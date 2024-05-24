Оккупант надел китель украинской армии и сдался в плен на Донетчине. ВИДЕО

Российский захватчик решил сдаться в плен и надел китель украинской армии.

Видео обнародовала Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на наши позиции в Донецкой области. Успешно нанесенным огневым поражением бойцы бригады "Месть" заставили противника отступить.

Однако один из "штурмовиков" решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников. Пленного передали правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

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