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19-летняя оператор БпЛА 128-й бригады ТрО Анастасия: Я обошла 15 военкоматов, чтобы попасть в ряды ВСУ. ВИДЕО

19-летняя Анастасия из Харькова - первая девушка-оператор БпЛА в 128-й бригаде ТрО Вооруженных сил Украины. Она пришла на службу 5 месяцев назад, сначала была делопроизводителем, а затем перешла в подразделение аэроразведки.

Подробнее о службе девушка рассказала в интервью Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

Каждый боевой выход - это несколько суток "на нуле", говорит Анастасия. На себе несет 30 килограммов амуниции.

"Если брать все в куче: амуниция, ну может, килограммчиков до 30, а может, и немножечко больше на себе нужно тянуть: потому что бронежилет дает вес, автомат также и каска. Аптечка тоже нелегкая, потому что нужно все, что может спасти тебе жизнь", - рассказывает она. Говорит, что очень часто бывает страшно, особенно, когда российские войска обстреливают тяжелым вооружением.

Рассказывает, задача ее подразделения - облететь местность и проверить позиции российских войск. "Где, какая техника передвигается. И это очень важно. Потому что в дальнейшем наши сбросы и в FPV - они уничтожают эту технику, эти позиции, и таким образом мы понемногу продвигаемся к победе", - говорит она.

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Анастасия говорит, что к военному делу ее тянуло с детства.

"Как мне только исполнилось 18 лет, я при первой возможности присоединилась к этому делу. Я обошла 15 военкоматов, чтобы попасть в ряды ВСУ. Попала только сначала на должность делопроизводителя, но поняла потом, что это не мое, - отмечает девушка. - Когда мне говорят: "Ты сама туда пошла, поэтому не жалуйся", - для меня это очень обидно. Обидно потому, что я пошла не только за себя, не только за свою семью, но и за всю страну. Мне 18 лет было, у меня, если так задуматься, была вся жизнь еще впереди".

Параллельно со службой, Анастасия учится в Харьковском высшем учебном заведении на полицейского.

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Автор: 

беспилотник (3595) женщины (886) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+19
" Тело мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
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21.05.2024 22:21
+15
Таке враження, що Зельоним не потрібні добровольці. Завдання ловити силовим методом і примусово в окопи. Завдання наситити Армію немотивованими?
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21.05.2024 22:03
+14
Бережи тебе Господь, Настунечко
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21.05.2024 23:08
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Таке враження, що Зельоним не потрібні добровольці. Завдання ловити силовим методом і примусово в окопи. Завдання наситити Армію немотивованими?
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21.05.2024 22:03 Ответить
" Тело мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
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21.05.2024 22:21 Ответить
во всех 15ти военкоматах тоже зеленые сидят?
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21.05.2024 23:25 Ответить
"Таке враження, що Зельоним не потрібні добровольці. Завдання ловити силовим методом і примусово в окопи. Завдання наситити Армію немотивованими?"
Добровольці усі з 2022 у ЗСУ чи ТРО. Залишилися ті, що готові захищати Батьківщину тільки якщо їх призовуть, та, відверто кажучи-сцикуни, що знайдуть собі купу відмазок від захисту своєї країни та своїх родин.
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21.05.2024 23:39 Ответить
респект та уважуха тобі.... але але... коли тягнуть 45-60 річного в штурмовики - то те вже не уважуха....а убой...походіть по барах та назбираете бригади бородатих увалень за вечір.
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21.05.2024 22:34 Ответить
тому що у них план.
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21.05.2024 22:42 Ответить
Шкода дитину і шана одночасно. Нехай Бог береже!
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21.05.2024 22:53 Ответить
Шана дитині! Не важливо скількі обійшла, важливо, що є Людина, що йде до своєї мети та нищить окупантів
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21.05.2024 22:58 Ответить
моя ж ти дорогуля рідненька...
хай Бог тебе береже!
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21.05.2024 23:00 Ответить
Бережи тебе Господь, Настунечко
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21.05.2024 23:08 Ответить
19-річні діти, навіть дівчата, захищають свою країну, а старші за них хлопці та чоловіки показово обурюються, що їх кличуть на цей захист.
Щасти тобі, дівчинко, та скорішої перемоги нам усім, ти справжня Українка та боєць, бережи тебе Боже !
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22.05.2024 00:12 Ответить
і топлятся в Тисі як останні боягузи...
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22.05.2024 10:57 Ответить
💖💙💛
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22.05.2024 04:02 Ответить
Апостол 2.0
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22.05.2024 06:33 Ответить
Доня! Бережи себе!!!!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.05.2024 09:38 Ответить
 
 