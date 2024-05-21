19-летняя оператор БпЛА 128-й бригады ТрО Анастасия: Я обошла 15 военкоматов, чтобы попасть в ряды ВСУ. ВИДЕО

19-летняя Анастасия из Харькова - первая девушка-оператор БпЛА в 128-й бригаде ТрО Вооруженных сил Украины. Она пришла на службу 5 месяцев назад, сначала была делопроизводителем, а затем перешла в подразделение аэроразведки.

Подробнее о службе девушка рассказала в интервью Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

Каждый боевой выход - это несколько суток "на нуле", говорит Анастасия. На себе несет 30 килограммов амуниции.

"Если брать все в куче: амуниция, ну может, килограммчиков до 30, а может, и немножечко больше на себе нужно тянуть: потому что бронежилет дает вес, автомат также и каска. Аптечка тоже нелегкая, потому что нужно все, что может спасти тебе жизнь", - рассказывает она. Говорит, что очень часто бывает страшно, особенно, когда российские войска обстреливают тяжелым вооружением.

Рассказывает, задача ее подразделения - облететь местность и проверить позиции российских войск. "Где, какая техника передвигается. И это очень важно. Потому что в дальнейшем наши сбросы и в FPV - они уничтожают эту технику, эти позиции, и таким образом мы понемногу продвигаемся к победе", - говорит она.

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Анастасия говорит, что к военному делу ее тянуло с детства.

"Как мне только исполнилось 18 лет, я при первой возможности присоединилась к этому делу. Я обошла 15 военкоматов, чтобы попасть в ряды ВСУ. Попала только сначала на должность делопроизводителя, но поняла потом, что это не мое, - отмечает девушка. - Когда мне говорят: "Ты сама туда пошла, поэтому не жалуйся", - для меня это очень обидно. Обидно потому, что я пошла не только за себя, не только за свою семью, но и за всю страну. Мне 18 лет было, у меня, если так задуматься, была вся жизнь еще впереди".

Параллельно со службой, Анастасия учится в Харьковском высшем учебном заведении на полицейского.

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