"Если жалеешь морпеха – ты желаешь ему смерти". Полоса препятствий морпеха| Репортаж Ирины Сампан. ВИДЕО
Полоса морпеха - это изнурительное физическое и психологическое испытание. Только те, кто дойдут до конца, получат право носить берет цвета морской волны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полоса имитирует те ситуации, с которыми морские пехотинцы могут столкнуться в реальном бою или во время операций - форсирование водной преграды, высадка десанта, штурмы в сложных условиях, газовая камера, передвижение по болоту и окопам и самое трудное - преодоление горы, с которой тебя смывают водой. Как с полосой справились военнослужащие 503-го ОБМП 38-й бригады морской пехоты ВСУ - смотрите в репортаже Ирины Сампан для канала "Бутусов плюс".
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+2 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий23.05.2024 11:41
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"Якщо жалієш морпіха на навчаннях - ти бажаєш йому смерті в бою".
Значить, інструктор невдало висловився, сам не розуміючи цього. Слова важливі.
Бережи Вас Боже!
Окрема Шана та Респект Бійцям, які зустрічають свято в районі Кринок!
хай здохне кацапня у вікі віків!!