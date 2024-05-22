Зеленський про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним: Він любить своє життя

Президент України Володимир Зеленський вважає, що диктатор РФ Володимир Путін не наважиться натиснути на "червону кнопку".

Про це він заявив в інтерв’ю NYT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український лідер Володимир Зеленський вважає, що страхи Заходу стосовно ймовірного застосування ядерної зброї керманичем РФ Путіним перебільшені. На думку Зеленського, Путін "ірраціональний", проте він навряд чи піде на такий крок, як застосування ядерної зброї проти України.

"Він може бути ірраціональним, але він любить своє життя", - сказав Зеленський.

Український лідер вважає, що правитель РФ добре розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, тоді для нього "двері будуть повністю закриті".

"Тому що застосування ядерної зброї - це не червона лінія. Це інший рівень... Це Третя світова війна", - сказав президент.

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Ядерні погрози РФ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вдається до ядерного шантажу. Низка російських посадовців неодноразово погрожувала світові ядерною зброєю.

У березні 2024 року диктатор Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни. Також він заявляв, що Росія оновила майже на 100% свою ядерну зброю.

Водночас відомо, що Росія також передала тактичні ядерні ракети Білорусі. За даними WSJ, Росія розгортає ядерну зброю на території Білорусі поблизу кордонів НАТО.

21 травня Міноборони РФ повідомило про перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

Як відомо, Росія має найбільше у світі ядерних боєголовок. За даними ЗМІ, їх у РФ понад 5,5 тис. одиниць, однак точні цифри невідомі через відсутність прозорості.