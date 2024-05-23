От Мариуполя до Крынков. Бои морской пехоты Украины. ВИДЕО
23 мая - День морской пехоты Украины. Это элитные подразделения украинского войска, которые участвовали в самых тяжелых битвах этой войны - от Мариуполя до Крынков.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.05.2024 18:03 Ответить Мне нравится 1
Влад #582500
показать весь комментарий23.05.2024 18:13 Ответить Мне нравится 0
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