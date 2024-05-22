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Зеленський про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним: Він любить своє життя

На думку Зеленського, Путін не застосує ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що диктатор РФ Володимир Путін не наважиться натиснути на "червону кнопку".

Про це він заявив в інтерв’ю NYT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український лідер Володимир Зеленський вважає, що страхи Заходу стосовно ймовірного застосування ядерної зброї керманичем РФ Путіним перебільшені. На думку Зеленського, Путін "ірраціональний", проте він навряд чи піде на такий крок, як застосування ядерної зброї проти України.

"Він може бути ірраціональним, але він любить своє життя", - сказав Зеленський.

Український лідер вважає, що правитель РФ добре розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, тоді для нього "двері будуть повністю закриті".

"Тому що застосування ядерної зброї - це не червона лінія. Це інший рівень... Це Третя світова війна", - сказав президент.

Читайте також: Не маємо жодних ознак, що РФ може застосувати ядерну зброю проти України, - США в ОБСЄ

Ядерні погрози РФ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вдається до ядерного шантажу. Низка російських посадовців неодноразово погрожувала світові ядерною зброєю. 

У березні 2024 року диктатор Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни. Також він заявляв, що Росія оновила майже на 100% свою ядерну зброю.

Водночас відомо, що Росія також передала тактичні ядерні ракети Білорусі. За даними WSJ, Росія розгортає ядерну зброю на території Білорусі поблизу кордонів НАТО.

21 травня Міноборони РФ повідомило про перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

Як відомо, Росія має найбільше у світі ядерних боєголовок. За даними ЗМІ, їх у РФ понад 5,5 тис. одиниць, однак точні цифри невідомі через відсутність прозорості.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) путін володимир (23773) росія (65007) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+34
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22.05.2024 00:35
+32
Рідкісний ідіот, так його життю нічого й не загрожує.
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22.05.2024 00:21
+28
"yкраїнський лідер вважає"
тут в кожному слову помилка
- не український
- не лідер
- і в тому місці в яких люди вважають, сама глуха пустота..
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22.05.2024 00:39
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Рідкісний ідіот, так його життю нічого й не загрожує.
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22.05.2024 00:21 Відповісти
73% баранів вибрало дилетанта керівником. І за 5 років цей керівник не зумів стати навіть чабаном а якась гадалка чужих дій думок.
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22.05.2024 04:42 Відповісти
Якщо знімуть його то загроза буде.
І путіну і зелі війна необхідна.
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22.05.2024 07:27 Відповісти
Цiкаво, коли СРСР закинув ЯО на Кубу, також могли роз'******* його конвенцiональним. Але цього не трапилось Педьож в калюжу.
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22.05.2024 00:23 Відповісти
Тогда у СССР было в 10 раз меньше боеголовок чем у США, и тем не менее получилось равное соглашение. А сейчас у рф в два раза больше боеголовок чем у всего НАТО, и избиратели там за 60 лет комфорта растеряли все волосики на яичках.
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22.05.2024 00:31 Відповісти
США нiколи не пiдуть на пряму ескалацiю з 3.14рами, бо сцикотно. Це хвакт. Нi тодi нi зараз.
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22.05.2024 00:36 Відповісти
А що дає кількість рашистських боєголовок? Більшість аварій при запуску? Або весь світ зруйнувати не один раз, а шість?
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22.05.2024 00:40 Відповісти
Я сомневаюсь что и на один раз достаточно есть чо, хотя хз. Чем больше -- тем страшнее
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22.05.2024 00:52 Відповісти
Путин же не дурак
Пока он не применит ядерку - его могут даже ***... е на всю голову
Студенты Гарварда поддерживать
Им - что Хамас,что путин - без разницы
А вот как только путин ядерку использует
Можно на нем поставить крест
Даже ***у.... е на всю голову - от него отвернутся
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22.05.2024 00:24 Відповісти
Да, он ночами не спит переживая о том что студенты Гарварда о нем думают. Для войны с НАТО достаточно согласия Китая
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22.05.2024 00:27 Відповісти
В Китае таких дураков нет
Дураков много только в россии и у нас
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22.05.2024 00:37 Відповісти
Ну и что было бы дурного для Китая если бы РФ воевала с НАТО? Наоборот здорово
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22.05.2024 01:40 Відповісти
Чим? Країни НАТО - основний ринок збуту для Китая. Розвал економіки країн НАТО невідворотно розвалить і економіку Китаю.
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22.05.2024 04:32 Відповісти
У вас неправильное представление об экономике. Вы меряете экономику долларами и евро, а надо снарядами и дронами, тоннами тротила и гексогена.
Китай это самая самодостаточная страна в мире Ну, придется им уволить несколько миллионов чел, пусть даже несколько десятков миллионов если Европа обеднеет, и что? Меньше резаной бумаги будут складывать в банках? А если безработные будут проблемой, из всегда можно отправить на завоевание например Таиланда или того же Тайваня.
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22.05.2024 08:22 Відповісти
Ну и в США , конечно
Тут они могут даже нам фору дать
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22.05.2024 00:39 Відповісти
И ядерная война, и ограниченное применение яо весьма реальны к сожалению. Потребуют например выход Германии из НАТО и ЕС в обмен на неприменение яо по Германии, и что по вашему бюргеры выберут? То же касается и всех остальных стран.
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22.05.2024 00:25 Відповісти
І хто їм це незастосування гарантує? Рашка? Вже одним давали гарантії.
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22.05.2024 00:42 Відповісти
Ну хорошо. Вот представьте что кацапы говорят немцам, / Хотите умереть сейчас или через год?/ Что по вашему они выберут.
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22.05.2024 00:59 Відповісти
Чому вони повинні вірити кацапам? Якщо якась мусульманська країна поставить умову виселити німців з Німеччини, а заселити мусульманів, інакше будуть повальні теракти, вони теж в це повірять?
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22.05.2024 07:46 Відповісти
A ви не бачили мітинги у Німеччині, з дозволу влади й под охороною поліції, де мусульмани вимагають німецького халіфат з шаріатом і обмеження прав усіх громадян хто не є мусульманами? Подивіться.
Що стосується віри, то про яку віру говоримо? Вони тобі кажуть що вжучать ядеркою а ти кажеш, ні , брешеш собака. Ну то й вжучать одне місто, потім інше, як американці. Рано чи пізно повірять .
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22.05.2024 08:02 Відповісти
За вашими словами Німеччина ну дуже слабка, тупа, недолуга держава, а рашка - розвинута, сильна, гігант.
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22.05.2024 08:49 Відповісти
До чого тут це? Я кажу що у бійці між дорослою, вихованою, інтелігентною людиною яка боїться усього на світі і підлітком з гетто озброєним якімось цвяхом або шматком скла, підліток виграватиме 100 разів з десяти спроб.
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22.05.2024 15:30 Відповісти
Бійка - це вже не про виховану, інтелігентну людину, яка боїться усього на світі. Особливо, якщо їх буде декілька і вони будуть озброєні.
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23.05.2024 07:56 Відповісти
Ну хорошо, не бийка, а избиение.
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23.05.2024 11:04 Відповісти
Ви не зрозуміли. Мовиться про те, що і виховані, інтелігентні люди, які бояться усього на світі, здатні на захист, особливо, якщо їх буде декілька і вони будуть озброєні.
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24.05.2024 10:44 Відповісти
Теоретически, да, на практике как Тайсон говорил , у всех есть план пока не получат удар в рот. В Европе вот уже 50-70 лет, читай три поколения, выращивают из мужчин женщин. Слишком долго там занимались обнимашками и подтиранием друг дружке задниц. А как газеты там многие писали что Украинская армия должна сдаться потому что она показала что неспособна уберечь гражданских?
Да они там наперебой побегут сдаваться после первой бомбардировки. Пусть американцы приезжают нас освобождают, нам зачем.
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24.05.2024 12:47 Відповісти
На жаль, і в Україні, особливо останнього часу, молодь привчають до думки "какая разница".
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24.05.2024 13:01 Відповісти
Там глубже намного и системней проблемы. Вот Италия например, после 20+ лет фашизма в стране, 150000 гражданских потерь в южной Италии, элитные немецкие войска рядом и все равно не воевали, оголялт немцам фланги, сдавались при первой возможности.
А теперь добавьте 80 лет толерантности, демократии и жопоподтирания к этим людям, не говоря уже о беспрецедентных в истории уровнях комфорта.
Думаете они в состоянии противостоять армии которая не считается с потерями и убивает всех до кого потянется?
А ведь говорят что ВВП Италии равен российскому или что то такое. Ну и толку с того.
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24.05.2024 21:38 Відповісти
Kto mozet ugrozat nemcam,Kacapi bojatsia francuzov,poskolku te skazali sto u nix takze jest jest jadernoje voruzenije i polne xvatilo unictozit kacapov.Dve raketi i maskvi netu,jaderni pusk po nim i srazu avtomaticeski idiot otvet po kacapam.Dumajete maskve vse soglisitsia pri takom scenariji,ne odin putler resajet eto takze
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22.05.2024 08:52 Відповісти
При чем тут французы? Ну хорошо, давайте представим ситуацию с из стороны. То есть это так, немцев шантажируют ( допустим уже снесли Дрезден) а мы французы стерем с лица земли Москву и сгорим все дружно с ответным огнем! Так что ли?
Давайте похожий пример разберем-- Путин шантажирует Турцию, сжёг ядреной бомбой какой нибудь малозначительный городок на востоке Турции о котором никто никогда не слышал, и президент Литвы выходит и говорит народу-- в связи с атакой на члена НАТО нам всем нужно будет сгореть вместе с семьями и тд. Вот так вот. Турков в ЕС 65 лет не пускаем, потому что видеть их рядом не хотим, но если их тронут то сгореть за них всегда готовы. Так что ли?
Заметьте что речь идёт не о частичной потере самостоятельности, не об оккупации, и даже не о рабстве в Сибири, а о смерти для всех и сразу, и вполне возможно достаточно мучительной.
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22.05.2024 15:44 Відповісти
Pered puskom raket po Drezdenu,soglaisitsia ves gorod maskva polucit otvetku i ne tolko maskva?Elita maskvi budet za nanesenija udara,ja vam govoriu ne odin putler vsio resajet,daze jesli on licno zaxocet dat takoj ukaz on mozet bit i nevypolnen.Jesli uze jadernaja raketa poletit v Drezden,tot ze moment letit po maskve otvetka
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22.05.2024 16:02 Відповісти
Никакая ответка никуда не полетит ни в тот же момент ни в скором времени апосля, и возможно вообще. Да, действительно не один Путин решает, там 3 человека и все они связаны с войной. А во Франции, в Британии, в США сколько человек решают? И вот пока эта ракета летит, они в состоянии решить что пора всей Франции, Британии или США на кладбище? Что бы отомстить за Дрезден?

Ещё раз вам говорю, посмотрите на карту восточной Турции. Выберите самый большой город о котором вы никогда ничего не слышали. И спросите себя, готов ли я, моя семья, вся литовская нация, все нации рядом, сгореть в ядерном огне или умереть медленно от радиации, ради того что бы отомстить Москве за вот этот вот город? Подумайте над этим.
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22.05.2024 20:25 Відповісти
сенс ядерної війни? Жити під землею? Знищити цивілізацію?
Обмежене використання? Ти серйозно? Хто і як його обмежить? Тут лише почати і понесеться.
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22.05.2024 04:50 Відповісти
Сенсу в ядерної вони ніякого а в танцях з бубнами довкола неї багато. Тому що хто боїться її найменше виграє без застосування зброї. Й до речи Німеччина не має ядерної зброї для відповіді, й взагалі там вирощували ментальних кастратів принаймні з кінця 1940х.
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22.05.2024 08:07 Відповісти
Да успаГойся, ботяра рашистская
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22.05.2024 07:32 Відповісти
Ну да. Фрицы такие тупые , шо не знают , шо такое Будапештский меморандум.
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22.05.2024 09:01 Відповісти
ти 4 рази своє любив, чмоня продажна...
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22.05.2024 00:34 Відповісти
Неголеному хлопчику пора вже в гузно до собаки...
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22.05.2024 01:05 Відповісти
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22.05.2024 00:35 Відповісти
на замітку дізайнерам - треба шити пінджаки з підщочниками...
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22.05.2024 01:14 Відповісти
А ти і твій куратор дьЄрьмак - не любите життя? Крадете так, ніби востаннє.
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22.05.2024 00:36 Відповісти
Вони дійсо крадуть "на посошок" - ніхто в здоровому глузді за корумпованого жида більше не проголосує.
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22.05.2024 07:38 Відповісти
так у нас без того глузду аж 73%
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22.05.2024 11:02 Відповісти
Цей міф про "73%" вже, чесно кажучи, остогид. Його транслюють тільки продовбані прокацапською пропагандою, але й тих в живих вже майже не лишилось...
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22.05.2024 13:43 Відповісти
це не міф, а реальність і якщо їх трохи зменшилось то не на багато
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23.05.2024 10:02 Відповісти
Кількість дурнів стабільна в будь якій спільноті. Вони завжди збираються до купи і таким чином приєднуються до "лідера". Конформізм... Але якщо більшість, а саме це відбувається, починає лаяти "лідера" то він швидко втрачає підримку і маса дурнів шукає іншого кумира.
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23.05.2024 12:52 Відповісти
"yкраїнський лідер вважає"
тут в кожному слову помилка
- не український
- не лідер
- і в тому місці в яких люди вважають, сама глуха пустота..
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22.05.2024 00:39 Відповісти
- Владимир, несите дичь!
- Земля плоская!
- Спасибо, Владимир
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22.05.2024 00:51 Відповісти
BBC

У російському Міноборони у Бєлоусова чотири завдання:

готовність виконати будь-яке (в тому числі) замовлення. [Ядерна] валіза з ним, не посилаючись на те, що військові мають "іншу думку".

Друге - мобілізувати економіку на війну, яка відрізняється від плану тривалістю та параметрами, м'яко кажучи.

Третє - політично «заінсектувати» військових, які завжди починають набирати політичну вагу в ході війни.

По-четверте, і, мабуть, найголовніше, безпека. Військові відіграли важливу роль у поваленні/утриманні лідерів, їхні лідери бояться. Його завдання полягає в тому, щоб не було навіть тіні змови.
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22.05.2024 00:55 Відповісти
Ризик ядерної загрози зараз досить низький - поки Росія відчуває, що перемагає.

Немає «хороших військових варіантів» для використання таких менших пристроїв на полі бою, а політичні та економічні втрати для Росії з точки зору глобальної ізоляції та можливої помсти Заходу будуть настільки великими, що режим Путіна не матиме від цього ніякої вигоди.
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22.05.2024 01:23 Відповісти
На кадрах, опублікованих Міністерством оборони Росії 21 травня 2024 року, видно, як ракетні війська Росії проводять навчання з тактичної ядерної зброї в південному військовому окрузі.

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22.05.2024 01:35 Відповісти
Він ***..тий, нічого і нікого х..ло не любить, досить маячні
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22.05.2024 05:14 Відповісти
Меле що попало,воно й само не розуміє що розповідає , наркоман просрочений.
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22.05.2024 06:09 Відповісти
Щось таке подібне ЗЕ! вже говорив, але пішло все навпаки і поржать не вийшло.
ЗЕ! то кара господня. З його появою - 2 роки людей вбивав коронавірус, зараз 2 роки війна
де загинуло сотні тисяч людей й невідомо скільки ще загине.
ЗЕ! прогнози краще не робити!
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22.05.2024 07:09 Відповісти
Простите - не поняла про КАРУ ГОСПОДНЮ
Так это Бог сделал Зеленского президентом?
Или на выборах Зеленского выбрал народ?
Это важно, на мой взгляд
Потому что ************** выбор народа я еще могу понять
А вот если это ************** ВЫБОР БОГА- как вы пишете
То напишите ,пожалуйста
Чем же мы так провинились перед Богом?
Мы вроде евреев в газовых камерах не травили
За что нам такая беда?
Может - кара господня в том,что он ОТНЯЛ УМ у 73 % проголосовавших
За ИУДУ?
Но все равно не могу понять - за что нас так покарал Бог!!!!!
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22.05.2024 10:49 Відповісти
Що юрист ніякий, що психолог нульовий.
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22.05.2024 07:21 Відповісти
Прострочене чмо вдає із себе "великого стратега" та гадає, що його пі...ж буде мати якийсь резонанс. Світ уже переконався, що це безтолковий дилетант, який не має елементарного поняття практично ні вчому.
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22.05.2024 07:34 Відповісти
Як це ні в чому?! А шашлики?!!!
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22.05.2024 07:52 Відповісти
...навiть в шашликах. Бо якби розумiвся, то не давився б канцерогенним шкiдливим фудом, як ото пацак(читай навпаки) з голодного краю.
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22.05.2024 09:05 Відповісти
***** знає, що технічно, його знищення не є проблемою. Навіть формулу знає: В2+В61-13.
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22.05.2024 07:41 Відповісти
Ameikansi budet znat pervymi jesli budet ugroza jadernoj vojni.Ix razvedka znajet vsio sto jest na stole putlera.Jesli budet takaja verojatnost vkliucit plan B amerikansi,eto kogda padajet samolioti ili vertalioti s diktatorami Ugrozat jazykom vsem kacapi budet i dalse,no realno bolsinstvo stran uze neobracajet na eto vnimanije
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22.05.2024 08:42 Відповісти
буратінка, йди геть!
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22.05.2024 08:57 Відповісти
Чи больше делать нечего бедосику, накликает беду, мож пыня про ядерку уже забыл, або его не сегодня-завтра свои же забудут, занимаеться здесь вангованием... Це, прость, шляк якийсь, та й годi.
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22.05.2024 09:09 Відповісти
Сидела на коленях президента. Собчак показала фото.

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22.05.2024 09:14 Відповісти
Ядерної війни не буде. Китайці не дозволять підару, та він і сам не кине ядерку, тут сам факт вялічіє роздувати.
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22.05.2024 09:16 Відповісти
Ага. Він любить життя. В нього в очах мир.
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22.05.2024 09:31 Відповісти
Травневе шашликоуміє
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22.05.2024 11:38 Відповісти
 
 