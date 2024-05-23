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Новости Видео Война
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"Если жалеешь морпеха – ты желаешь ему смерти". Полоса препятствий морпеха| Репортаж Ирины Сампан. ВИДЕО

Полоса морпеха - это изнурительное физическое и психологическое испытание. Только те, кто дойдут до конца, получат право носить берет цвета морской волны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полоса имитирует те ситуации, с которыми морские пехотинцы могут столкнуться в реальном бою или во время операций - форсирование водной преграды, высадка десанта, штурмы в сложных условиях, газовая камера, передвижение по болоту и окопам и самое трудное - преодоление горы, с которой тебя смывают водой. Как с полосой справились военнослужащие 503-го ОБМП 38-й бригады морской пехоты ВСУ - смотрите в репортаже Ирины Сампан для канала "Бутусов плюс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 503-й ОБМП о битве за Левый берег на Херсонщине: "Эта операция одна из самых сложных в истории этой войны". ВИДЕО

Автор: 

военные учения (3457) Бутусов Юрий (4358) Сампан Ирина (36) морская пехота (38) 38 отдельная бригада морской пехоты (28)


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Топ комментарии
+4
Просто потрібно цілком писати заголовки, а не "ковтати" їх:
"Якщо жалієш морпіха на навчаннях - ти бажаєш йому смерті в бою".
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23.05.2024 12:35
+3
Боже, бережи наших захисників!! Бережи їх і від зовнішніх ворогів, і від внутрішніх, тилових гнид, що б'ють в спину, що крадуть, що продають Україну ворогу. Перемоги вам рідненькі!
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23.05.2024 11:41
+2
" якщо жалієш морпіха - ти бажаєш йому смерті " ( ????) Це такий девіз Содоля ?
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23.05.2024 11:41
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Боже, бережи наших захисників!! Бережи їх і від зовнішніх ворогів, і від внутрішніх, тилових гнид, що б'ють в спину, що крадуть, що продають Україну ворогу. Перемоги вам рідненькі!
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23.05.2024 11:41 Ответить
" якщо жалієш морпіха - ти бажаєш йому смерті " ( ????) Це такий девіз Содоля ?
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23.05.2024 11:41 Ответить
до чого тут якийсь содоль? аби сернути чи свинособакобот?
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23.05.2024 12:03 Ответить
Просто потрібно цілком писати заголовки, а не "ковтати" їх:
"Якщо жалієш морпіха на навчаннях - ти бажаєш йому смерті в бою".
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23.05.2024 12:35 Ответить
це була цитата, інструктор саме так і промовив, як написано.
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23.05.2024 12:52 Ответить
У мене немає часу передивлятися 15+ хвилин відео, тому вірю вам.
Значить, інструктор невдало висловився, сам не розуміючи цього. Слова важливі.
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23.05.2024 13:00 Ответить
Ну, розумієте, цей вислів лунав на фоні бойової підготовки особового сладу, дуже реально жорсткої та виснажливої, тому це само по собі було очевидно про що інструктор саме сказав. Тож, ніякого непорозуміння чи іносказання немає. Даремно не подивились)), реально показове відео.
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23.05.2024 13:47 Ответить
мені було цікаво подивитись на такі навчання, бо мій чоловік замість відпустки йде на полігон, відпочине 2-3 дні, і на полігон. Я в нього питаю, Тобі не вистачає реальних умов війни, в яких ти знаходишся? Він відповідає Чим більше часу я проведу на полігоні, тим більше шансів вижити в реальному бою. (( От таке воно ******* життя.
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23.05.2024 13:51 Ответить
Зі Святом Вас Бійці Морської піхоти ЗСУ!
Бережи Вас Боже!
Окрема Шана та Респект Бійцям, які зустрічають свято в районі Кринок!
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23.05.2024 11:45 Ответить
а отой мужній полководець з пузом і палицею (на початку фільму) хто - теж морпіх??
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23.05.2024 12:17 Ответить
То спеціальна приспособа щоб швидко повзти а палиця відштовхуватися
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23.05.2024 12:35 Ответить
Жорстко.. Але необхідно. Хай Господь береже Українсько Військо!!!!
хай здохне кацапня у вікі віків!!
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23.05.2024 12:37 Ответить
Ну це рівень 19 століття.- морпіх повинен сидіти в бункері і керувати роботами та дронами
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23.05.2024 12:37 Ответить
Ніт. Поки на землю не стане нога живого піхотинця, ця земля ще не звільнена.
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23.05.2024 13:03 Ответить
Шоб стала нога піхотинця треба щоб на тій земні не залишилось нічого живого
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23.05.2024 16:31 Ответить
 
 