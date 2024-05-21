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19-річна операторка БпЛА 128 бригади ТрО Анастасія: Я обійшла 15 військкоматів щоб потрапити до лав ЗСУ. ВIДЕО

оператор БпЛА 128 бригади ТрО

19-річна Анастасія з Харкова — перша операторка БпЛА у 128 бригаді ТрО Збройних сил України. Вона прийшла на службу 5 місяців тому, спочатку була діловодкою, а потім перейшла в підрозділ аеророзвідки.

Докладніше про службу дівчина розповіла в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кожен бойовий вихід – це декілька діб "на нулі", каже Анастасія. На собі несе 30 кілограмів амуніції.

"Якщо брати все в купі: амуніція ну може кілограмчиків до 30, а може і трошечки більше на собі потрібно тягнути: тому що бронежилет дає вагу, автомат також само і каска. Аптечка теж нелегенька, тому що потрібно все, що може врятувати тобі життя", – розповідає вона. Каже, дуже часто буває страшно, особливо, коли російські війська обстрілюють важким озброєнням.

Розповідає, задача її підрозділу – облетіти місцевість і перевірити позиції російських військ. "Де, яка техніка пересувається і це дуже важливо. Тому що в подальшому наші скиди і в FPV – вони нищать цю техніку, ці позиції і таким чином ми потрошечки продвигаємося до перемоги", – каже вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жінок у ЗСУ на початок січня 2024 року становила 66,9 тис. осіб, - Міноборони

Анастасія каже, що до військвої справи її тягнуло з дитинства.

"Як мені тільки виповнилось 18 років — я при першій можливості долучилась до цього діла. Я обійшла 15 військкоматів щоб потрапити до лав ЗСУ. Потрапила тільки спочатку на посаду діловода, але зрозуміла потім, що це не моє", – зазначає дівчина. "Коли мені говорять що: "Ти сама туди пішла, тому не жалійся", – для мене це дуже образливо. Образливо тому, що я пішла не тільки за себе, не тільки за свою сім'ю, але й за всю країну. Мені 18 років було, в мене, якщо так задуматись, було все життя ще попереду" 

Паралельно зі службою, Анастасія вчиться у Харківському вищому навчальному закладі на поліцейську. 

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Автор: 

безпілотник (4158) жінки (625) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+19
" Тело мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
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21.05.2024 22:21
+15
Таке враження, що Зельоним не потрібні добровольці. Завдання ловити силовим методом і примусово в окопи. Завдання наситити Армію немотивованими?
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21.05.2024 22:03
+14
Бережи тебе Господь, Настунечко
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21.05.2024 23:08
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Таке враження, що Зельоним не потрібні добровольці. Завдання ловити силовим методом і примусово в окопи. Завдання наситити Армію немотивованими?
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21.05.2024 22:03 Відповісти
" Тело мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
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21.05.2024 22:21 Відповісти
во всех 15ти военкоматах тоже зеленые сидят?
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21.05.2024 23:25 Відповісти
"Таке враження, що Зельоним не потрібні добровольці. Завдання ловити силовим методом і примусово в окопи. Завдання наситити Армію немотивованими?"
Добровольці усі з 2022 у ЗСУ чи ТРО. Залишилися ті, що готові захищати Батьківщину тільки якщо їх призовуть, та, відверто кажучи-сцикуни, що знайдуть собі купу відмазок від захисту своєї країни та своїх родин.
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21.05.2024 23:39 Відповісти
респект та уважуха тобі.... але але... коли тягнуть 45-60 річного в штурмовики - то те вже не уважуха....а убой...походіть по барах та назбираете бригади бородатих увалень за вечір.
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21.05.2024 22:34 Відповісти
тому що у них план.
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21.05.2024 22:42 Відповісти
Шкода дитину і шана одночасно. Нехай Бог береже!
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21.05.2024 22:53 Відповісти
Шана дитині! Не важливо скількі обійшла, важливо, що є Людина, що йде до своєї мети та нищить окупантів
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21.05.2024 22:58 Відповісти
моя ж ти дорогуля рідненька...
хай Бог тебе береже!
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21.05.2024 23:00 Відповісти
Бережи тебе Господь, Настунечко
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21.05.2024 23:08 Відповісти
19-річні діти, навіть дівчата, захищають свою країну, а старші за них хлопці та чоловіки показово обурюються, що їх кличуть на цей захист.
Щасти тобі, дівчинко, та скорішої перемоги нам усім, ти справжня Українка та боєць, бережи тебе Боже !
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22.05.2024 00:12 Відповісти
і топлятся в Тисі як останні боягузи...
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22.05.2024 10:57 Відповісти
💖💙💛
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22.05.2024 04:02 Відповісти
Апостол 2.0
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22.05.2024 06:33 Відповісти
Доня! Бережи себе!!!!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.05.2024 09:38 Відповісти
 
 