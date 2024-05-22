Зеленский о вероятности применения ядерного оружия Путиным: Он любит свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диктатор РФ Владимир Путин не решится нажать на "красную кнопку".

Об этом он заявил в интервью NYT, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что страхи Запада относительно вероятного применения ядерного оружия руководителем РФ Путиным преувеличены. По мнению Зеленского, Путин "иррационален", однако он вряд ли пойдет на такой шаг, как применение ядерного оружия против Украины.

"Он может быть иррациональным, но он любит свою жизнь", - сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что правитель РФ хорошо понимает, что если он применит ядерное оружие, тогда для него "двери будут полностью закрыты".

"Потому что применение ядерного оружия - это не красная линия. Это другой уровень... Это Третья мировая война", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет никаких признаков, что РФ может применить ядерное оружие против Украины, - США в ОБСЕ

Ядерные угрозы РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия прибегает к ядерному шантажу. Ряд российских чиновников неоднократно угрожали миру ядерным оружием.

В марте 2024 года диктатор Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне. Также он заявлял, что Россия обновила почти на 100% свое ядерное оружие.

В то же время известно, что Россия также передала тактические ядерные ракеты Беларуси. По данным WSJ, Россия разворачивает ядерное оружие на территории Беларуси вблизи границ НАТО.

21 мая Минобороны РФ сообщило о первом этапе учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Как известно, Россия имеет больше всего в мире ядерных боеголовок. По данным СМИ, их в РФ более 5,5 тыс. единиц, однако точные цифры неизвестны из-за отсутствия прозрачности.