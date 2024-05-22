Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що керівництво приділяє максимум уваги українським територіям, що межують з Росією.
Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.
"Говорив сьогодні з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині.
Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. І я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати.
Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду: обороняє район Вовчанську, загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта – саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!" - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Картинки вже прямо з "русвесни". Так тримать...
Я правильно розумію, що у зв'язку з виборами не буде різких дій від США по ОПУмародерні на Банковій , а точніше сказати відносно агентів Кремля? В ЗСУ поповнення не буде , захисту воїнів фортификациями не буде. Свобода мародерству продовжится плюс до цього менше стане тих, хто виступить проти цієї ПРокремлевськї влади ... Значит правду кажуть руZZькомовні виборці трампісти у США , що на Україну чекає з Трампом разподіл на сфери впливу за зразком Німеччини , з тією тільки різницею , що Німеччина була агресором, а Україна ....Всі вже в курсі, , Безуглая уже Сирського виганяє слідом за Залужним , а рамштайники в курсі?
На стару посаду!
Хтось відчув його турботу,
В роки, що позаду?
Має душу він російську!!!
«Ригам» дав посади.
А державі дав і війську,
Ганьбу, сором, зраду.
І без виборів рванув,
На трон президента.
Знову в офіс притягнув,
Єлдака агента!!!!
Скільки втримає кермо,
Геть ніхто не знає.
Тягне в нове нас ярмо,
Тут все доламає!
22.05.2024
Анатолій Березенський
І ось так, потроху-потроху ... і зелений π%здець стає все ближчим...
Згадалось.
Колись працював в одній фірмі начальником відділу реклами та дизайну. Чергова "планьорка", звітують усі начальники підрозділів. Начальник виробничого відділу: "Ну что... На сегодняшний день определенные наработки имеются..."
Гендиректор: "Ё... твою мать! Ты мне по-людски скажи: оно уже есть или его нет???"
Раз по раз згадую, як взірець нормальності та здорового глузду.
Якби він зараз сказав - вибачте, хотів як краще, не вийшло, поступаюсь місцем... - може йому би і вдалося тихенько піти у ліс, українці відходчиві - простили би.
Але самодурство і гонор шута горохового не дозволяє Зеленському зрозуміти - для нього все закінчиться погано. А товариш майор з ФСБ не тільки не захистить, але й здасть з потрохами.
Іди Хайфу захищай, Україну ти вже "захистив"
і це говорить особина, що вже 5 років своєю некомпетентністю, закомплексованістю та відвертою БЕЗдіяльністю завдає шкоди тільки Україні.
Сюр?
ніхт перевебуратен бубен! - отут нам і криндець...
якесь замизгане, обпльоване ?
аа
вЄчЄр наступаєт вдруг ?