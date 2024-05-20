Свободному миру до сих пор не хватает оперативности в вопросах обеспечения Украины ПВО и перехода наших Воздушных сил на F-16, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский призвал союзников ускорить поставки в Украину новых систем ПВО и самолетов F-16.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Говорил сегодня с Главкомом по ситуации, в частности, на донецких направлениях, на Харьковщине. Всюду сохраняем контроль.
Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцы на Харьковщине, и в других местах боев. Это вновь и вновь возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин. А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты.
К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает. Но имеем все же перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, как Сумы и другие. Спасибо всем партнерам, которые понимают эту нашу потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне.
У Путина нет ничего, кроме террора. Это основа его возможностей. И каждое ограничение террористического потенциала России - это принуждение России к миру. Наше оружие ради защиты украинских позиций, наши совместные дипломатические усилия ради Формулы мира, наша работа ради юридической ответственности России за войну - все это приближает мир", - сказал Зеленский.
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https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh
"Вашингтон пост": В Украине установился ДУУМВИРАТ / Черная метка Ермаку // №741 Юрий https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE
Тільки КРАВ, КРАВ і ще раз, КРАВ!!!
Они обязаны недополучать выручку/прибыль, когда Шапитолий торговал с рф и сотрудничал по сериалам напрямую(!) с госкомпаниями рф??!!!
Они обязаны нести убытки, что б выручка и рынки сбыта ушли КНР и Ирану?
все повернемо з відсотками і перебудуємо - тільки не перезбирайте бубу... благаю!
"світова сциклива спільнота прогавила напад русні на Україну,
поки ми будували дороги" (c)
де ви такого скаженого придурковатого клопа знайшли?
мабуть довго шукали...
мабуть довго шукали...
якийсь зелений ротом сюр.
цей припіздень і правда Президент України?
десь в мене з тими язиками різні позиції...
1) крах економіки. Його гундіння про 3% росту ВВП при 40% падінні гривні виглядають тупо
2) майже 5кратне зростання держборгу (від > 30 млрд$ до >150)
3) майбутній дефолт, бо Україна у чорному листі МВФ, більше в борг не дадуть
4) про демографію, соціалку та ціни навіть писати не буду
а валіза на скрепне віслючяве лайно прийде наступним пакетом допомоги від партнерів...
назавжди?
це не я - сусіди цікавляться...
Тиса выйдет из берегов!
вже 5 років Україні не вистачає Президента.
У лютому 2022го ситуація загострилася- Силам оборони стало не вистачати Верховного Головнокомандуючого.
От беремо ЗЄ з корупцією та загарбанням влади і порівнюємо з ****** з корупцією та загарбанням влади.
І обидва прострочені.
це Констітуція України!
не дотримуєшся Констітуції України?
звістно цим скористується кацапня.
а може просто дотримуватися Констітуції і не давати кацапні повода?
ні, в цєй напрямок в зелених не робить...
пробачте за кацапняву - але з пісень слів не викидують...
Це в тебе одного жопа.
Подумай чому.
Командуй в себе в опі. Хоча про що я? Там Йермак!
Или опять воруют на строительстве?