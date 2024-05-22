Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що керівництво приділяє максимум уваги українським територіям, що межують з Росією.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині.

Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. І я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати.

Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду: обороняє район Вовчанську, загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта – саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!" - сказав Зеленський.

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