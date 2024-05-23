"Якщо жалієш морпіха - ти бажаєш йому смерті". Смуга перешкод морпіха| Репортаж Ірини Сампан. ВIДЕО

Смуга морпіха – це виснажливе фізичне та психологічне випробування. Лише ті, хто дійдуть до кінця, здобудуть право носити берет кольору морської хвилі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, смуга імітує ті ситуації, з якими морські піхотинці можуть стикнутися в реальному бою чи під час операцій - форсування водної перешкоди, висадка десанту, штурми в складних умовах, газова камера, пересування по болоту та окопах і найважче - подолання гори, з якої тебе змивають водою. Як зі смугою впоралися військовослужбовці та військовослужбовиці 503-го ОБМП 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ дивіться у репортажі Ірини Сампан для каналу "Бутусов плюс".

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