це не може приховати твою жалюгідність та нікчемність.
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20.05.2024 22:19 Ответить
а як чесно, хлопці, де ви такого скаженого придурковатого клопа знайшли?
мабуть довго шукали...
якийсь зелений ротом сюр.
цей припіздень і правда Президент України?
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20.05.2024 22:20 Ответить
Вже після 5 років офіційно ні, але узурпатор -да
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20.05.2024 22:47 Ответить
декотрі злі язикі кажуть, що вже кращє ідіот ніж Констітуція!
десь в мене з тими язиками різні позиції...
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20.05.2024 22:51 Ответить
Я навіть знаю, що вони явно не за Україну
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20.05.2024 22:52 Ответить
Коли б вони так швидко підготувались, як Зеленський підготував країну до вторгнення Московії, то росіяни б уже були на кордоні з Польщею.
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20.05.2024 22:20 Ответить
пєрєсідєнт-ампаратор, сам-то хоча б інфраструктуру (хоча б якусь більш-менш пристойну) для F16 підготував зі своїми шістьма дефективними менеджерами-мародерами-зрадниками та фаворитом дермаком?.. чи так? - аби традиційно суворо посвістєть у нос-резонатор шо там написали сценаристи?
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20.05.2024 22:21 Ответить
надіємось що це його останній відос на поті офіційного представництва
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20.05.2024 22:22 Ответить
Що це за х..й на відео?
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20.05.2024 22:26 Ответить
завтра вже ухилянт в ✓
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20.05.2024 22:30 Ответить
Лжедмітрій вальдемар.
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20.05.2024 23:27 Ответить
5 років ***************, перестати стріляти, какая разница, буковель-оман, мільярд дерев, я - не лох, відосіки-гундосіки, травневі шашлики, пес патрон, ЗЕ-гівара, кава на ялтинській набережній,пункти незламності, мир во всьом мирі і т д. крапка.
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20.05.2024 22:29 Ответить
Не судіть його тільки по словам, Зеленський це ще й:
1) крах економіки. Його гундіння про 3% росту ВВП при 40% падінні гривні виглядають тупо
2) майже 5кратне зростання держборгу (від > 30 млрд$ до >150)
3) майбутній дефолт, бо Україна у чорному листі МВФ, більше в борг не дадуть
4) про демографію, соціалку та ціни навіть писати не буду
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20.05.2024 22:59 Ответить
У Зебидлоти винен весь білий світ, яка цинічна зетварь..
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20.05.2024 22:32 Ответить
та обнуліть вже віслюка!
а валіза на скрепне віслючяве лайно прийде наступним пакетом допомоги від партнерів...
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20.05.2024 22:37 Ответить
Додати до коментів більше нема чого, окрім слів підтримки.
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20.05.2024 22:39 Ответить
а ви так ідіота за Гетьмана будете тримати до коли?
назавжди?
це не я - сусіди цікавляться...
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20.05.2024 22:45 Ответить
Схоже що більшість будуть мичати, тому тримати будуть бидло в стойлі. Думаю це може тривати років 40-45
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20.05.2024 22:51 Ответить
Бери выши 400-500 рокив.
Тиса выйдет из берегов!
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21.05.2024 07:18 Ответить
ну тіпа як кацапи свовоґо підараса?
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21.05.2024 02:14 Ответить
"Вільному світові досі не вистачає оперативності у питаннях забезпечення України ППО...",-

вже 5 років Україні не вистачає Президента.
У лютому 2022го ситуація загострилася- Силам оборони стало не вистачати Верховного Головнокомандуючого.
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20.05.2024 22:51 Ответить
Ja neveriu sto Danija,Golandija i Norvegija zatiagyvajet s dostavkoj samoliotov,oni vet letali vsio vremia,tolko teper zamenyli ix na F-35.Tut mozet problema jest nepodgotovlena infrostruktura dlia prioma etix samoliotov .Litve takoje bylo 2004 godu kogda pervyje F-16 xoteli prilitet,tak kak uvydeli Litve infrostrukturu xoteli otkazatsia tut prilitet.Sama dorozka beton dlia samoliotov byla ploxaja,nebylo xorosoj sviazi,nebylo prikrytija dlia samoliotov. i t.d.Pravda za 2 dni etu problemi zdes resyli,no pervaja kartinka byla takaja
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20.05.2024 22:51 Ответить
Може тому, що вони знають з ким мають справу...

От беремо ЗЄ з корупцією та загарбанням влади і порівнюємо з ****** з корупцією та загарбанням влади.

І обидва прострочені.
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20.05.2024 22:52 Ответить
відлік криворогатої ніцисті і легітімізації пішов на хвилини,
це Констітуція України!
не дотримуєшся Констітуції України?
звістно цим скористується кацапня.
а може просто дотримуватися Констітуції і не давати кацапні повода?
ні, в цєй напрямок в зелених не робить...
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20.05.2024 23:04 Ответить
"а щетчик щелкает и все равно - в конце пути придется расчитатъся" (c)
пробачте за кацапняву - але з пісень слів не викидують...
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20.05.2024 23:26 Ответить
Звільни своє крісло для пана Залужного і побач як швидко все зявиться.
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20.05.2024 23:21 Ответить
підоре ти нелегітимний, зі швидкістю, із якою ти й твоя дєрьмачня ******* гроші на всьому, вільному світові справді не угнатися...
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20.05.2024 23:25 Ответить
Вільний світ, як і незовсім вільний живуть вільним мирним життям.
Це в тебе одного жопа.
Подумай чому.
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20.05.2024 23:29 Ответить
Мда, оце так талант в перекладанні з хворої голови на здорову.
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20.05.2024 23:31 Ответить
Клоун. Тобі 5 років не вистачило оперативно підняти українську ВПК!
Командуй в себе в опі. Хоча про що я? Там Йермак!
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20.05.2024 23:46 Ответить
Идеальный клоун95.
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20.05.2024 23:53 Ответить
Знищуйте НПЗ та нафтові термінали і тоді рф капітулює. нафтові прибутки це кров війни достатньо подивиьися на структуру доходів країни агресора. Це єдина переможна стратегія.а санкції глобального Заходу виявилися малофективними їх легко обходять не тільки рф а й іран та північна корея в ракетах яких знаходять нові компоненти виготовлені в західних країнах.
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21.05.2024 00:24 Ответить
Пора в отставку.
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21.05.2024 00:28 Ответить
"Оперативний", ти наш! Як пронос. Швидше думки.
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21.05.2024 01:07 Ответить
Якщо влада ХЕРПІДУ не може організувати побудову обороних рубежів,звалені в кучу зуби дракона на Харьківщині,тобто повний бардак,то як тоді вони можуть організувати і координувати набагато складніше, розгортання багатофункціонального обладнання.Ішов би ти Бубочка ,туди звідки виліз.
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21.05.2024 06:47 Ответить
Аэродромы с крытыми, бетонными, замаскированными укрытиями для Ф16 и прочей инфраструктурой готовы уже?
Или опять воруют на строительстве?
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21.05.2024 07:16 Ответить
боневтік повинен виконувати закон про мобілізацію обновити свої дані та пройти комісію
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21.05.2024 09:07 Ответить
Несіть ваші грошики в хабадні закрома.
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21.05.2024 12:09 Ответить
Та вільному світу до тебе, оперативного, як до Варшави рачки - треба лігалізувати повій - запросто, казіно - запросто, лікувальний канабієс - у першу чергу. 1,6 млрд доларів, у 23 році, на шляхи - та скіки завгодно. На ЗСУ, у тому ж 23 році, меньше 0,9 млрд доларів - ну просто дуже шкода, як від серця відриває. Тому - для лохов - обіцяю мілон дронів, тай федорів ще мільончик підкинув- у сумі - два. Два рази ніхріна - і гроші у кармані зеленского та дерьмака. А вам, лохи - штрафи за все шо бажаєте. Ми ж за вас пілкуємось, ну це ж відчутньо. Ну не плачте та не скиглить - в окопи, мать вашу.
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21.05.2024 13:16 Ответить
 
 