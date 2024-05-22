Зеленський про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним: Він любить своє життя
Президент України Володимир Зеленський вважає, що диктатор РФ Володимир Путін не наважиться натиснути на "червону кнопку".
Про це він заявив в інтерв’ю NYT, повідомляє Цензор.НЕТ.
Український лідер Володимир Зеленський вважає, що страхи Заходу стосовно ймовірного застосування ядерної зброї керманичем РФ Путіним перебільшені. На думку Зеленського, Путін "ірраціональний", проте він навряд чи піде на такий крок, як застосування ядерної зброї проти України.
"Він може бути ірраціональним, але він любить своє життя", - сказав Зеленський.
Український лідер вважає, що правитель РФ добре розуміє, що якщо він застосує ядерну зброю, тоді для нього "двері будуть повністю закриті".
"Тому що застосування ядерної зброї - це не червона лінія. Це інший рівень... Це Третя світова війна", - сказав президент.
Ядерні погрози РФ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вдається до ядерного шантажу. Низка російських посадовців неодноразово погрожувала світові ядерною зброєю.
У березні 2024 року диктатор Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни. Також він заявляв, що Росія оновила майже на 100% свою ядерну зброю.
Водночас відомо, що Росія також передала тактичні ядерні ракети Білорусі. За даними WSJ, Росія розгортає ядерну зброю на території Білорусі поблизу кордонів НАТО.
21 травня Міноборони РФ повідомило про перший етап навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.
Як відомо, Росія має найбільше у світі ядерних боєголовок. За даними ЗМІ, їх у РФ понад 5,5 тис. одиниць, однак точні цифри невідомі через відсутність прозорості.
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І путіну і зелі війна необхідна.
Пока он не применит ядерку - его могут даже ***... е на всю голову
Студенты Гарварда поддерживать
Им - что Хамас,что путин - без разницы
А вот как только путин ядерку использует
Можно на нем поставить крест
Даже ***у.... е на всю голову - от него отвернутся
Дураков много только в россии и у нас
Китай это самая самодостаточная страна в мире Ну, придется им уволить несколько миллионов чел, пусть даже несколько десятков миллионов если Европа обеднеет, и что? Меньше резаной бумаги будут складывать в банках? А если безработные будут проблемой, из всегда можно отправить на завоевание например Таиланда или того же Тайваня.
Тут они могут даже нам фору дать
Що стосується віри, то про яку віру говоримо? Вони тобі кажуть що вжучать ядеркою а ти кажеш, ні , брешеш собака. Ну то й вжучать одне місто, потім інше, як американці. Рано чи пізно повірять .
Да они там наперебой побегут сдаваться после первой бомбардировки. Пусть американцы приезжают нас освобождают, нам зачем.
А теперь добавьте 80 лет толерантности, демократии и жопоподтирания к этим людям, не говоря уже о беспрецедентных в истории уровнях комфорта.
Думаете они в состоянии противостоять армии которая не считается с потерями и убивает всех до кого потянется?
А ведь говорят что ВВП Италии равен российскому или что то такое. Ну и толку с того.
Давайте похожий пример разберем-- Путин шантажирует Турцию, сжёг ядреной бомбой какой нибудь малозначительный городок на востоке Турции о котором никто никогда не слышал, и президент Литвы выходит и говорит народу-- в связи с атакой на члена НАТО нам всем нужно будет сгореть вместе с семьями и тд. Вот так вот. Турков в ЕС 65 лет не пускаем, потому что видеть их рядом не хотим, но если их тронут то сгореть за них всегда готовы. Так что ли?
Заметьте что речь идёт не о частичной потере самостоятельности, не об оккупации, и даже не о рабстве в Сибири, а о смерти для всех и сразу, и вполне возможно достаточно мучительной.
Ещё раз вам говорю, посмотрите на карту восточной Турции. Выберите самый большой город о котором вы никогда ничего не слышали. И спросите себя, готов ли я, моя семья, вся литовская нация, все нации рядом, сгореть в ядерном огне или умереть медленно от радиации, ради того что бы отомстить Москве за вот этот вот город? Подумайте над этим.
Обмежене використання? Ти серйозно? Хто і як його обмежить? Тут лише почати і понесеться.
тут в кожному слову помилка
- не український
- не лідер
- і в тому місці в яких люди вважають, сама глуха пустота..
- Земля плоская!
- Спасибо, Владимир
У російському Міноборони у Бєлоусова чотири завдання:
готовність виконати будь-яке (в тому числі) замовлення. [Ядерна] валіза з ним, не посилаючись на те, що військові мають "іншу думку".
Друге - мобілізувати економіку на війну, яка відрізняється від плану тривалістю та параметрами, м'яко кажучи.
Третє - політично «заінсектувати» військових, які завжди починають набирати політичну вагу в ході війни.
По-четверте, і, мабуть, найголовніше, безпека. Військові відіграли важливу роль у поваленні/утриманні лідерів, їхні лідери бояться. Його завдання полягає в тому, щоб не було навіть тіні змови.
Немає «хороших військових варіантів» для використання таких менших пристроїв на полі бою, а політичні та економічні втрати для Росії з точки зору глобальної ізоляції та можливої помсти Заходу будуть настільки великими, що режим Путіна не матиме від цього ніякої вигоди.
ЗЕ! то кара господня. З його появою - 2 роки людей вбивав коронавірус, зараз 2 роки війна
де загинуло сотні тисяч людей й невідомо скільки ще загине.
ЗЕ! прогнози краще не робити!
Так это Бог сделал Зеленского президентом?
Или на выборах Зеленского выбрал народ?
Это важно, на мой взгляд
Потому что ************** выбор народа я еще могу понять
А вот если это ************** ВЫБОР БОГА- как вы пишете
То напишите ,пожалуйста
Чем же мы так провинились перед Богом?
Мы вроде евреев в газовых камерах не травили
За что нам такая беда?
Может - кара господня в том,что он ОТНЯЛ УМ у 73 % проголосовавших
За ИУДУ?
Но все равно не могу понять - за что нас так покарал Бог!!!!!