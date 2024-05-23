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Оператор дрона-камикадзе попал в оккупанта, когда тот пытался нагадить в кустах.. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе 93-й ОМБр "Холодный Яр" попал в оккупанта когда тот собирался справить естественную нужду в ближайших кустах.

Как сообщает Ценор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина на захватчика-засранца опубликована в соцсетях.

"Бахмутское направление. Здесь российский солдат попал в очень неудобную ситуацию. Его намерения категорически пресек FPV-дрон воинов 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона "разул" оккупанта сбросом боеприпаса

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+21
Ще один мальчік без трусіків
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23.05.2024 15:45
+16
Уявить, пані та панове, як воно всралось.
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23.05.2024 15:46
+15
І з переляку всрався! На смерть!
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23.05.2024 15:46
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Ще один мальчік без трусіків
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23.05.2024 15:45 Ответить
Уявить, пані та панове, як воно всралось.
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23.05.2024 15:46 Ответить
І з переляку всрався! На смерть!
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23.05.2024 15:46 Ответить
Та ні,він повернувся задом,вистрелив,детонація в дулі,вибух,кінець фільму.
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23.05.2024 17:53 Ответить
"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно."

Карма
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23.05.2024 15:47 Ответить
Нічого тут на нашій землі свій вонючий аміак розприскувати
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23.05.2024 15:52 Ответить
Обісраним здох.
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23.05.2024 15:53 Ответить
С облегчением !!!
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23.05.2024 15:53 Ответить
Гороху з квасолею переїв.
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23.05.2024 15:53 Ответить
Намагання андрофага закріпитись на чужій терріторії, закінчились мандрівкою до кабзона, а переможцем конкурсу виявилась самка істоти, яка отримує китайську лада-калину.
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23.05.2024 15:55 Ответить
Та пишіть вже "срало в кущах" до чого тут толерантність))
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23.05.2024 15:56 Ответить
Що нам впарують зе канали ,а ви знаєте що на 1укранський дрон _3-5 кацапських як хлопакам вижити на кожного по одному до загибелі,***************************** ,де його срані дрони 000000 в наявності ,брехливазегнида
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23.05.2024 15:57 Ответить
"а ви знаєте що на 1укранський дрон _3-5 кацапських"

ні не знаємо, звідки статистика?
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23.05.2024 16:11 Ответить
С пєрвага канала...
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23.05.2024 16:30 Ответить
Недороблені уклоністи вперед на 0 там і переконаєтеся
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23.05.2024 18:06 Ответить
я там вже був. переваги в 3-4 рази не бачив.
що ще хрюкнеш, глист іпсошний? )
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23.05.2024 18:17 Ответить
Ти там вже був зрозуміло "там таких як ти нарік кацапи пачками складають"
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23.05.2024 18:22 Ответить
і туалетний папір не став до пригоди )))
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23.05.2024 15:57 Ответить
А вони не користуються. То занадто розкішно. Тільки полковники...
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23.05.2024 16:14 Ответить
ЖРД с дожиганием газа газогенератора
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23.05.2024 16:02 Ответить
Я думаю, що покакати він встиг
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23.05.2024 16:07 Ответить
Якщо хочеш добре как,то краще зроби це вдома,або застрелься.
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23.05.2024 16:18 Ответить
То пральні машинки крадуть, то по посадках паскудять.... Кацапи. Одним словом.
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23.05.2024 16:21 Ответить
Пошел пописять, увидел дрон, заодно и покакал 🤣
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23.05.2024 16:22 Ответить
Та за це вбити мало
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23.05.2024 16:22 Ответить
Лайно до лайна
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23.05.2024 16:24 Ответить
кацапский засранец!
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23.05.2024 16:28 Ответить
Срав-мазав
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23.05.2024 16:28 Ответить
щоб знав,як срати та за кущі триматися.. тепер всією тушкою удобрить поле
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23.05.2024 19:23 Ответить
Ніякого дрона не побачив, то кацапу так припекло.
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23.05.2024 16:31 Ответить
От не жалко пацана!!! (Л.Подеревянський «Место встречи изменить нельзя, бл…»)
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23.05.2024 17:00 Ответить
Розірваною сракою легче срати - недякуй...
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23.05.2024 17:03 Ответить
Відгадило, падло, більше не буде…
Смерть московітам, аж до сьомого коліна!
Слава Україні!
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23.05.2024 17:16 Ответить
А сидел бы на унитазе - как минимум яйца и дупа бы уцели. А вы спрашиваете, зачем они их крадут..
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23.05.2024 17:21 Ответить
Орка смерть посрати відпустила, а він з дурного глузду вирішив, що невмирущий.
І хто йому дохтур?..
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23.05.2024 18:25 Ответить
Зелені? Грета вже у ЗСУ?
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23.05.2024 18:26 Ответить
Я боялся, что он успеет насрать.
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23.05.2024 18:43 Ответить
Он подумал что это, наверно, от горохового супа такой выхлоп.
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23.05.2024 18:45 Ответить
"утєчка газу!" ))
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23.05.2024 20:50 Ответить
Ймовірно цей півень наставив свій "РЕБ" для іншої бімби але "нє судьба"
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23.05.2024 23:28 Ответить
русские, и чего вам дома не срется?
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24.05.2024 01:21 Ответить
 
 