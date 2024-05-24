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Оккупант надел китель украинской армии и сдался в плен на Донетчине. ВИДЕО

Российский захватчик решил сдаться в плен и надел китель украинской армии.

Видео обнародовала Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на наши позиции в Донецкой области. Успешно нанесенным огневым поражением бойцы бригады "Месть" заставили противника отступить.

Однако один из "штурмовиков" решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников. Пленного передали правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Боец идет остатками лесополосы, в которой валяются останки ликвидированных окупантов: "Воняет, сука". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19224) военнопленные (1070) Госпогранслужба (6431)


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Топ комментарии
+17
Черкес?! Це представник колись великої гордої країни, котору кацапи фактично знищили, а народ вирізали майже до ноги. Мілліони черкесів рятувалися на човнах в причорноморських країнах. Найбільше черкесів осіло в Турції та Ізраілі, якщо я не помиляюсь. Цей кацаський раб-яничар прийшов українців зробити такими ж рабами. Гидота!!!
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24.05.2024 12:56
+17
Згідно 23 статті Женевської конвенції про закони та правила ведення війни, перевдягання у форму супротивника під час війни є військовим злочином.
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24.05.2024 13:06
+14
"Черкеси" - це екзоетнонім. Тобто, це чужинська назва для народу. Походить з турецької мови і означає "войовничі люди" ("чері каси"). Так само і назва міста Черкаси походить від цих слів.
Для прикладу, слово "яничари" перекладається як "нове військо" ("єні чері").

******* черкеси, кабардинці і адигейці, - це фактично один народ, залишки колись великого черкеського народу, який жив на землях від Кубані до Абхазії, від Чорного моря до Осетії. Всі оці сочі, гєлєнджики, адлєри, туапсе і новоросійськи - це територія Черкесії, на якій кацапи знищили черкесів.
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24.05.2024 13:25
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Тай хрен би з ним, не було б так огидно, якби він не його стягнув із нашого козака.
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24.05.2024 12:46 Ответить
Спустився гірській цап з гір по сіль? Иронгутанг з сечового міхура Параші? ? Хлопці, насипте йому перцю червоного у дупу.
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24.05.2024 12:46 Ответить
За сюжетом має лишитися лише один.
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24.05.2024 12:50 Ответить
Черкес?! Це представник колись великої гордої країни, котору кацапи фактично знищили, а народ вирізали майже до ноги. Мілліони черкесів рятувалися на човнах в причорноморських країнах. Найбільше черкесів осіло в Турції та Ізраілі, якщо я не помиляюсь. Цей кацаський раб-яничар прийшов українців зробити такими ж рабами. Гидота!!!
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24.05.2024 12:56 Ответить
в Румунії, по дорозі з Ісакча на Констанцу, є селище Slava Cercheză поруч з Slava Rusă
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24.05.2024 13:03 Ответить
поруч з Slava Rusă
**********

Треба вимагати від румунів, щоб вони перейменували Slava Rusă на Slava Ukraina. )))
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24.05.2024 13:08 Ответить
"Черкеси" - це екзоетнонім. Тобто, це чужинська назва для народу. Походить з турецької мови і означає "войовничі люди" ("чері каси"). Так само і назва міста Черкаси походить від цих слів.
Для прикладу, слово "яничари" перекладається як "нове військо" ("єні чері").

******* черкеси, кабардинці і адигейці, - це фактично один народ, залишки колись великого черкеського народу, який жив на землях від Кубані до Абхазії, від Чорного моря до Осетії. Всі оці сочі, гєлєнджики, адлєри, туапсе і новоросійськи - це територія Черкесії, на якій кацапи знищили черкесів.
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24.05.2024 13:25 Ответить
Абсолютно вірно.
"21 травня черкеси у всьому світі вшановують пам'ять жертв черкеського геноциду 1763-1864 років. Три речі слід сказати відразу. По-перше, це один із найбільших злочинів росіян за всю їхню історію незчисленних насильств. По-друге, на відміну від більшості геноцидів, геноцид черкесів тривав надзвичайно довго, майже сто років. По третє, на відміну від багатьох інших геноцидів, історики консенсусно переконані в тому, що це російське насильство - стопроцентний геноцид.

Слід додати ще одну річ. Геноцид черкесів - це найбільш успішний російський геноцид. Всі цілі щодо пригноблення та винищення черкесів, які ставили перед собою цілі покоління російських еліт, вони досягли. Так якщо на початку ХІХ столітті черкесів було щонайменше 2 мільйони, то після геноциду їх залишилося на історичних землях лише 3-5 % від цієї кількості. Всі інші були вбиті, депортовані або втекли.

Але спочатку, хто такі черкеси? Вважається, що черкеси є нащадками хаттів - народу, який проживав в Центральній Анатолії, та оселився на північно-східному узбережжі Чорного моря, між ********* містами Сухумі та Анапа, близько 2000 року до нашої ери. Для греків та римлян далекі нащадки хаттів були відомі під етнонімом зихи (Ζυγοί).

Монголи, які у ХІІІ столітті зруйнували черкеську цивілізацію, називали ці їх Jerkes, буквально "ті, хто блокує дорогу". Вперше етнонім черкес почав вживатися у Росії, а вже звідти у формі Circassians у ХІХ столітті поширився Європою. Самі ж себе ці народи називали адигами, щоправда зараз поширений серед них і етнонім черкеси для позначення всієї спільноти.



Карта Черкесії, складена британським емісаром Джеймсом Беллом

WIKIPEDIA.ORG

Історично до черкеських народів належали адигейці, кабардинці, бесленейці, шапсуги, абадзехи, натухайці, теміргоєвці, бжедуги, махошевці, адамієвці, убихи, жанеєвці та хакучі. Всі вони розмовляли однією мовою та відчували загальну історичну та культурну спорідненість однієї нації."
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24.05.2024 21:29 Ответить
Скорше осетин, іронец, іронгутанг.
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24.05.2024 18:14 Ответить
На відео полонений сам назвав свою етнічну приналежність.
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24.05.2024 21:24 Ответить
винахідливий чортяка
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24.05.2024 13:01 Ответить
Захочеш жити, не так розкарячишся!
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24.05.2024 13:10 Ответить
Згідно 23 статті Женевської конвенції про закони та правила ведення війни, перевдягання у форму супротивника під час війни є військовим злочином.
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24.05.2024 13:06 Ответить
Это если он в ней был бы в бою что бы ввести в заблуждение противника или для диверсий. А если сдавался, что бы по пути не грохнули - это не нарушает конвенцию.
Во все времена форму таскали все кому она была "теплее, удобнее, другой не было и т.д." - это не преступление...
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24.05.2024 13:54 Ответить
Захотів жити , злочинець , переодягнушись в українську форму 🙁
Для обміну пригодиться!!
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24.05.2024 13:41 Ответить
Карачуново-черкес значит
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24.05.2024 13:51 Ответить
чи не з нашого убитого цей одяг?
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24.05.2024 15:04 Ответить
вообще то за то что он в кителе ВСУ его можно расстрелять на месте ...
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24.05.2024 19:50 Ответить
 
 