От Мариуполя до Крынков. Бои морской пехоты Украины. ВИДЕО

23 мая - День морской пехоты Украины. Это элитные подразделения украинского войска, которые участвовали в самых тяжелых битвах этой войны - от Мариуполя до Крынков.

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