Вільному світові досі не вистачає оперативності у питаннях забезпечення України ППО та переходу наших Повітряних сил на F-16, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський закликав союзників пришвидшити постачання в Україну нових систем ППО та літаків F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Говорив сьогодні з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль.

Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знов і знов повертає до потреби в ППО - у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки.

На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення - реальну стратегічну силу ППО в цій війні.

Путін не має нічого, окрім терору. Це основа його можливостей. І кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. Наша зброя заради захисту українських позицій, наші спільні дипломатичні зусилля заради Формули миру, наша робота заради юридичної відповідальності Росії за війну - все це наближає мир", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський про переговори щодо використання західної зброї на території Росії: Поки що нічого позитивного немає