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От Мариуполя до Крынков. Бои морской пехоты Украины. ВИДЕО

23 мая - День морской пехоты Украины. Это элитные подразделения украинского войска, которые участвовали в самых тяжелых битвах этой войны - от Мариуполя до Крынков.

Смотрите на Цензор.НЕТ фильм СтратКома о боях, особенностях и мотивации морской пехоты Украины.

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Автор: 

ВСУ (6587) морская пехота (38)


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Вдачі Вам, МОРПІХИ!!!! Перемог і ротацій)))
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23.05.2024 18:03 Ответить
Біда, тримайтеся....
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23.05.2024 18:13 Ответить
 
 