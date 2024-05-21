19-річна операторка БпЛА 128 бригади ТрО Анастасія: Я обійшла 15 військкоматів щоб потрапити до лав ЗСУ. ВIДЕО
19-річна Анастасія з Харкова — перша операторка БпЛА у 128 бригаді ТрО Збройних сил України. Вона прийшла на службу 5 місяців тому, спочатку була діловодкою, а потім перейшла в підрозділ аеророзвідки.
Докладніше про службу дівчина розповіла в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кожен бойовий вихід – це декілька діб "на нулі", каже Анастасія. На собі несе 30 кілограмів амуніції.
"Якщо брати все в купі: амуніція ну може кілограмчиків до 30, а може і трошечки більше на собі потрібно тягнути: тому що бронежилет дає вагу, автомат також само і каска. Аптечка теж нелегенька, тому що потрібно все, що може врятувати тобі життя", – розповідає вона. Каже, дуже часто буває страшно, особливо, коли російські війська обстрілюють важким озброєнням.
Розповідає, задача її підрозділу – облетіти місцевість і перевірити позиції російських військ. "Де, яка техніка пересувається і це дуже важливо. Тому що в подальшому наші скиди і в FPV – вони нищать цю техніку, ці позиції і таким чином ми потрошечки продвигаємося до перемоги", – каже вона.
Анастасія каже, що до військвої справи її тягнуло з дитинства.
"Як мені тільки виповнилось 18 років — я при першій можливості долучилась до цього діла. Я обійшла 15 військкоматів щоб потрапити до лав ЗСУ. Потрапила тільки спочатку на посаду діловода, але зрозуміла потім, що це не моє", – зазначає дівчина. "Коли мені говорять що: "Ти сама туди пішла, тому не жалійся", – для мене це дуже образливо. Образливо тому, що я пішла не тільки за себе, не тільки за свою сім'ю, але й за всю країну. Мені 18 років було, в мене, якщо так задуматись, було все життя ще попереду"
Паралельно зі службою, Анастасія вчиться у Харківському вищому навчальному закладі на поліцейську.
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Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
Добровольці усі з 2022 у ЗСУ чи ТРО. Залишилися ті, що готові захищати Батьківщину тільки якщо їх призовуть, та, відверто кажучи-сцикуни, що знайдуть собі купу відмазок від захисту своєї країни та своїх родин.
хай Бог тебе береже!
Щасти тобі, дівчинко, та скорішої перемоги нам усім, ти справжня Українка та боєць, бережи тебе Боже !