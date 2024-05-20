Вільному світові досі не вистачає оперативності у питаннях забезпечення України ППО та переходу наших Повітряних сил на F-16, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський закликав союзників пришвидшити постачання в Україну нових систем ППО та літаків F-16.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль.
Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знов і знов повертає до потреби в ППО - у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки.
На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення - реальну стратегічну силу ППО в цій війні.
Путін не має нічого, окрім терору. Це основа його можливостей. І кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. Наша зброя заради захисту українських позицій, наші спільні дипломатичні зусилля заради Формули миру, наша робота заради юридичної відповідальності Росії за війну - все це наближає мир", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh
"Вашингтон пост": В Украине установился ДУУМВИРАТ / Черная метка Ермаку // №741 Юрий https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE
Тільки КРАВ, КРАВ і ще раз, КРАВ!!!
Они обязаны недополучать выручку/прибыль, когда Шапитолий торговал с рф и сотрудничал по сериалам напрямую(!) с госкомпаниями рф??!!!
Они обязаны нести убытки, что б выручка и рынки сбыта ушли КНР и Ирану?
все повернемо з відсотками і перебудуємо - тільки не перезбирайте бубу... благаю!
"світова сциклива спільнота прогавила напад русні на Україну,
поки ми будували дороги" (c)
де ви такого скаженого придурковатого клопа знайшли?
мабуть довго шукали...
мабуть довго шукали...
якийсь зелений ротом сюр.
цей припіздень і правда Президент України?
десь в мене з тими язиками різні позиції...
1) крах економіки. Його гундіння про 3% росту ВВП при 40% падінні гривні виглядають тупо
2) майже 5кратне зростання держборгу (від > 30 млрд$ до >150)
3) майбутній дефолт, бо Україна у чорному листі МВФ, більше в борг не дадуть
4) про демографію, соціалку та ціни навіть писати не буду
а валіза на скрепне віслючяве лайно прийде наступним пакетом допомоги від партнерів...
назавжди?
це не я - сусіди цікавляться...
Тиса выйдет из берегов!
вже 5 років Україні не вистачає Президента.
У лютому 2022го ситуація загострилася- Силам оборони стало не вистачати Верховного Головнокомандуючого.
От беремо ЗЄ з корупцією та загарбанням влади і порівнюємо з ****** з корупцією та загарбанням влади.
І обидва прострочені.
це Констітуція України!
не дотримуєшся Констітуції України?
звістно цим скористується кацапня.
а може просто дотримуватися Констітуції і не давати кацапні повода?
ні, в цєй напрямок в зелених не робить...
пробачте за кацапняву - але з пісень слів не викидують...
Це в тебе одного жопа.
Подумай чому.
Командуй в себе в опі. Хоча про що я? Там Йермак!
Или опять воруют на строительстве?