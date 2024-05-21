19-річна операторка БпЛА 128 бригади ТрО Анастасія: Я обійшла 15 військкоматів щоб потрапити до лав ЗСУ. ВIДЕО

19-річна Анастасія з Харкова — перша операторка БпЛА у 128 бригаді ТрО Збройних сил України. Вона прийшла на службу 5 місяців тому, спочатку була діловодкою, а потім перейшла в підрозділ аеророзвідки.

Докладніше про службу дівчина розповіла в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кожен бойовий вихід – це декілька діб "на нулі", каже Анастасія. На собі несе 30 кілограмів амуніції.

"Якщо брати все в купі: амуніція ну може кілограмчиків до 30, а може і трошечки більше на собі потрібно тягнути: тому що бронежилет дає вагу, автомат також само і каска. Аптечка теж нелегенька, тому що потрібно все, що може врятувати тобі життя", – розповідає вона. Каже, дуже часто буває страшно, особливо, коли російські війська обстрілюють важким озброєнням.

Розповідає, задача її підрозділу – облетіти місцевість і перевірити позиції російських військ. "Де, яка техніка пересувається і це дуже важливо. Тому що в подальшому наші скиди і в FPV – вони нищать цю техніку, ці позиції і таким чином ми потрошечки продвигаємося до перемоги", – каже вона.

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Анастасія каже, що до військвої справи її тягнуло з дитинства.

"Як мені тільки виповнилось 18 років — я при першій можливості долучилась до цього діла. Я обійшла 15 військкоматів щоб потрапити до лав ЗСУ. Потрапила тільки спочатку на посаду діловода, але зрозуміла потім, що це не моє", – зазначає дівчина. "Коли мені говорять що: "Ти сама туди пішла, тому не жалійся", – для мене це дуже образливо. Образливо тому, що я пішла не тільки за себе, не тільки за свою сім'ю, але й за всю країну. Мені 18 років було, в мене, якщо так задуматись, було все життя ще попереду"

Паралельно зі службою, Анастасія вчиться у Харківському вищому навчальному закладі на поліцейську.

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