"Якщо жалієш морпіха - ти бажаєш йому смерті". Смуга перешкод морпіха| Репортаж Ірини Сампан. ВIДЕО
Смуга морпіха – це виснажливе фізичне та психологічне випробування. Лише ті, хто дійдуть до кінця, здобудуть право носити берет кольору морської хвилі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, смуга імітує ті ситуації, з якими морські піхотинці можуть стикнутися в реальному бою чи під час операцій - форсування водної перешкоди, висадка десанту, штурми в складних умовах, газова камера, пересування по болоту та окопах і найважче - подолання гори, з якої тебе змивають водою. Як зі смугою впоралися військовослужбовці та військовослужбовиці 503-го ОБМП 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ дивіться у репортажі Ірини Сампан для каналу "Бутусов плюс".
Топ коментарі
+4 Ярослав Кийко
показати весь коментар23.05.2024 12:35
+3 Сергей121
показати весь коментар23.05.2024 11:41
+2 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар23.05.2024 11:41
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"Якщо жалієш морпіха на навчаннях - ти бажаєш йому смерті в бою".
Значить, інструктор невдало висловився, сам не розуміючи цього. Слова важливі.
Бережи Вас Боже!
Окрема Шана та Респект Бійцям, які зустрічають свято в районі Кринок!
хай здохне кацапня у вікі віків!!