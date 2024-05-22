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Новости Война
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Зеленский о вероятности применения ядерного оружия Путиным: Он любит свою жизнь

На думку Зеленського, Путін не застосує ядерну зброю

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диктатор РФ Владимир Путин не решится нажать на "красную кнопку".

Об этом он заявил в интервью NYT, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что страхи Запада относительно вероятного применения ядерного оружия руководителем РФ Путиным преувеличены. По мнению Зеленского, Путин "иррационален", однако он вряд ли пойдет на такой шаг, как применение ядерного оружия против Украины.

"Он может быть иррациональным, но он любит свою жизнь", - сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что правитель РФ хорошо понимает, что если он применит ядерное оружие, тогда для него "двери будут полностью закрыты".

"Потому что применение ядерного оружия - это не красная линия. Это другой уровень... Это Третья мировая война", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет никаких признаков, что РФ может применить ядерное оружие против Украины, - США в ОБСЕ

Ядерные угрозы РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия прибегает к ядерному шантажу. Ряд российских чиновников неоднократно угрожали миру ядерным оружием.

В марте 2024 года диктатор Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне. Также он заявлял, что Россия обновила почти на 100% свое ядерное оружие.

В то же время известно, что Россия также передала тактические ядерные ракеты Беларуси. По данным WSJ, Россия разворачивает ядерное оружие на территории Беларуси вблизи границ НАТО.

21 мая Минобороны РФ сообщило о первом этапе учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Как известно, Россия имеет больше всего в мире ядерных боеголовок. По данным СМИ, их в РФ более 5,5 тыс. единиц, однако точные цифры неизвестны из-за отсутствия прозрачности.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) путин владимир (31225) россия (95418) ядерное оружие (1330)


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Топ комментарии
+34
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22.05.2024 00:35
+32
Рідкісний ідіот, так його життю нічого й не загрожує.
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22.05.2024 00:21
+28
"yкраїнський лідер вважає"
тут в кожному слову помилка
- не український
- не лідер
- і в тому місці в яких люди вважають, сама глуха пустота..
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22.05.2024 00:39
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Рідкісний ідіот, так його життю нічого й не загрожує.
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22.05.2024 00:21 Ответить
73% баранів вибрало дилетанта керівником. І за 5 років цей керівник не зумів стати навіть чабаном а якась гадалка чужих дій думок.
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22.05.2024 04:42 Ответить
Якщо знімуть його то загроза буде.
І путіну і зелі війна необхідна.
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22.05.2024 07:27 Ответить
Цiкаво, коли СРСР закинув ЯО на Кубу, також могли роз'******* його конвенцiональним. Але цього не трапилось Педьож в калюжу.
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22.05.2024 00:23 Ответить
Тогда у СССР было в 10 раз меньше боеголовок чем у США, и тем не менее получилось равное соглашение. А сейчас у рф в два раза больше боеголовок чем у всего НАТО, и избиратели там за 60 лет комфорта растеряли все волосики на яичках.
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22.05.2024 00:31 Ответить
США нiколи не пiдуть на пряму ескалацiю з 3.14рами, бо сцикотно. Це хвакт. Нi тодi нi зараз.
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22.05.2024 00:36 Ответить
А що дає кількість рашистських боєголовок? Більшість аварій при запуску? Або весь світ зруйнувати не один раз, а шість?
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22.05.2024 00:40 Ответить
Я сомневаюсь что и на один раз достаточно есть чо, хотя хз. Чем больше -- тем страшнее
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22.05.2024 00:52 Ответить
Путин же не дурак
Пока он не применит ядерку - его могут даже ***... е на всю голову
Студенты Гарварда поддерживать
Им - что Хамас,что путин - без разницы
А вот как только путин ядерку использует
Можно на нем поставить крест
Даже ***у.... е на всю голову - от него отвернутся
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22.05.2024 00:24 Ответить
Да, он ночами не спит переживая о том что студенты Гарварда о нем думают. Для войны с НАТО достаточно согласия Китая
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22.05.2024 00:27 Ответить
В Китае таких дураков нет
Дураков много только в россии и у нас
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22.05.2024 00:37 Ответить
Ну и что было бы дурного для Китая если бы РФ воевала с НАТО? Наоборот здорово
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22.05.2024 01:40 Ответить
Чим? Країни НАТО - основний ринок збуту для Китая. Розвал економіки країн НАТО невідворотно розвалить і економіку Китаю.
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22.05.2024 04:32 Ответить
У вас неправильное представление об экономике. Вы меряете экономику долларами и евро, а надо снарядами и дронами, тоннами тротила и гексогена.
Китай это самая самодостаточная страна в мире Ну, придется им уволить несколько миллионов чел, пусть даже несколько десятков миллионов если Европа обеднеет, и что? Меньше резаной бумаги будут складывать в банках? А если безработные будут проблемой, из всегда можно отправить на завоевание например Таиланда или того же Тайваня.
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22.05.2024 08:22 Ответить
Ну и в США , конечно
Тут они могут даже нам фору дать
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22.05.2024 00:39 Ответить
И ядерная война, и ограниченное применение яо весьма реальны к сожалению. Потребуют например выход Германии из НАТО и ЕС в обмен на неприменение яо по Германии, и что по вашему бюргеры выберут? То же касается и всех остальных стран.
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22.05.2024 00:25 Ответить
І хто їм це незастосування гарантує? Рашка? Вже одним давали гарантії.
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22.05.2024 00:42 Ответить
Ну хорошо. Вот представьте что кацапы говорят немцам, / Хотите умереть сейчас или через год?/ Что по вашему они выберут.
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22.05.2024 00:59 Ответить
Чому вони повинні вірити кацапам? Якщо якась мусульманська країна поставить умову виселити німців з Німеччини, а заселити мусульманів, інакше будуть повальні теракти, вони теж в це повірять?
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22.05.2024 07:46 Ответить
A ви не бачили мітинги у Німеччині, з дозволу влади й под охороною поліції, де мусульмани вимагають німецького халіфат з шаріатом і обмеження прав усіх громадян хто не є мусульманами? Подивіться.
Що стосується віри, то про яку віру говоримо? Вони тобі кажуть що вжучать ядеркою а ти кажеш, ні , брешеш собака. Ну то й вжучать одне місто, потім інше, як американці. Рано чи пізно повірять .
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22.05.2024 08:02 Ответить
За вашими словами Німеччина ну дуже слабка, тупа, недолуга держава, а рашка - розвинута, сильна, гігант.
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22.05.2024 08:49 Ответить
До чого тут це? Я кажу що у бійці між дорослою, вихованою, інтелігентною людиною яка боїться усього на світі і підлітком з гетто озброєним якімось цвяхом або шматком скла, підліток виграватиме 100 разів з десяти спроб.
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22.05.2024 15:30 Ответить
Бійка - це вже не про виховану, інтелігентну людину, яка боїться усього на світі. Особливо, якщо їх буде декілька і вони будуть озброєні.
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23.05.2024 07:56 Ответить
Ну хорошо, не бийка, а избиение.
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23.05.2024 11:04 Ответить
Ви не зрозуміли. Мовиться про те, що і виховані, інтелігентні люди, які бояться усього на світі, здатні на захист, особливо, якщо їх буде декілька і вони будуть озброєні.
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24.05.2024 10:44 Ответить
Теоретически, да, на практике как Тайсон говорил , у всех есть план пока не получат удар в рот. В Европе вот уже 50-70 лет, читай три поколения, выращивают из мужчин женщин. Слишком долго там занимались обнимашками и подтиранием друг дружке задниц. А как газеты там многие писали что Украинская армия должна сдаться потому что она показала что неспособна уберечь гражданских?
Да они там наперебой побегут сдаваться после первой бомбардировки. Пусть американцы приезжают нас освобождают, нам зачем.
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24.05.2024 12:47 Ответить
На жаль, і в Україні, особливо останнього часу, молодь привчають до думки "какая разница".
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24.05.2024 13:01 Ответить
Там глубже намного и системней проблемы. Вот Италия например, после 20+ лет фашизма в стране, 150000 гражданских потерь в южной Италии, элитные немецкие войска рядом и все равно не воевали, оголялт немцам фланги, сдавались при первой возможности.
А теперь добавьте 80 лет толерантности, демократии и жопоподтирания к этим людям, не говоря уже о беспрецедентных в истории уровнях комфорта.
Думаете они в состоянии противостоять армии которая не считается с потерями и убивает всех до кого потянется?
А ведь говорят что ВВП Италии равен российскому или что то такое. Ну и толку с того.
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24.05.2024 21:38 Ответить
Kto mozet ugrozat nemcam,Kacapi bojatsia francuzov,poskolku te skazali sto u nix takze jest jest jadernoje voruzenije i polne xvatilo unictozit kacapov.Dve raketi i maskvi netu,jaderni pusk po nim i srazu avtomaticeski idiot otvet po kacapam.Dumajete maskve vse soglisitsia pri takom scenariji,ne odin putler resajet eto takze
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22.05.2024 08:52 Ответить
При чем тут французы? Ну хорошо, давайте представим ситуацию с из стороны. То есть это так, немцев шантажируют ( допустим уже снесли Дрезден) а мы французы стерем с лица земли Москву и сгорим все дружно с ответным огнем! Так что ли?
Давайте похожий пример разберем-- Путин шантажирует Турцию, сжёг ядреной бомбой какой нибудь малозначительный городок на востоке Турции о котором никто никогда не слышал, и президент Литвы выходит и говорит народу-- в связи с атакой на члена НАТО нам всем нужно будет сгореть вместе с семьями и тд. Вот так вот. Турков в ЕС 65 лет не пускаем, потому что видеть их рядом не хотим, но если их тронут то сгореть за них всегда готовы. Так что ли?
Заметьте что речь идёт не о частичной потере самостоятельности, не об оккупации, и даже не о рабстве в Сибири, а о смерти для всех и сразу, и вполне возможно достаточно мучительной.
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22.05.2024 15:44 Ответить
Pered puskom raket po Drezdenu,soglaisitsia ves gorod maskva polucit otvetku i ne tolko maskva?Elita maskvi budet za nanesenija udara,ja vam govoriu ne odin putler vsio resajet,daze jesli on licno zaxocet dat takoj ukaz on mozet bit i nevypolnen.Jesli uze jadernaja raketa poletit v Drezden,tot ze moment letit po maskve otvetka
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22.05.2024 16:02 Ответить
Никакая ответка никуда не полетит ни в тот же момент ни в скором времени апосля, и возможно вообще. Да, действительно не один Путин решает, там 3 человека и все они связаны с войной. А во Франции, в Британии, в США сколько человек решают? И вот пока эта ракета летит, они в состоянии решить что пора всей Франции, Британии или США на кладбище? Что бы отомстить за Дрезден?

Ещё раз вам говорю, посмотрите на карту восточной Турции. Выберите самый большой город о котором вы никогда ничего не слышали. И спросите себя, готов ли я, моя семья, вся литовская нация, все нации рядом, сгореть в ядерном огне или умереть медленно от радиации, ради того что бы отомстить Москве за вот этот вот город? Подумайте над этим.
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22.05.2024 20:25 Ответить
сенс ядерної війни? Жити під землею? Знищити цивілізацію?
Обмежене використання? Ти серйозно? Хто і як його обмежить? Тут лише почати і понесеться.
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22.05.2024 04:50 Ответить
Сенсу в ядерної вони ніякого а в танцях з бубнами довкола неї багато. Тому що хто боїться її найменше виграє без застосування зброї. Й до речи Німеччина не має ядерної зброї для відповіді, й взагалі там вирощували ментальних кастратів принаймні з кінця 1940х.
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22.05.2024 08:07 Ответить
Да успаГойся, ботяра рашистская
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22.05.2024 07:32 Ответить
Ну да. Фрицы такие тупые , шо не знают , шо такое Будапештский меморандум.
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22.05.2024 09:01 Ответить
ти 4 рази своє любив, чмоня продажна...
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22.05.2024 00:34 Ответить
Неголеному хлопчику пора вже в гузно до собаки...
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22.05.2024 01:05 Ответить
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22.05.2024 00:35 Ответить
на замітку дізайнерам - треба шити пінджаки з підщочниками...
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22.05.2024 01:14 Ответить
А ти і твій куратор дьЄрьмак - не любите життя? Крадете так, ніби востаннє.
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22.05.2024 00:36 Ответить
Вони дійсо крадуть "на посошок" - ніхто в здоровому глузді за корумпованого жида більше не проголосує.
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22.05.2024 07:38 Ответить
так у нас без того глузду аж 73%
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22.05.2024 11:02 Ответить
Цей міф про "73%" вже, чесно кажучи, остогид. Його транслюють тільки продовбані прокацапською пропагандою, але й тих в живих вже майже не лишилось...
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22.05.2024 13:43 Ответить
це не міф, а реальність і якщо їх трохи зменшилось то не на багато
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23.05.2024 10:02 Ответить
Кількість дурнів стабільна в будь якій спільноті. Вони завжди збираються до купи і таким чином приєднуються до "лідера". Конформізм... Але якщо більшість, а саме це відбувається, починає лаяти "лідера" то він швидко втрачає підримку і маса дурнів шукає іншого кумира.
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23.05.2024 12:52 Ответить
"yкраїнський лідер вважає"
тут в кожному слову помилка
- не український
- не лідер
- і в тому місці в яких люди вважають, сама глуха пустота..
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22.05.2024 00:39 Ответить
- Владимир, несите дичь!
- Земля плоская!
- Спасибо, Владимир
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22.05.2024 00:51 Ответить
BBC

У російському Міноборони у Бєлоусова чотири завдання:

готовність виконати будь-яке (в тому числі) замовлення. [Ядерна] валіза з ним, не посилаючись на те, що військові мають "іншу думку".

Друге - мобілізувати економіку на війну, яка відрізняється від плану тривалістю та параметрами, м'яко кажучи.

Третє - політично «заінсектувати» військових, які завжди починають набирати політичну вагу в ході війни.

По-четверте, і, мабуть, найголовніше, безпека. Військові відіграли важливу роль у поваленні/утриманні лідерів, їхні лідери бояться. Його завдання полягає в тому, щоб не було навіть тіні змови.
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22.05.2024 00:55 Ответить
Ризик ядерної загрози зараз досить низький - поки Росія відчуває, що перемагає.

Немає «хороших військових варіантів» для використання таких менших пристроїв на полі бою, а політичні та економічні втрати для Росії з точки зору глобальної ізоляції та можливої помсти Заходу будуть настільки великими, що режим Путіна не матиме від цього ніякої вигоди.
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22.05.2024 01:23 Ответить
На кадрах, опублікованих Міністерством оборони Росії 21 травня 2024 року, видно, як ракетні війська Росії проводять навчання з тактичної ядерної зброї в південному військовому окрузі.

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22.05.2024 01:35 Ответить
Він ***..тий, нічого і нікого х..ло не любить, досить маячні
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22.05.2024 05:14 Ответить
Меле що попало,воно й само не розуміє що розповідає , наркоман просрочений.
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22.05.2024 06:09 Ответить
Щось таке подібне ЗЕ! вже говорив, але пішло все навпаки і поржать не вийшло.
ЗЕ! то кара господня. З його появою - 2 роки людей вбивав коронавірус, зараз 2 роки війна
де загинуло сотні тисяч людей й невідомо скільки ще загине.
ЗЕ! прогнози краще не робити!
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22.05.2024 07:09 Ответить
Простите - не поняла про КАРУ ГОСПОДНЮ
Так это Бог сделал Зеленского президентом?
Или на выборах Зеленского выбрал народ?
Это важно, на мой взгляд
Потому что ************** выбор народа я еще могу понять
А вот если это ************** ВЫБОР БОГА- как вы пишете
То напишите ,пожалуйста
Чем же мы так провинились перед Богом?
Мы вроде евреев в газовых камерах не травили
За что нам такая беда?
Может - кара господня в том,что он ОТНЯЛ УМ у 73 % проголосовавших
За ИУДУ?
Но все равно не могу понять - за что нас так покарал Бог!!!!!
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22.05.2024 10:49 Ответить
Що юрист ніякий, що психолог нульовий.
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22.05.2024 07:21 Ответить
Прострочене чмо вдає із себе "великого стратега" та гадає, що його пі...ж буде мати якийсь резонанс. Світ уже переконався, що це безтолковий дилетант, який не має елементарного поняття практично ні вчому.
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22.05.2024 07:34 Ответить
Як це ні в чому?! А шашлики?!!!
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22.05.2024 07:52 Ответить
...навiть в шашликах. Бо якби розумiвся, то не давився б канцерогенним шкiдливим фудом, як ото пацак(читай навпаки) з голодного краю.
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22.05.2024 09:05 Ответить
***** знає, що технічно, його знищення не є проблемою. Навіть формулу знає: В2+В61-13.
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22.05.2024 07:41 Ответить
Ameikansi budet znat pervymi jesli budet ugroza jadernoj vojni.Ix razvedka znajet vsio sto jest na stole putlera.Jesli budet takaja verojatnost vkliucit plan B amerikansi,eto kogda padajet samolioti ili vertalioti s diktatorami Ugrozat jazykom vsem kacapi budet i dalse,no realno bolsinstvo stran uze neobracajet na eto vnimanije
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22.05.2024 08:42 Ответить
буратінка, йди геть!
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22.05.2024 08:57 Ответить
Чи больше делать нечего бедосику, накликает беду, мож пыня про ядерку уже забыл, або его не сегодня-завтра свои же забудут, занимаеться здесь вангованием... Це, прость, шляк якийсь, та й годi.
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22.05.2024 09:09 Ответить
Сидела на коленях президента. Собчак показала фото.

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22.05.2024 09:14 Ответить
Ядерної війни не буде. Китайці не дозволять підару, та він і сам не кине ядерку, тут сам факт вялічіє роздувати.
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22.05.2024 09:16 Ответить
Ага. Він любить життя. В нього в очах мир.
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22.05.2024 09:31 Ответить
Травневе шашликоуміє
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22.05.2024 11:38 Ответить
 
 