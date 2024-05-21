19-летняя оператор БпЛА 128-й бригады ТрО Анастасия: Я обошла 15 военкоматов, чтобы попасть в ряды ВСУ. ВИДЕО
19-летняя Анастасия из Харькова - первая девушка-оператор БпЛА в 128-й бригаде ТрО Вооруженных сил Украины. Она пришла на службу 5 месяцев назад, сначала была делопроизводителем, а затем перешла в подразделение аэроразведки.
Подробнее о службе девушка рассказала в интервью Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.
Каждый боевой выход - это несколько суток "на нуле", говорит Анастасия. На себе несет 30 килограммов амуниции.
"Если брать все в куче: амуниция, ну может, килограммчиков до 30, а может, и немножечко больше на себе нужно тянуть: потому что бронежилет дает вес, автомат также и каска. Аптечка тоже нелегкая, потому что нужно все, что может спасти тебе жизнь", - рассказывает она. Говорит, что очень часто бывает страшно, особенно, когда российские войска обстреливают тяжелым вооружением.
Рассказывает, задача ее подразделения - облететь местность и проверить позиции российских войск. "Где, какая техника передвигается. И это очень важно. Потому что в дальнейшем наши сбросы и в FPV - они уничтожают эту технику, эти позиции, и таким образом мы понемногу продвигаемся к победе", - говорит она.
Анастасия говорит, что к военному делу ее тянуло с детства.
"Как мне только исполнилось 18 лет, я при первой возможности присоединилась к этому делу. Я обошла 15 военкоматов, чтобы попасть в ряды ВСУ. Попала только сначала на должность делопроизводителя, но поняла потом, что это не мое, - отмечает девушка. - Когда мне говорят: "Ты сама туда пошла, поэтому не жалуйся", - для меня это очень обидно. Обидно потому, что я пошла не только за себя, не только за свою семью, но и за всю страну. Мне 18 лет было, у меня, если так задуматься, была вся жизнь еще впереди".
Параллельно со службой, Анастасия учится в Харьковском высшем учебном заведении на полицейского.
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Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
Добровольці усі з 2022 у ЗСУ чи ТРО. Залишилися ті, що готові захищати Батьківщину тільки якщо їх призовуть, та, відверто кажучи-сцикуни, що знайдуть собі купу відмазок від захисту своєї країни та своїх родин.
хай Бог тебе береже!
Щасти тобі, дівчинко, та скорішої перемоги нам усім, ти справжня Українка та боєць, бережи тебе Боже !