Зеленский о вероятности применения ядерного оружия Путиным: Он любит свою жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диктатор РФ Владимир Путин не решится нажать на "красную кнопку".
Об этом он заявил в интервью NYT, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что страхи Запада относительно вероятного применения ядерного оружия руководителем РФ Путиным преувеличены. По мнению Зеленского, Путин "иррационален", однако он вряд ли пойдет на такой шаг, как применение ядерного оружия против Украины.
"Он может быть иррациональным, но он любит свою жизнь", - сказал Зеленский.
Украинский лидер считает, что правитель РФ хорошо понимает, что если он применит ядерное оружие, тогда для него "двери будут полностью закрыты".
"Потому что применение ядерного оружия - это не красная линия. Это другой уровень... Это Третья мировая война", - сказал президент.
Ядерные угрозы РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия прибегает к ядерному шантажу. Ряд российских чиновников неоднократно угрожали миру ядерным оружием.
В марте 2024 года диктатор Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне. Также он заявлял, что Россия обновила почти на 100% свое ядерное оружие.
В то же время известно, что Россия также передала тактические ядерные ракеты Беларуси. По данным WSJ, Россия разворачивает ядерное оружие на территории Беларуси вблизи границ НАТО.
21 мая Минобороны РФ сообщило о первом этапе учений по применению нестратегического ядерного оружия.
Как известно, Россия имеет больше всего в мире ядерных боеголовок. По данным СМИ, их в РФ более 5,5 тыс. единиц, однако точные цифры неизвестны из-за отсутствия прозрачности.
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І путіну і зелі війна необхідна.
Пока он не применит ядерку - его могут даже ***... е на всю голову
Студенты Гарварда поддерживать
Им - что Хамас,что путин - без разницы
А вот как только путин ядерку использует
Можно на нем поставить крест
Даже ***у.... е на всю голову - от него отвернутся
Дураков много только в россии и у нас
Китай это самая самодостаточная страна в мире Ну, придется им уволить несколько миллионов чел, пусть даже несколько десятков миллионов если Европа обеднеет, и что? Меньше резаной бумаги будут складывать в банках? А если безработные будут проблемой, из всегда можно отправить на завоевание например Таиланда или того же Тайваня.
Тут они могут даже нам фору дать
Що стосується віри, то про яку віру говоримо? Вони тобі кажуть що вжучать ядеркою а ти кажеш, ні , брешеш собака. Ну то й вжучать одне місто, потім інше, як американці. Рано чи пізно повірять .
Да они там наперебой побегут сдаваться после первой бомбардировки. Пусть американцы приезжают нас освобождают, нам зачем.
А теперь добавьте 80 лет толерантности, демократии и жопоподтирания к этим людям, не говоря уже о беспрецедентных в истории уровнях комфорта.
Думаете они в состоянии противостоять армии которая не считается с потерями и убивает всех до кого потянется?
А ведь говорят что ВВП Италии равен российскому или что то такое. Ну и толку с того.
Давайте похожий пример разберем-- Путин шантажирует Турцию, сжёг ядреной бомбой какой нибудь малозначительный городок на востоке Турции о котором никто никогда не слышал, и президент Литвы выходит и говорит народу-- в связи с атакой на члена НАТО нам всем нужно будет сгореть вместе с семьями и тд. Вот так вот. Турков в ЕС 65 лет не пускаем, потому что видеть их рядом не хотим, но если их тронут то сгореть за них всегда готовы. Так что ли?
Заметьте что речь идёт не о частичной потере самостоятельности, не об оккупации, и даже не о рабстве в Сибири, а о смерти для всех и сразу, и вполне возможно достаточно мучительной.
Ещё раз вам говорю, посмотрите на карту восточной Турции. Выберите самый большой город о котором вы никогда ничего не слышали. И спросите себя, готов ли я, моя семья, вся литовская нация, все нации рядом, сгореть в ядерном огне или умереть медленно от радиации, ради того что бы отомстить Москве за вот этот вот город? Подумайте над этим.
Обмежене використання? Ти серйозно? Хто і як його обмежить? Тут лише почати і понесеться.
тут в кожному слову помилка
- не український
- не лідер
- і в тому місці в яких люди вважають, сама глуха пустота..
- Земля плоская!
- Спасибо, Владимир
У російському Міноборони у Бєлоусова чотири завдання:
готовність виконати будь-яке (в тому числі) замовлення. [Ядерна] валіза з ним, не посилаючись на те, що військові мають "іншу думку".
Друге - мобілізувати економіку на війну, яка відрізняється від плану тривалістю та параметрами, м'яко кажучи.
Третє - політично «заінсектувати» військових, які завжди починають набирати політичну вагу в ході війни.
По-четверте, і, мабуть, найголовніше, безпека. Військові відіграли важливу роль у поваленні/утриманні лідерів, їхні лідери бояться. Його завдання полягає в тому, щоб не було навіть тіні змови.
Немає «хороших військових варіантів» для використання таких менших пристроїв на полі бою, а політичні та економічні втрати для Росії з точки зору глобальної ізоляції та можливої помсти Заходу будуть настільки великими, що режим Путіна не матиме від цього ніякої вигоди.
ЗЕ! то кара господня. З його появою - 2 роки людей вбивав коронавірус, зараз 2 роки війна
де загинуло сотні тисяч людей й невідомо скільки ще загине.
ЗЕ! прогнози краще не робити!
Так это Бог сделал Зеленского президентом?
Или на выборах Зеленского выбрал народ?
Это важно, на мой взгляд
Потому что ************** выбор народа я еще могу понять
А вот если это ************** ВЫБОР БОГА- как вы пишете
То напишите ,пожалуйста
Чем же мы так провинились перед Богом?
Мы вроде евреев в газовых камерах не травили
За что нам такая беда?
Может - кара господня в том,что он ОТНЯЛ УМ у 73 % проголосовавших
За ИУДУ?
Но все равно не могу понять - за что нас так покарал Бог!!!!!