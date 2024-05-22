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Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що керівництво приділяє максимум уваги українським територіям, що межують з Росією.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині.

Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. І я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати.

Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду: обороняє район Вовчанську, загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта – саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!" - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним: Він любить своє життя

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+28
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22.05.2024 20:27
+27
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22.05.2024 20:40
+20
Зеленський таки тупий самодур.
Якби він зараз сказав - вибачте, хотів як краще, не вийшло, поступаюсь місцем... - може йому би і вдалося тихенько піти у ліс, українці відходчиві - простили би.
Але самодурство і гонор шута горохового не дозволяє Зеленському зрозуміти - для нього все закінчиться погано. А товариш майор з ФСБ не тільки не захистить, але й здасть з потрохами.
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22.05.2024 20:40
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22.05.2024 20:27 Відповісти
А-хах.
Картинки вже прямо з "русвесни". Так тримать...
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22.05.2024 20:31 Відповісти
В спам тебя Andrew Moon
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22.05.2024 20:34 Відповісти
" Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині, - Зеленський " Треба терміново по всьому миру знову клянчити мільярди на "укріплення" вздовж кордону, бо ті укріплення, на яких розпиляли попередні мільярди-- розмило дощем. Очєнь сільний дождь бил однако, насальника.
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22.05.2024 21:58 Відповісти
...і сильна хмарність...нічого не було видно...
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22.05.2024 22:11 Відповісти
Так я пишу дуже панічний пост , прошу вибачення завчасно, але ж... Може хтось мене переконає в протилежному?

Я правильно розумію, що у зв'язку з виборами не буде різких дій від США по ОПУмародерні на Банковій , а точніше сказати відносно агентів Кремля? В ЗСУ поповнення не буде , захисту воїнів фортификациями не буде. Свобода мародерству продовжится плюс до цього менше стане тих, хто виступить проти цієї ПРокремлевськї влади ... Значит правду кажуть руZZькомовні виборці трампісти у США , що на Україну чекає з Трампом разподіл на сфери впливу за зразком Німеччини , з тією тільки різницею , що Німеччина була агресором, а Україна ....Всі вже в курсі, , Безуглая уже Сирського виганяє слідом за Залужним , а рамштайники в курсі?
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22.05.2024 21:21 Відповісти
Херпіду йде на роботу,
На стару посаду!
Хтось відчув його турботу,
В роки, що позаду?
Має душу він російську!!!
«Ригам» дав посади.
А державі дав і війську,
Ганьбу, сором, зраду.
І без виборів рванув,
На трон президента.
Знову в офіс притягнув,
Єлдака агента!!!!
Скільки втримає кермо,
Геть ніхто не знає.
Тягне в нове нас ярмо,
Тут все доламає!
22.05.2024
Анатолій Березенський
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22.05.2024 22:36 Відповісти
Як це розуміти?
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22.05.2024 20:28 Відповісти
та дуже просто - наступ рашистів на Суми, де Кіріло Тімошенко ******* 100 мільярдів для побудови укріплень
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22.05.2024 22:27 Відповісти
Виходить WP розклав по поличках плачевну ситуацію у владі України, для якої 7 місяців вирішували в США в політичних баталіях допомагати-не допомагати знищувати рашизм. А наприкінці автори дали думки у плюс значимості Єрмака. Адже біографії Єрмака ніхто не давав. Для яких ідіотів чи неідіотів написано цю статтю? І друге питання, а якби вона вийшла під час баталій у Конгресі? І третє запитання - а в США про ларьочник не знають? Адже Україна не тупоголова і не на Єрмакомарафеті кричить про це більше 2-х років - у США знають? Так що, на Майдан час? І ось наприклад візьмемо один з вечірніх висерів легітимного Вироку - "Вільному світові досі не вистачає оперативності у питаннях забезпечення України ППО та переходу наших Повітряних сил на F-16," І що далі, летять до Єрмака вже ті літачки ? Рамштайн усе погодив?
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22.05.2024 21:26 Відповісти
Харківщину вже проібали - ше такии максимум уваги на Сумщину?
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22.05.2024 20:33 Відповісти
А Ви як хотіли? Україна сама себе не здасть. Зелень має дуже й дуже попотіти. Тут гроші вкраде, там координати зіллє, сям дрони заховає, а ще далі - спонсорів кине, щоби допомоги не давали...
І ось так, потроху-потроху ... і зелений π%здець стає все ближчим...
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22.05.2024 21:10 Відповісти
Учора в ВР була заблокована трибуна-депутатами ЄС з вимогою комісії по дронах та фартифікайціях та по Рашистській церкві... А Голос та БЮТ теж приймали участь?
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22.05.2024 21:34 Відповісти
Бачив тільки виступ Порошенко - за інші партіі не знаю
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22.05.2024 21:37 Відповісти
Мені також цікаво. Баба Юля продажною завжди була. А от Голос ..
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22.05.2024 21:41 Відповісти
зачем ви, дєдушкі, красівих любітє ...
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22.05.2024 22:29 Відповісти
ну зовсім друге діло! новий презик по новому мете! ))
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22.05.2024 20:35 Відповісти
дякую за нелигітіма - вийди звідси, розбійник...
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22.05.2024 20:36 Відповісти
керівництво приділяє максимум уваги

Згадалось.
Колись працював в одній фірмі начальником відділу реклами та дизайну. Чергова "планьорка", звітують усі начальники підрозділів. Начальник виробничого відділу: "Ну что... На сегодняшний день определенные наработки имеются..."
Гендиректор: "Ё... твою мать! Ты мне по-людски скажи: оно уже есть или его нет???"
Раз по раз згадую, як взірець нормальності та здорового глузду.
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22.05.2024 20:37 Відповісти
Ясно, значить не сьогодні-завтра полізуть на Сумщину. Як там з укріпрайонами? Сподіваюсь то не риторичне питання.
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22.05.2024 20:38 Відповісти
дороги будуються...
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22.05.2024 20:50 Відповісти
Для того щоб запустити по них шаттли, укріпити райони шаттлами?
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22.05.2024 21:04 Відповісти
кожний міст під ширину кацапнявих танків, не помітили?
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22.05.2024 21:07 Відповісти
Учитывая ночную атаку по энергетике Сумской области... В ближайшее время могут и полезть сюда. Все это напоминает, то что было в Харьковской области, сначала по максимуму нанесли урон энергетике и потом полезли.
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22.05.2024 20:39 Відповісти
Зеленський таки тупий самодур.
Якби він зараз сказав - вибачте, хотів як краще, не вийшло, поступаюсь місцем... - може йому би і вдалося тихенько піти у ліс, українці відходчиві - простили би.
Але самодурство і гонор шута горохового не дозволяє Зеленському зрозуміти - для нього все закінчиться погано. А товариш майор з ФСБ не тільки не захистить, але й здасть з потрохами.
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22.05.2024 20:40 Відповісти
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22.05.2024 20:40 Відповісти
Схоже просрочений піпіздент збирається надіслати Верещук перевірити мінування Сумщини?!
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22.05.2024 20:48 Відповісти
Трясця, тільки не на повітряних кульках ! Бо Зверху все видно ... у іншому "правильному" ракурсі. І Суми готові до будь-чого - це очікувано.
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22.05.2024 21:10 Відповісти
Став курва камеру рівно, дивишся з висока. Ми не твої раби а ти не наш надзиратель. Путлєру стілець зробили шоб він був вище співрозмовника і ти туди ж
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22.05.2024 20:48 Відповісти
Так камера - це єдине місце, де він може звисока на когось дивитися. Не можна шпінгалетів у владу вибирати - в них манія величі через комплекси потім виростає.
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22.05.2024 21:39 Відповісти
Ну раз так, значить на Сумщині теж саме, що і біля Вовчанська. Все під контролем.
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22.05.2024 20:49 Відповісти
Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента... Тому телеграм канал всі виступи Зеленського має вже наразі титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.
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22.05.2024 20:54 Відповісти
зеленский - не виконувач повноважень. Його на це має призначити народ на виборах, або Конституційний суд. Все інше - захоплення влади. Навіть не влади, бо президент - не гілка влади. Це захоплення функцій та повноважень посадової особи. Саме зеленским.
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22.05.2024 20:58 Відповісти
Він самопризначений виконувач обов,язків президент. Тобто самозванець.
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22.05.2024 21:16 Відповісти
відосмен
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22.05.2024 20:55 Відповісти
Хто цей жид? Президент Ізраєлю?
Іди Хайфу захищай, Україну ти вже "захистив"
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22.05.2024 20:57 Відповісти
що зелена мразото продовжуе красти...
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22.05.2024 20:59 Відповісти
Чесно. Змі крутять про легітимність зеленского. Як зірвались. До сказу. Є купа народу іншої думки. І я пригадав 2022 рік. Кацапи тікають з України. Наші Змі регочуть "на болотах павуки в банці пожирають один одного". Не нагадує вам нашу ситуацію. Але павуки - це вже ми. Бо нам валяють кожного дня по самі вуха люлей на фронті. Що робити ? Все очевидно ! Здоровий розумний президент пише заяву про відставку у зв'язку з припиненням строку повноважень. Чесно ? Так. Правильно ? Так. Розумно ? Так. Натомність громадянин зеленский не бажає покидати пост незважаючи на непереборні обставини. Він не погоджується з тим, що в Україні катастрофа. У нього було все нормально і залишається так.
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22.05.2024 21:06 Відповісти
Так там ціле кодло. Генерали та мусора продовжують виконувати його наказт.
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22.05.2024 21:21 Відповісти
Силові структури мають виконувати свої обов'язки за будь-кого. І проблема для них не зеленский. Ось народ має сказати своє ФЕ вголос. янукович не одразу, але почув це ФЕ. Хоча ламався довго місяця два.
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22.05.2024 21:29 Відповісти
Зараз силові структури порушують закони, саме за вказівкою зверху.
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22.05.2024 21:41 Відповісти
Якщо він піде у відставку то катастрофа буде в нього. А своя сорочка ближче до тіла. Тому він буде триматися за владу до останнього-добровільно він ''хрінпіду''.
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22.05.2024 21:40 Відповісти
Вечірня дякула.
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22.05.2024 21:12 Відповісти
в повітрі просрочкою воняти стало
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22.05.2024 21:19 Відповісти
Західний кордон зараз найголовніший. А то бубочка лишиться зовсім без захисників.
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22.05.2024 21:19 Відповісти
"Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту",-

і це говорить особина, що вже 5 років своєю некомпетентністю, закомплексованістю та відвертою БЕЗдіяльністю завдає шкоди тільки Україні.
Сюр?
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22.05.2024 21:25 Відповісти
Бубочка спустись на землю, або відрегулюй камеру.
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22.05.2024 21:31 Відповісти
кажу зараз жостко на фінський.
ніхт перевебуратен бубен! - отут нам і криндець...
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22.05.2024 21:33 Відповісти
Иди тихо влес пока ещё не поздно
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22.05.2024 21:55 Відповісти
А у 2022 році треба було максимум шашлику замаринувати? 🤔
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22.05.2024 21:57 Відповісти
хто Це ?

якесь замизгане, обпльоване ?

аа

вЄчЄр наступаєт вдруг ?
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22.05.2024 22:20 Відповісти
Нуйбільше уваги західному кордону
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22.05.2024 22:24 Відповісти
Як же цей балабол вже осточортів🤮🤮🤮🤮
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22.05.2024 22:30 Відповісти
Іди геть, зрадник. І жополиза свого єрмака забирай.
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22.05.2024 23:03 Відповісти
Вован Прострочений, харе триндіти, час вже відповідати за скоєне протягом 5 років.
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22.05.2024 23:22 Відповісти
********** вже стільки фортифікацій надбудував,а дроНАми завалив всі підрозділи ЗСУ.
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22.05.2024 23:26 Відповісти
Треба негайно посилити кордони з Молдовою, Угорщиной, Румунией та Словачинной. Перекрити всі шляхи ухилянтів. Видати постанову про розстріл на місті всіх чоловіків 18-60 хто буде мандрувати у прикордонній зоні.
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23.05.2024 00:42 Відповісти
 
 