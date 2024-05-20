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Вільному світові досі не вистачає оперативності у питаннях забезпечення України ППО та переходу наших Повітряних сил на F-16, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський закликав союзників пришвидшити постачання в Україну нових систем ППО та літаків F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль.

Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знов і знов повертає до потреби в ППО - у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки.

На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення - реальну стратегічну силу ППО в цій війні.

Путін не має нічого, окрім терору. Це основа його можливостей. І кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. Наша зброя заради захисту українських позицій, наші спільні дипломатичні зусилля заради Формули миру, наша робота заради юридичної відповідальності Росії за війну - все це наближає мир", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський про переговори щодо використання західної зброї на території Росії: Поки що нічого позитивного немає

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+27
Окопи в Вовчанську теж союзники не викопали?
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20.05.2024 22:07
+27
Сегодня отмечается ровно 5 лет с тех пор как начала закатываться в асфальт ракетная программа Украины, разминироваться будущие пути наступления свинособак, отводиться оттуда войска, рассаживаться по всем руководящим должностям ху#ловско-рыговское кодло. В общем, сегодня ровно 5 лет с начала сдачи Украины Ху#лу. Празднуй-ТЕ и слушай-ТЕ очередной тупой гундос.
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20.05.2024 22:08
+22
Закликає той що ракети в асфальт закатав, Чонгар розмінував, армію недофінансував, ітд..
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20.05.2024 22:01
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Да как так! А ну топни ножкой! Потужно накричи!
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20.05.2024 22:00 Відповісти
Вільний світ тобі ****** прямо не сказав - нах ти забрав мільярди з бюджету місцевих органів самоуправління, а будуєш дороги? Нах ти мільярди забив у бюджет на фортифікації, а будуєш дороги! Нах ти ****** дронів масового використання для фронту зробив 8/10 від того що РОНТ ОТРИМАВ , а. останні волонтери дали! Й половини не зроби того що наобіцяв !!!
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20.05.2024 23:35 Відповісти
це. обі зелена гнидо від воїнів Луценко та Лапіна

https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh https://www.youtube.com/watch?v=wZn--38aFU8&lc=UgzXxY3ELe5uj3q1siZ4AaABAg.A3fBX-C-ACfA3fNMNpKAWh

"Вашингтон пост": В Украине установился ДУУМВИРАТ / Черная метка Ермаку // №741 Юрий https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE
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20.05.2024 23:40 Відповісти
5 років так швидко пролетіли....
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20.05.2024 22:01 Відповісти
Завтра він НІХТО. Навіть сере запитати про себе Конституційний суд. Самозванець, нелегетимний президент.
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20.05.2024 22:11 Відповісти
73 % вибрали, юридично до нього не може бути претензій до кінця війни. Рада так, там питання, а презик нарідообраний.
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20.05.2024 22:27 Відповісти
Швидше чим F-16.
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20.05.2024 22:19 Відповісти
Й не кажи..... не те що деякі "оперативні" , навіть під час такої страшної війни вмудряються красти гроші на дорогах та будівництві й ще дечомусь.
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20.05.2024 22:01 Відповісти
Закликає той що ракети в асфальт закатав, Чонгар розмінував, армію недофінансував, ітд..
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20.05.2024 22:01 Відповісти
Ти, сам мля!, <цензура!!!>, що за п'ять років президентства зробив?!!
Тільки КРАВ, КРАВ і ще раз, КРАВ!!!
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20.05.2024 22:02 Відповісти
На відміну від вільного світу ЗЕкоМанда вкрай енергійно працює над забезпеченням України системами ППО та переходом Повітряних сил на F-16: закупили 150 автівок для поліції, виділили сотні мільярдів на ремонт доріг, профінансовано єдиний телемарафон, регулярно проводяться ремонти стадіонів, фасадів судів і т.п.
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20.05.2024 22:04 Відповісти
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20.05.2024 22:05 Відповісти
Хто він, оцей на відео ? Чого про нього нам повідомляють. Він може звертатись до будь-кого у будь-який час. Але вже не в новинах. Бо про нього ніхто вже не хоче й слухати. А що там він бреше, то собаки теж брешуть по вечорам.
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20.05.2024 22:06 Відповісти
Увільного світу всього вистарчає.але вільний світ бачить дії "зелених зрадників в Україні" в котрих для захисту українського народу не вистарчає нічого.за виключенням достатньої кількості "зелених грабіжників українського народу
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20.05.2024 22:07 Відповісти
Таке враження,що якби Україна капітулювала перед Мордором, то західні партнери були б дуже раді!
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20.05.2024 22:07 Відповісти
А што они нам должны как "нации", которая избрала Клована а не Лидера во время войны??
Они обязаны недополучать выручку/прибыль, когда Шапитолий торговал с рф и сотрудничал по сериалам напрямую(!) с госкомпаниями рф??!!!
Они обязаны нести убытки, что б выручка и рынки сбыта ушли КНР и Ирану?
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20.05.2024 22:19 Відповісти
Байдєн с Шольцем, шо за саботаж? Ви шо, нє знаєтє, шо ви Бубачькє далжни?
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20.05.2024 22:07 Відповісти
👍🙂
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20.05.2024 22:13 Відповісти
вибачте вже плиз,
все повернемо з відсотками і перебудуємо - тільки не перезбирайте бубу... благаю!
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20.05.2024 22:29 Відповісти
Окопи в Вовчанську теж союзники не викопали?
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20.05.2024 22:07 Відповісти
И насцали в нестираные штаны лидору, которые он не снимает уже джва года, как и щетину.
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20.05.2024 22:20 Відповісти
Забезпечення України необхідним - це робота ЗЕ! і зеленої влади! І нічого косячити на вільний світ якщо не можеш вирішити проблему!
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20.05.2024 22:08 Відповісти
100%, потужний членограй визнав свою неспроможність домовитися про допомогу або переконати про її ефективне застосування весь вільний світ
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20.05.2024 22:21 Відповісти
Сегодня отмечается ровно 5 лет с тех пор как начала закатываться в асфальт ракетная программа Украины, разминироваться будущие пути наступления свинособак, отводиться оттуда войска, рассаживаться по всем руководящим должностям ху#ловско-рыговское кодло. В общем, сегодня ровно 5 лет с начала сдачи Украины Ху#лу. Празднуй-ТЕ и слушай-ТЕ очередной тупой гундос.
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20.05.2024 22:08 Відповісти
Вові не вистачає мужності визнати, що він вже не президент. Рішення КС України та сама КУ чітко визначають термін повноважень. Діяти по закону це не про цю владу
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20.05.2024 22:09 Відповісти
з цитат найвеличніших ідіотів
"світова сциклива спільнота прогавила напад русні на Україну,
поки ми будували дороги" (c)
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20.05.2024 22:09 Відповісти
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20.05.2024 22:10 Відповісти
Це для 73 лохторату було те, заради чього вони вибрали Клована. Вони спільні зрадники! Тепер у Клована проблеми з пу а у 73 черепки репаються від подиву
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20.05.2024 22:13 Відповісти
Нужно было в 2019-м готовиться, клоун. А оно думало, что все вокруг наговаривают на дядю Вову. Идиот.
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20.05.2024 22:11 Відповісти
Який ще дядя, ти хотів сказати пуйло?
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20.05.2024 22:22 Відповісти
Для Зє він тоді не був ******. А був саме "дядєй Вовой", на чиї грошикі віе і знімам свої говнофільми.
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20.05.2024 23:47 Відповісти
Оперативненько їди вже 🤡 ...до Ростову ...дорогу є у кого спитати ...
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20.05.2024 22:11 Відповісти
До ростову? До буцегарні!
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20.05.2024 22:15 Відповісти
Сьогодні вже один спитав дорогу до Тиси за 6,000$, але йому хоч камери від мопеда бонусом дали.
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20.05.2024 23:04 Відповісти
73%, это вы выбрали асфальт вместо ракет. Иначе сегодня Мариуполь продолжал быть крепостью, а ВСУ не потеряли столько бойцов и не нужна бы была такая массовая мобилизация. Воевали бы своими ракетами, дронами, а орки подрывались бы на минных полях на границе.
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20.05.2024 22:14 Відповісти
а як чесно, хлопці,
де ви такого скаженого придурковатого клопа знайшли?
мабуть довго шукали...
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20.05.2024 22:15 Відповісти
"Еліта" та Г-Г допомогли зробити вибір, а протутінські помийки тихенько підігрували
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20.05.2024 23:08 Відповісти
До 21-го заишилось дві години і вже завтра можна не робить відоси.
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20.05.2024 22:15 Відповісти
Знімай фудболочку па*ло зелене ...вушки зайчика та барабанчик ... і до московії ...нах 🤡
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20.05.2024 22:18 Відповісти
Вован, якби твою зрадливу пику не наобирали здуру замість справжнього президента-державника, то твій кумир-*****, перед яким ти стояв навколішки на сцені, ніколи не пішов би на широкомасштабну війну. Але винний в твоїх злочинах та зрадах "захід"? Невже то Байден саботував наші ракетні програми та банкротив воєнні заводи? Невже то Макрон призначав агентів фсб на керівні посади в сбу? Невже то Щольц зливав наші спецоперації кацапам та знімав клістрони з наших ППО? Все що в тебе лишилося це твоя незкінченна хуцпа та хамовитість. Але навіть це не може приховати твою жалюгідність та нікчемність.
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20.05.2024 22:19 Відповісти
а як чесно, хлопці, де ви такого скаженого придурковатого клопа знайшли?
мабуть довго шукали...
якийсь зелений ротом сюр.
цей припіздень і правда Президент України?
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20.05.2024 22:20 Відповісти
Вже після 5 років офіційно ні, але узурпатор -да
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20.05.2024 22:47 Відповісти
декотрі злі язикі кажуть, що вже кращє ідіот ніж Констітуція!
десь в мене з тими язиками різні позиції...
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20.05.2024 22:51 Відповісти
Я навіть знаю, що вони явно не за Україну
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20.05.2024 22:52 Відповісти
Коли б вони так швидко підготувались, як Зеленський підготував країну до вторгнення Московії, то росіяни б уже були на кордоні з Польщею.
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20.05.2024 22:20 Відповісти
пєрєсідєнт-ампаратор, сам-то хоча б інфраструктуру (хоча б якусь більш-менш пристойну) для F16 підготував зі своїми шістьма дефективними менеджерами-мародерами-зрадниками та фаворитом дермаком?.. чи так? - аби традиційно суворо посвістєть у нос-резонатор шо там написали сценаристи?
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20.05.2024 22:21 Відповісти
надіємось що це його останній відос на поті офіційного представництва
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20.05.2024 22:22 Відповісти
Що це за х..й на відео?
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20.05.2024 22:26 Відповісти
завтра вже ухилянт в ✓
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20.05.2024 22:30 Відповісти
Лжедмітрій вальдемар.
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20.05.2024 23:27 Відповісти
5 років ***************, перестати стріляти, какая разница, буковель-оман, мільярд дерев, я - не лох, відосіки-гундосіки, травневі шашлики, пес патрон, ЗЕ-гівара, кава на ялтинській набережній,пункти незламності, мир во всьом мирі і т д. крапка.
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20.05.2024 22:29 Відповісти
Не судіть його тільки по словам, Зеленський це ще й:
1) крах економіки. Його гундіння про 3% росту ВВП при 40% падінні гривні виглядають тупо
2) майже 5кратне зростання держборгу (від > 30 млрд$ до >150)
3) майбутній дефолт, бо Україна у чорному листі МВФ, більше в борг не дадуть
4) про демографію, соціалку та ціни навіть писати не буду
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20.05.2024 22:59 Відповісти
У Зебидлоти винен весь білий світ, яка цинічна зетварь..
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20.05.2024 22:32 Відповісти
та обнуліть вже віслюка!
а валіза на скрепне віслючяве лайно прийде наступним пакетом допомоги від партнерів...
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20.05.2024 22:37 Відповісти
Додати до коментів більше нема чого, окрім слів підтримки.
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20.05.2024 22:39 Відповісти
а ви так ідіота за Гетьмана будете тримати до коли?
назавжди?
це не я - сусіди цікавляться...
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20.05.2024 22:45 Відповісти
Схоже що більшість будуть мичати, тому тримати будуть бидло в стойлі. Думаю це може тривати років 40-45
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20.05.2024 22:51 Відповісти
Бери выши 400-500 рокив.
Тиса выйдет из берегов!
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21.05.2024 07:18 Відповісти
ну тіпа як кацапи свовоґо підараса?
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21.05.2024 02:14 Відповісти
"Вільному світові досі не вистачає оперативності у питаннях забезпечення України ППО...",-

вже 5 років Україні не вистачає Президента.
У лютому 2022го ситуація загострилася- Силам оборони стало не вистачати Верховного Головнокомандуючого.
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20.05.2024 22:51 Відповісти
Ja neveriu sto Danija,Golandija i Norvegija zatiagyvajet s dostavkoj samoliotov,oni vet letali vsio vremia,tolko teper zamenyli ix na F-35.Tut mozet problema jest nepodgotovlena infrostruktura dlia prioma etix samoliotov .Litve takoje bylo 2004 godu kogda pervyje F-16 xoteli prilitet,tak kak uvydeli Litve infrostrukturu xoteli otkazatsia tut prilitet.Sama dorozka beton dlia samoliotov byla ploxaja,nebylo xorosoj sviazi,nebylo prikrytija dlia samoliotov. i t.d.Pravda za 2 dni etu problemi zdes resyli,no pervaja kartinka byla takaja
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20.05.2024 22:51 Відповісти
Може тому, що вони знають з ким мають справу...

От беремо ЗЄ з корупцією та загарбанням влади і порівнюємо з ****** з корупцією та загарбанням влади.

І обидва прострочені.
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20.05.2024 22:52 Відповісти
відлік криворогатої ніцисті і легітімізації пішов на хвилини,
це Констітуція України!
не дотримуєшся Констітуції України?
звістно цим скористується кацапня.
а може просто дотримуватися Констітуції і не давати кацапні повода?
ні, в цєй напрямок в зелених не робить...
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20.05.2024 23:04 Відповісти
"а щетчик щелкает и все равно - в конце пути придется расчитатъся" (c)
пробачте за кацапняву - але з пісень слів не викидують...
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20.05.2024 23:26 Відповісти
Звільни своє крісло для пана Залужного і побач як швидко все зявиться.
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20.05.2024 23:21 Відповісти
підоре ти нелегітимний, зі швидкістю, із якою ти й твоя дєрьмачня ******* гроші на всьому, вільному світові справді не угнатися...
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20.05.2024 23:25 Відповісти
Вільний світ, як і незовсім вільний живуть вільним мирним життям.
Це в тебе одного жопа.
Подумай чому.
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20.05.2024 23:29 Відповісти
Мда, оце так талант в перекладанні з хворої голови на здорову.
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20.05.2024 23:31 Відповісти
Клоун. Тобі 5 років не вистачило оперативно підняти українську ВПК!
Командуй в себе в опі. Хоча про що я? Там Йермак!
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20.05.2024 23:46 Відповісти
Идеальный клоун95.
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20.05.2024 23:53 Відповісти
Знищуйте НПЗ та нафтові термінали і тоді рф капітулює. нафтові прибутки це кров війни достатньо подивиьися на структуру доходів країни агресора. Це єдина переможна стратегія.а санкції глобального Заходу виявилися малофективними їх легко обходять не тільки рф а й іран та північна корея в ракетах яких знаходять нові компоненти виготовлені в західних країнах.
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21.05.2024 00:24 Відповісти
Пора в отставку.
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21.05.2024 00:28 Відповісти
"Оперативний", ти наш! Як пронос. Швидше думки.
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21.05.2024 01:07 Відповісти
Якщо влада ХЕРПІДУ не може організувати побудову обороних рубежів,звалені в кучу зуби дракона на Харьківщині,тобто повний бардак,то як тоді вони можуть організувати і координувати набагато складніше, розгортання багатофункціонального обладнання.Ішов би ти Бубочка ,туди звідки виліз.
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21.05.2024 06:47 Відповісти
Аэродромы с крытыми, бетонными, замаскированными укрытиями для Ф16 и прочей инфраструктурой готовы уже?
Или опять воруют на строительстве?
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21.05.2024 07:16 Відповісти
боневтік повинен виконувати закон про мобілізацію обновити свої дані та пройти комісію
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21.05.2024 09:07 Відповісти
Несіть ваші грошики в хабадні закрома.
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21.05.2024 12:09 Відповісти
Та вільному світу до тебе, оперативного, як до Варшави рачки - треба лігалізувати повій - запросто, казіно - запросто, лікувальний канабієс - у першу чергу. 1,6 млрд доларів, у 23 році, на шляхи - та скіки завгодно. На ЗСУ, у тому ж 23 році, меньше 0,9 млрд доларів - ну просто дуже шкода, як від серця відриває. Тому - для лохов - обіцяю мілон дронів, тай федорів ще мільончик підкинув- у сумі - два. Два рази ніхріна - і гроші у кармані зеленского та дерьмака. А вам, лохи - штрафи за все шо бажаєте. Ми ж за вас пілкуємось, ну це ж відчутньо. Ну не плачте та не скиглить - в окопи, мать вашу.
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21.05.2024 13:16 Відповісти
 
 