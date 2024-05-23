"Если жалеешь морпеха – ты желаешь ему смерти". Полоса препятствий морпеха| Репортаж Ирины Сампан. ВИДЕО

Полоса морпеха - это изнурительное физическое и психологическое испытание. Только те, кто дойдут до конца, получат право носить берет цвета морской волны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полоса имитирует те ситуации, с которыми морские пехотинцы могут столкнуться в реальном бою или во время операций - форсирование водной преграды, высадка десанта, штурмы в сложных условиях, газовая камера, передвижение по болоту и окопам и самое трудное - преодоление горы, с которой тебя смывают водой. Как с полосой справились военнослужащие 503-го ОБМП 38-й бригады морской пехоты ВСУ - смотрите в репортаже Ирины Сампан для канала "Бутусов плюс".

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