Максимум внимания - всему приграничью сейчас, и не только на Харьковщине, но также на Сумщине, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что руководство уделяет максимум внимания украинским территориям, граничащим с Россией.

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с генералом Сырским - отночительно фронтовой ситуации. Доклад Главкома был утром и вот недавно. Направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания - всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также на Сумщине.

Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже не изменилась. Мы должны как можно больше наносить потерь оккупанту. И я благодарю каждого воина, каждого солдата и командира, которые действительно меткие, которые действительно обеспечивают нам всем - всему нашему государству - необходимые результаты.

Особенно отмечу за бои в эти дни 57-ю отдельную мотопехотную бригаду: обороняет район Волчанска, в целом нашу Харьковщину, стойко удерживает позиции и уничтожает оккупанта - именно так, как нужно. Спасибо, воины! Также 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Спасибо вам, ребята! И еще Покровское направление - 47-я отдельная механизированная бригада. Молодцы, воины!" - сказал Зеленский.

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