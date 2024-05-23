Від Маріуполя до Кринків. Бої Морської піхоти України. ВIДЕО
23 травня - День Морської піхоти України. Це елітні підрозділи українського війська, які брали участь у найважчих битвах цієї війни — від Маріуполя до Кринок.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар23.05.2024 18:03 Відповісти Мені подобається 1
Влад #582500
показати весь коментар23.05.2024 18:13 Відповісти Мені подобається 0
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