Максимум внимания - всему приграничью сейчас, и не только на Харьковщине, но также на Сумщине, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что руководство уделяет максимум внимания украинским территориям, граничащим с Россией.
Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил сегодня с генералом Сырским - отночительно фронтовой ситуации. Доклад Главкома был утром и вот недавно. Направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания - всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также на Сумщине.
Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже не изменилась. Мы должны как можно больше наносить потерь оккупанту. И я благодарю каждого воина, каждого солдата и командира, которые действительно меткие, которые действительно обеспечивают нам всем - всему нашему государству - необходимые результаты.
Особенно отмечу за бои в эти дни 57-ю отдельную мотопехотную бригаду: обороняет район Волчанска, в целом нашу Харьковщину, стойко удерживает позиции и уничтожает оккупанта - именно так, как нужно. Спасибо, воины! Также 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Спасибо вам, ребята! И еще Покровское направление - 47-я отдельная механизированная бригада. Молодцы, воины!" - сказал Зеленский.
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Картинки вже прямо з "русвесни". Так тримать...
Я правильно розумію, що у зв'язку з виборами не буде різких дій від США по ОПУмародерні на Банковій , а точніше сказати відносно агентів Кремля? В ЗСУ поповнення не буде , захисту воїнів фортификациями не буде. Свобода мародерству продовжится плюс до цього менше стане тих, хто виступить проти цієї ПРокремлевськї влади ... Значит правду кажуть руZZькомовні виборці трампісти у США , що на Україну чекає з Трампом разподіл на сфери впливу за зразком Німеччини , з тією тільки різницею , що Німеччина була агресором, а Україна ....Всі вже в курсі, , Безуглая уже Сирського виганяє слідом за Залужним , а рамштайники в курсі?
На стару посаду!
Хтось відчув його турботу,
В роки, що позаду?
Має душу він російську!!!
«Ригам» дав посади.
А державі дав і війську,
Ганьбу, сором, зраду.
І без виборів рванув,
На трон президента.
Знову в офіс притягнув,
Єлдака агента!!!!
Скільки втримає кермо,
Геть ніхто не знає.
Тягне в нове нас ярмо,
Тут все доламає!
22.05.2024
Анатолій Березенський
І ось так, потроху-потроху ... і зелений π%здець стає все ближчим...
Згадалось.
Колись працював в одній фірмі начальником відділу реклами та дизайну. Чергова "планьорка", звітують усі начальники підрозділів. Начальник виробничого відділу: "Ну что... На сегодняшний день определенные наработки имеются..."
Гендиректор: "Ё... твою мать! Ты мне по-людски скажи: оно уже есть или его нет???"
Раз по раз згадую, як взірець нормальності та здорового глузду.
Якби він зараз сказав - вибачте, хотів як краще, не вийшло, поступаюсь місцем... - може йому би і вдалося тихенько піти у ліс, українці відходчиві - простили би.
Але самодурство і гонор шута горохового не дозволяє Зеленському зрозуміти - для нього все закінчиться погано. А товариш майор з ФСБ не тільки не захистить, але й здасть з потрохами.
Іди Хайфу захищай, Україну ти вже "захистив"
і це говорить особина, що вже 5 років своєю некомпетентністю, закомплексованістю та відвертою БЕЗдіяльністю завдає шкоди тільки Україні.
Сюр?
ніхт перевебуратен бубен! - отут нам і криндець...
якесь замизгане, обпльоване ?
аа
вЄчЄр наступаєт вдруг ?