Від Маріуполя до Кринків. Бої Морської піхоти України. ВIДЕО

23 травня - День Морської піхоти України. Це елітні підрозділи українського війська, які брали участь у найважчих битвах цієї війни — від Маріуполя до Кринок.

Дивіться на Цензор.НЕТ фільм СтратКому про бої, особливості та мотивацію Морської піхоти України.

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