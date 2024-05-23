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Від Маріуполя до Кринків. Бої Морської піхоти України. ВIДЕО

23 травня - День Морської піхоти України. Це елітні підрозділи українського війська, які брали участь у найважчих битвах цієї війни — від Маріуполя до Кринок.

Дивіться на Цензор.НЕТ фільм СтратКому про бої, особливості та мотивацію Морської піхоти України. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня морської піхоти. ФОТОрепортаж

Автор: 

ЗСУ (7544) морська піхота (44)


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Вдачі Вам, МОРПІХИ!!!! Перемог і ротацій)))
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23.05.2024 18:03 Відповісти
Біда, тримайтеся....
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23.05.2024 18:13 Відповісти
 
 