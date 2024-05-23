Оператор дрона-камікадзе влучив в окупанта, коли той намагався напаскудити в кущах. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе 93-ї ОМБр "Холодний Яр" влучив в окупанта коли той збирався справити природну потребу у найближчих кущах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського воїна на загарбника-засранця опублікований у соцмережах.
"Бахмутський напрямок. Тут російський солдат потрапив у дуже незручну ситуацію. Його наміри категорично припинив FPV-дрон воїнів 1-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+21 Олена Ткаченко
показати весь коментар23.05.2024 15:45
+16 Старый зольдат
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+15 Яр Холодний
показати весь коментар23.05.2024 15:46
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Карма
ні не знаємо, звідки статистика?
що ще хрюкнеш, глист іпсошний? )
Смерть московітам, аж до сьомого коліна!
Слава Україні!
І хто йому дохтур?..