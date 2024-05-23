УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9658 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 068 16

"Якщо жалієш морпіха - ти бажаєш йому смерті". Смуга перешкод морпіха| Репортаж Ірини Сампан. ВIДЕО

Смуга морпіха – це виснажливе фізичне та психологічне випробування. Лише ті, хто дійдуть до кінця, здобудуть право носити берет кольору морської хвилі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, смуга імітує ті ситуації, з якими морські піхотинці можуть стикнутися в реальному бою чи під час операцій - форсування водної перешкоди, висадка десанту, штурми в складних умовах, газова камера, пересування по болоту та окопах і найважче - подолання гори, з якої тебе змивають водою. Як зі смугою впоралися військовослужбовці та військовослужбовиці 503-го ОБМП 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ дивіться у репортажі Ірини Сампан для каналу "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 503 ОБМП про битву за Лівий берег на Херсонщині: "Ця операція одна із найскладніших за історію цієї війни". ВIДЕО

Автор: 

військові навчання (2775) Бутусов Юрій (3589) Сампан Ірина (36) морська піхота (44) 38 окрема бригада морської піхоти (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Просто потрібно цілком писати заголовки, а не "ковтати" їх:
"Якщо жалієш морпіха на навчаннях - ти бажаєш йому смерті в бою".
показати весь коментар
23.05.2024 12:35
+3
Боже, бережи наших захисників!! Бережи їх і від зовнішніх ворогів, і від внутрішніх, тилових гнид, що б'ють в спину, що крадуть, що продають Україну ворогу. Перемоги вам рідненькі!
показати весь коментар
23.05.2024 11:41
+2
" якщо жалієш морпіха - ти бажаєш йому смерті " ( ????) Це такий девіз Содоля ?
показати весь коментар
23.05.2024 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, бережи наших захисників!! Бережи їх і від зовнішніх ворогів, і від внутрішніх, тилових гнид, що б'ють в спину, що крадуть, що продають Україну ворогу. Перемоги вам рідненькі!
показати весь коментар
23.05.2024 11:41 Відповісти
" якщо жалієш морпіха - ти бажаєш йому смерті " ( ????) Це такий девіз Содоля ?
показати весь коментар
23.05.2024 11:41 Відповісти
до чого тут якийсь содоль? аби сернути чи свинособакобот?
показати весь коментар
23.05.2024 12:03 Відповісти
Просто потрібно цілком писати заголовки, а не "ковтати" їх:
"Якщо жалієш морпіха на навчаннях - ти бажаєш йому смерті в бою".
показати весь коментар
23.05.2024 12:35 Відповісти
це була цитата, інструктор саме так і промовив, як написано.
показати весь коментар
23.05.2024 12:52 Відповісти
У мене немає часу передивлятися 15+ хвилин відео, тому вірю вам.
Значить, інструктор невдало висловився, сам не розуміючи цього. Слова важливі.
показати весь коментар
23.05.2024 13:00 Відповісти
Ну, розумієте, цей вислів лунав на фоні бойової підготовки особового сладу, дуже реально жорсткої та виснажливої, тому це само по собі було очевидно про що інструктор саме сказав. Тож, ніякого непорозуміння чи іносказання немає. Даремно не подивились)), реально показове відео.
показати весь коментар
23.05.2024 13:47 Відповісти
мені було цікаво подивитись на такі навчання, бо мій чоловік замість відпустки йде на полігон, відпочине 2-3 дні, і на полігон. Я в нього питаю, Тобі не вистачає реальних умов війни, в яких ти знаходишся? Він відповідає Чим більше часу я проведу на полігоні, тим більше шансів вижити в реальному бою. (( От таке воно ******* життя.
показати весь коментар
23.05.2024 13:51 Відповісти
Зі Святом Вас Бійці Морської піхоти ЗСУ!
Бережи Вас Боже!
Окрема Шана та Респект Бійцям, які зустрічають свято в районі Кринок!
показати весь коментар
23.05.2024 11:45 Відповісти
а отой мужній полководець з пузом і палицею (на початку фільму) хто - теж морпіх??
показати весь коментар
23.05.2024 12:17 Відповісти
То спеціальна приспособа щоб швидко повзти а палиця відштовхуватися
показати весь коментар
23.05.2024 12:35 Відповісти
Жорстко.. Але необхідно. Хай Господь береже Українсько Військо!!!!
хай здохне кацапня у вікі віків!!
показати весь коментар
23.05.2024 12:37 Відповісти
Ну це рівень 19 століття.- морпіх повинен сидіти в бункері і керувати роботами та дронами
показати весь коментар
23.05.2024 12:37 Відповісти
Ніт. Поки на землю не стане нога живого піхотинця, ця земля ще не звільнена.
показати весь коментар
23.05.2024 13:03 Відповісти
Шоб стала нога піхотинця треба щоб на тій земні не залишилось нічого живого
показати весь коментар
23.05.2024 16:31 Відповісти
 
 