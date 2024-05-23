Оператор дрона-камикадзе попал в оккупанта, когда тот пытался нагадить в кустах.. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе 93-й ОМБр "Холодный Яр" попал в оккупанта когда тот собирался справить естественную нужду в ближайших кустах.

Как сообщает Ценор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина на захватчика-засранца опубликована в соцсетях.

"Бахмутское направление. Здесь российский солдат попал в очень неудобную ситуацию. Его намерения категорически пресек FPV-дрон воинов 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечает в комментарии автор публикации.

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